Мы с мужем уже 7 лет спим раздельно, и это сделало нас намного счастливее

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Мы с мужем живем 8 лет вместе и 7 из них спим в разных спальнях. Нет, не потому что мы часто ссоримся и не из-за детей (их у нас, кстати, нет), а просто потому, что нам так удобно. Казалось бы, ну что тут такого? Спите вы в разных спальнях или ездите в отпуск не вместе — да на здоровье, лишь бы каждый был счастлив. Но на самом деле, устанавливая свои собственные правила в браке, вы можете столкнуться со стереотипами, которые могут помешать жить так, как вам удобно.

Специально для AdMe.ru я решила рассказать, почему мы пришли к такому «формату» сна, какие в этом есть плюсы, а также о реакции друзей и родственников.

Как все начиналось

Однажды ночью я проснулась в постели одна. При этом я четко помнила, что спать ложилась вместе с молодым человеком. Прокравшись в соседнюю комнату, я обнаружила его мирно спящим на диване. Окей, подумала я, утром выясню, что к чему. За завтраком у нас состоялся примерно такой диалог: — Я ночью потеряла тебя, почему ты ушел в другую комнату? — Ты знаешь, я не мог уснуть. Ты ворочалась и сопела, и меня выбрасывало из сна всякий раз, когда ты переворачивалась. — Хм, ну хорошо, хотя я никогда не думала, что громко соплю. На следующую ночь ситуация повторилась. Заснули мы вместе, проснулись порознь. Тут я поняла, что нам нужно поговорить. В ходе разговора мы выяснили, что спать вместе нам тяжело. Мой молодой человек припомнил все ссоры из-за недосыпа: он храпел, я его будила, он не высыпался и злился. Иногда я сопела, он меня будил, и тогда я уже не могла снова заснуть. Часто один из нас просыпался, потому что было жарко или потому что второй решил встать попить воды, а однажды мне приснился какой-то сон, и я во сне ткнула пальцем прямо в глаз моему парню.

Плюс ко всему мы поняли, что у нас совершенно разные режимы сна. У меня тогда был свободный график, и мой пик активности приходился на вечер и ночь — я могла смотреть фильмы или читать примерно до 24:00, а просыпаться около 9:00–10:00. Мой молодой человек должен был приезжать на работу к 9:00, поэтому для него было крайне важно высыпаться. Однако из-за проблем, связанных с совместным сном, каждый из нас спал не более 6–7 часов. В результате и он, и я стали более раздражительными, уставшими и нервными. В общем, мы пришли к выводу, что нам будет лучше спать в разных комнатах, благо у нас была такая возможность. Буду честной: сначала я смотрела на раздельный сон не так, как мой молодой человек. То есть для меня это было немного странным, я привыкла, что обычно люди спят вместе. Мои родители разошлись по разным комнатам после серебряной свадьбы. А вот моему парню было вообще отлично: он стал быстро засыпать, утром вставал бодрым, готовил нам завтрак и довольный уходил на работу. В итоге очень скоро наши ссоры свелись к минимуму — исчезло множество поводов для перебранок, а также каждый стал более спокойным в целом. Кроме того, мы стали лучше и продуктивнее работать — раньше из-за плохого сна обоим было тяжело вставать и собраться с мыслями.

История вопроса и что говорит наука

Чтобы лучше разобраться в тонкостях раздельного сна, я стала изучать опыт предыдущих поколений. Так вот, выяснилось, что в Древнем Риме супружеское ложе вообще не использовалось для сна, а было предназначено для любовных утех, после которых каждый уходил в свои покои. В Великобритании в Викторианскую эпоху также не было принято спать вместе в одной постели. В России до революции аристократы имели раздельные супружеские спальни, а в крестьянских избах муж с женой, как правило, проводили ночь в разных половинах.

Так что традиция спать вместе пришла вместе с индустриальной революцией, когда люди начали переселяться в города. Маленькие квартиры просто не оставляли супругам иного варианта, кроме как делить одну постель на двоих. Потом, чувствуя себя почти что аристократкой, я решила обратиться к науке и нашла книгу профессора социологии Пола Розенблатта «Двое в постели». Он пришел к выводу, что совместный сон нередко провоцирует разные нарушения психоэмоционального здоровья и может стать причиной бессонницы, напряжения и даже неврозов. Ученый опросил десятки супружеских пар и выяснил, что часто именно спальня оказывается главным «очагом напряжения». В частности, супруги часто ругаются из-за бытовых вещей: можно ли пускать в кровать питомцев, курить и есть.

Кроме того, нередко конфликты вспыхивают из-за храпа, просмотра телевизора, перетягивания одеяла на себя или светящегося экрана мобильного телефона. Наконец, ожесточенные споры могут возникнуть из-за температурного режима в спальне: кто-то любит жару, а кто-то — свежий воздух. Профессор утверждает, что во многих случаях проблема решается простым переездом в соседние спальни, но у людей в головах сидит стереотип, что спать вместе — это гораздо более естественно. Другой эксперт по сну, Нил Стэнли, на Британском фестивале науки тоже выступил в защиту раздельного сна: «Сон — это эгоистичное занятие. Его не надо ни с кем делить». Психологи также говорят, что для мужской психики необходимость делить с кем-то свою кровать — это раздражающий фактор. У них в подсознании заложено защищать свое место ночлега от потенциального врага. Так что присутствие рядом другого человека мужчину напрягает и не дает возможности полностью расслабиться. Дело в том, что, когда люди спят вместе, их нервная система не может полноценно расслабиться и отдохнуть. Причем для женщин это не столь критично, они переносят эти неудобства легче, чем мужчины, которым на самом деле комфортнее спать в одиночку. Не знаю, так это или нет, но в случае с моим парнем это было правдой.

Ужасы с женских форумов

До сих пор есть довольно распространенное мнение, что разные кровати у мужа и жены — это первый звоночек о том, что у вас не все хорошо. Вернее, первый звоночек — это разные одеяла. А разные спальни — это уже знак того, что на отношениях можно ставить крест. Это я узнала из женских форумов, где царило однозначное мнение: спать раздельно — это ужас-ужас! Аргументы были в основном такие: а как же супружеский долг? а как же засыпать в обнимку? Вот классический пример ответа на вопрос:

Начитавшись подобных комментариев, я подумала, что, видимо, в нас все еще глубоко сидят старые стереотипы. Ведь наши бабушки верили во всевозможные знаки и народные приметы, которые могли испортить отношения. Вспомните совет: никогда не ложитесь спать, не помирившись. Это примерно из той же серии. Они старались следовать простой логике: раз так принято у большинства, значит, это правильно. Спать раздельно или ездить в отпуск в разное время — это разрыв шаблона. Вот странно, я думала, в XXI веке нас уже ничем не удивить в плане отношений, но нет, сон в одной кровати, желательно под одним одеялом, — все еще важная скрепа.

Берем пример со звезд

Кстати, оказалось, что в США вопрос раздельного сна тоже весьма актуален. Так, одно из исследований показало, что около 31 % респондентов хотели бы спать раздельно. Это согласуется с опросом Национального фонда сна, согласно которому почти каждая 4-я пара американцев спит в разных спальнях или кроватях. Также я выяснила, что многие звезды предпочитают сон в одиночку. Например, Джордж и Амаль Клуни когда-то выбрали для себя такой вариант. Кажется, основной причиной стал храп Джорджа и чересчур чуткий сон его избранницы.

Кроме того, звездная чета Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа тоже решила когда-то разойтись по разным спальням. Кэтрин как-то призналась, что не хочет представать перед мужем в непривлекательном виде, поэтому договорилась спать с Майклом раздельно. Кто знает, может быть, поэтому они живут в счастливом браке уже 19 лет.

Перемены к лучшему

За эти 7 лет, что мы с мужем спим в разных комнатах, наша жизнь значительно улучшилась — это я могу сказать совершенно определенно, а отношения не ухудшились. Более того, за это время мы даже успели пожениться — примерно на 5-й год раздельного сна. Мне кажется, что отдельные комнаты обеспечивают не только хороший сон, но и независимость, ведь каждому человеку иногда хочется побыть одному. Если честно, сейчас я вряд ли смогу уснуть с кем-то в обнимку. То, что я люблю человека, не значит, что я хочу лежать с ним в одной кровати — такой взаимосвязи для меня нет. Что касается вопроса интимной жизни, то для меня сон и секс — это совсем не связанные вещи. Откуда взялся стереотип о том, что любовью обычно занимаются перед сном, я не понимаю. Зато сейчас у нас появился ритуал заходить друг к другу комнату, целовать и желать перед сном доброй ночи. Кроме того, чтобы восполнить недостаток тактильного контакта, мы стали чаще валяться вместе и обниматься в течение дня.

Если мы едем в отпуск, то, конечно, мы не заказываем 2 разных номера, а спим в одном. При этом, если есть возможность взять комнату с раздельными кроватями, то мы выбираем такую опцию. И потом, все-таки в отпуске тебе не так важно высыпаться — в крайнем случае всегда можно «доспать» на пляже или в дороге. Что касается реакции друзей, то они разделились на 2 лагеря. Первые отнеслись к этому факту довольно скептично и сказали, что им было бы сложно заснуть, не обняв на ночь свою половинку. Вторые говорили: «Вау, как круто, жаль, наша однушка не позволит нам провести такой же эксперимент». С родственниками было посложнее. Свекровь грустно отметила, что вот, раньше-то вы могли спать вместе, а теперь уже нет... Моя мама сказала: «Живите как вам удобно, но тогда привозите на дачу 2 комплекта постельного белья».

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