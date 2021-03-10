«Откуда, блин, берутся вторые дети?» Текст, который поможет во всем разобраться, а заодно и от души посмеяться

Меня зовут Ася Явиц, и я веду telegram-канал «Будни плохой матери». С первым ребенком у нас был такой классический ад: никакого сна, круглосуточный плач, больной живот, социальная изоляция, битвы с бабушками про водичку и далее по списку. Поэтому мы решили, что уж во 2-й раз мы точно рехнемся справимся. И вот, когда второй ребенок родился, я первый месяц постоянно ловила себя на мысли: а почему я вообще уходила с первым в декрет? Столько же свободного времени с младенцем! И почему я не успевала помыть голову? С друзьями почему не встречалась?

Много, много вопросов, давайте попробую систематизировать почему. А вы вместе с AdMe.ru почитаете и сделаете выводы.

Опыт, ага

Второй ребенок — это как переписывать сделанную домашку в чистовик, в красивую тетрадку. Это как попасть в 30 лет опять за парту своего 1-го класса. Это же и правда отпуск! Окей, возможно, ты не справишься с заданием по окружающему миру с первого раза. Но ты умножал 3 на 4 бесконечное количество раз, ты умеешь сидеть за партой, слушать учителя, тебе плевать на насмешки 7-летних одноклассников — это уже немало. А задание — ну нагуглишь в конце концов. Ты же уже умеешь правильно гуглить! Или... ты просто его не сделаешь, и НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ. Ты уже знаешь. Ты уже знаешь, что ребенок выживет, даже если будет икать больше минуты. Да, даже если на всю квартиру. И папа знает. И даже бабушка это тоже знает (ну, почти). Ты уже знаешь, что ребенка, по сути, важно вовремя укладывать спать, кормить, переодевать и по возможности улыбаться. И делаешь это все автоматически точно — так, что даже свободное время остается. Ну, оставалось БЫ, если бы не старший. С ним-то все по-прежнему в первый раз. Даже если ему 40. К первому кризису среднего возраста у ребеночка тоже нужно подготовиться.

У меня вообще-то принципы

Я помню ночь, когда я стала матерью. У каждой мамы такая есть — и это не ночь родов. Когда моему первому сыну был месяц, муж уехал в другой город по работе. На 3 вечности дня. И в первую же ночь ребенок орал криком с 3 ночи до 6 утра. Эти 3 часа я пела, качала, решала поставить газоотводную трубку, боялась, все-таки ставила, впадала в панику, что я ему что-то там повредила, обнимала, трясла, орала, умоляла замолчать, опять пела... Когда моему второму ребенку было 2 недели и мужу опять пришлось уехать, новый сын, конечно, тоже истошно заорал в 3 часа ночи, и успокаиваться в его планы не входило. Незрелость ЖКТ, тоска по отцу или острая необходимость размять связки — кто разберет? А у меня тут в 2 м спит старший. А за стенкой — родители, которым утром на работу. И (помните подзаголовок? у меня принципы!) я больше не собираюсь терпеть этот вой 3 часа. Поэтому я поставила газоотводную трубку (ну мало ли, все-таки ЖКТ), особо не помогло, поэтому я замотала его в одеяло, сунула свои ноги в угги, накинула куртку и выбежала гулять. Да, в 3 часа ночи. Он уснул за минуту, а я погуляла перед подъездом еще минут 5 и, довольная, вернулась спать вместе с ним до утра.

После того как я провела первые полтора месяца жизни первого ребенка в кромешном аду, потом еще 2 — просто в аду, а потом еще почти 2 года — без особой социализации в 4 стенах, я кое-что наконец поняла. Про себя. Я поняла, что никогда больше я не сяду на фитбол. Я поняла, что никогда больше я не буду интенсивно укладывать ребенка спать больше 15 минут. Я буду мыть голову тогда, когда захочу. Такая вот я дерзкая, ух! И если кондиционер я буду смывать уже под плач, ну, значит, под плач, от 1 минуты ребенок не разочаруется в этом мире. Я больше не буду отказываться от общения с друзьями (поберечь ребенка? не нести его на день рождения в 3 недели? нет, не слышала), от походов в кафе, от встречи с подружкой в баре, от поездок в метро и на такси, от выступлений и рабочей конференции, в конце концов: ребенок в слинге/коляске еще никому не мешал. Соской клянусь. Возможно, если бы эти истины были открыты мне сразу, как только родился 1-й, у меня было бы уже 10. Так что хорошо, что не были.

Самый сложный переход

Самый сложный переход — это с нуля детей на одного. А все остальные — на двух, трех, восьмерых — уже халява. Считает мой муж. Вот он, видимо, и будет рожать нашего третьего ребенка. И восьмого сразу тоже. На самом деле, конечно, с каждым следующим есть свои фишки (ну, там, с тремя уже в седан не влезть всей семьей, с пятью — в лифт, а с восемью — к маме на коленки, даже если за каждую беременность продолжать набирать по двадцатке), но глобальный переход действительно один: из мира ответственности только за себя в увлекательный мир подгузников и музыкальных горшков. Так что при рождении второго ребенка (третьего, десятого) точно не будет такой масштабной перестройки жизни, как при рождении первого. А это был, наверное, главный мой страх, даже страшнее возвращения дробного сна. И — важно: остальные родственники уже тоже оправились от шока в результате приобретения новых статусов. Папа, бабушка, дедушка... А кто-то уже и прабабушка не первый год. Как мне сказала моя бабушка (она же прабабушка моих детей): «Вот просыпаешься однажды утром, а твой ребенок — бабушка. К этой мысли надо еще не раз возвращаться».

Окситоциновое мимими

В прошлый раз у меня было экстренное кесарево под общим наркозом, и как-то окситоцин до моего мозга не добрался. Первые месяца 2 мне было ну очень плохо физически (да и психологически) — настолько, что я понять не могла, почему все вообще умиляются своим (а тем более чужим!) детям. Что в них такого-то? Просто маленькие орущие монстры, пришедшие в этот мир, чтобы ознаменовать окончание твоей жизни. Ну, событийной ее части. И теперь у тебя весь день раздроблен на кусочки по 2–3 часа и все циклично: покормила, переодела, уложила, покормила, переодела, повыла на луну... А со вторым ребенком кесарево было уже плановым и в реанимации я своими глазами увидела, как мне вкалывают окситоцин. Ну и, видимо, он меня до сих пор не отпускает (младшему 4 месяца). Он же та-а-а-а-ак улыбается! И та-а-а-а-ак пахнет! А потом сядет, пойдет, начнется какой-нибудь мерзкий кризис, женится... И все! Ну хочет он раз в какое-то время поесть — что мне, сложно? И если пока сделать его счастливым так просто, то почему бы не сделать? Особенно если в этот раз он не требует отдавать взамен свою собственную жизнь, кошелек, молодость, счастье, здоровье... Чего требовать-то, если все забрал первопроходец, ха-ха.