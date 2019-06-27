Почему растить ребенка одной часто легче, чем вместе с отцом

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Мы все выросли на сказках, которые заканчивают хеппи-эндом в виде свадьбы. Что бывает после свадьбы, почему-то не рассказывают — видимо, предполагается, что дальше следует безудержное счастье. Однако далеко не все находят в браке исключительно радость и позитив. Некоторые выбирают путь одиночки.

Мы в AdMe.ru думаем, что таких женщин, как героиня этой статьи, очень много. И наверняка многим из наших читательниц будут близки ее мысли.

Меня зовут Елена, мне 34 года, у меня есть маленькая дочь, и я в разводе. Не из-за того, что муж меня бросил, а потому, что я это выбрала. Мама всегда говорила: «Каждая девочка хоть раз должна „сходить“ замуж». Я верила, ведь мама замужем, и поэтому у нее есть я. В моем окружении считалось, что замужняя женщина автоматически успешна: у нее есть самое главное — муж. Знакомые матери-одиночки носили презрительное прозвище «мать-одноночка». Еще бы: не смогла удержать мужчину, родила не в браке! В каком-то смысле это был позор. Чуть лучше отношение было к женщине, которая все-таки побывала замужем и по каким-то причинам осталась одна с ребенком. Такую жалели, ведь разводятся не от хорошей жизни. Уже будучи подростком, я чувствовала здесь какой-то подвох: безоблачного счастья и любви между родителями я не ощущала. Детей трудно обмануть — я видела, что они просто живут по накатанной. Как родственники, как близкие, но не как страстно любящие друг друга люди.

Замуж я все-таки «сходила», причем уже ближе к 30 годам. Муж был хорошим человеком. Правда, ожидаемое удовлетворение от того, что я вышла замуж и тем самым выполнила очень важную задачу в жизни каждой женщины, почему-то настойчиво не приходило. Было лишь чувство, что я свернула не туда. Это так мучило меня, что через несколько месяцев после свадьбы у меня началась депрессия. Тогда я этого не понимала, но сейчас точно знаю, что это была она: ничто не радовало, мое обычно хорошее настроение сменилось вечноунылым, стало все равно, как я выгляжу, постоянно хотелось плакать или хотя бы просто лежать и смотреть в стену. Странно, почему это, ведь я все сделала правильно, разве нет?

Забегая вперед, скажу, что через 4 года мы все-таки развелись. Не из-за депрессии, ее я со временем почти победила. Это произошло после рождения ребенка. Я поняла, что мой муж не готов к ответственности за ребенка в полной мере. Наши зоны действий разделились: я принимала абсолютно все решения касательно ребенка, потому что «ты мать, ты лучше знаешь». Роль отца свелась к тому, чтобы заработать денег. Не лучшее распределение ролей. Я уставала, но муж был против няни — чай не бояре, сами справимся. В смысле, сама. Помощь, на которую я могла рассчитывать, заключалась лишь в том, что я могла сходить в душ и сделать что-то по хозяйству без младенца на руках в те пару часов, когда муж приходил с работы. Так как ребенок должен был расти в окружении родных людей, мой выход на работу также не рассматривался. А однажды муж уехал в командировку и мы остались с годовалой дочкой вдвоем. И вдруг оказалось, что я не скучаю по нему. И работы по дому почему-то меньше. И устаю я не больше, хоть и одна. Но самое странное — без него я чувствовала себя свободнее.

Нет, я не выставила тут же его чемоданы за дверь. Но у меня возник вопрос к самой себе: я живу с этим человеком, потому что люблю его или есть другие причины? С ребенком он проводит минимум времени. Абсолютно всем бытом занимаюсь я сама. Зачем мне муж? Починить машину? Я нашла хорошего мастера, мужу некогда этим заниматься, он на работе. Уборку в квартире сделать? Он и раньше никогда в этом не участвовал. Ужин приготовить? Он не умеет. Стиральную машину включить? Он мне звонит, чтоб узнать, на какую кнопку нажать. Батарейку в игрушке поменять? Я сама отвертки для этого купила. Ой, точно, еще же есть секс! Знаете, буквально за пару-тройку лет семейной жизни хотеть друг друга как прежде уже не получается. И когда бытовуха сожрала, то и цветов тебе уже никто не носит, и кружевное белье покупать не хочется. Уже никто не старается, оба слишком привыкли друг к другу. Незаметно для себя мы стали чужими людьми с разными интересами.

Хоть феминистское движение и набирает обороты, нельзя не признать, что наш мир все еще принадлежит мужчинам. Мужчин охотнее принимают на работу, мужчин быстрее продвигают по службе, мужчинам больше платят. В какой-то степени я понимаю работодателей, женщина — зачастую работник ненадежный: то в декрет ушла, то на больничный по уходу за ребенком. Мы вообще более уязвимы. И поэтому женщины выходят замуж: если отбросить эмоциональную составляющую, так больше шансов, что не умрешь с голоду, если тебя уволят. Можешь побыть с ребенком в декрете и не дрожать за каждую копейку, получая жалкие декретные. Конечно, если муж адекватный и не считает, что ты сидишь у него на шее, не попрекает куском хлеба. Потому что бывает и так. Когда я ответила себе на вопрос, зачем живу с мужем, я развелась.

И вот я одна. Вернее, с ребенком. В бытовом плане ничего не поменялось — я как несла все на себе, так и несу. Морально стало легче — не нужно оглядываться на второе мнение. Да и ребенок теперь законно проводит время с отцом. Причем этого времени теперь больше, чем раньше. Деньги? Я умею их зарабатывать. Хотя, конечно, отказываю себе больше, чем раньше. Сложность здесь только одна: живя с мужчиной, ты автоматически рассчитываешь на него. На его помощь — моральную, финансовую, физическую. Иногда ты получаешь эту помощь, иногда нет. Сейчас я рассчитываю только на себя. Это не добавляет легкости, но я понимала, что так будет. Отношение общества. Да, теперь я мать-одиночка. Нет, не как несчастная, которая не смогла удержать мужа. А как волк, которому не подходят законы стаи. По традиции, малознакомые люди смотрят на меня немного с жалостью. Но не надо меня жалеть, это мой выбор. Нет, не стоит мне отдавать старые вещи ваших подросших детей, я в состоянии купить своему ребенку все необходимое.

Патриархальная форма общества изживает себя. Сейчас одинокую женщину не затопчут мамонты и не сожрут саблезубые тигры. Они пытаются иногда, но я умею защищать себя. И еще сейчас я чувствую себя больше женщиной, чем когда я была в браке. Я не ненавижу мужчин, отнюдь. Они мне очень симпатичны. И я готова поддерживать здоровые отношения. Но лучшая форма жизни для меня — гостевой брак. Я не пропагандирую его, просто мне так удобнее. К сожалению, такая точка зрения не особенно популярна, а мужчины запрограммированы так же, как и женщины. Поэтому рано или поздно встает вопрос о том, не съехаться ли нам. Нет, не съехаться. Возможно, кому-то покажется, что это эгоистично. Но любовь и умение не предать себя — это лучшее, чему мать может научить ребенка.