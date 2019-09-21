Девушка отрастила волосы длиной в 1,5 метра и уверена, что это может повторить любая из нас

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Привет! Меня зовут Елена, и я на собственном примере показываю, что любая из нас может стать обладательницей длинных и блестящих локонов. У меня никогда не было очень короткой стрижки, но раньше пряди отрастали только до лопаток, а потом секлись и истончались на концах. При этом я всегда мечтала отрастить здоровые длинные волосы с ровным срезом. В один прекрасный момент я поставила себе четкую цель и стала подбирать уход, наблюдая за динамикой.

Я добилась результата через несколько лет благодаря моему терпению и горячему желанию отрастить красивые локоны. Если читательницы AdMe.ru захотят повторить этот путь, им будет гораздо легче: специально для них я сделала подборку полезных советов.

19. Любое расчесывание — травма для волос

Каждый раз во время этого процесса происходит нарушение целостности кутикулы или наружного слоя волосяного стержня. Использование некачественной расчески приводит к еще более глубоким повреждениям волос.

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Помним, что длинные волосы нужно расчесывать аккуратно, начиная с концов и постепенно переходя к корням. Для густых локонов лучше взять пластмассовую щетку с редкими зубьями (металлические могут провоцировать образование узелков). Я стараюсь минимизировать этот процесс и расчесываться только по мере необходимости. Чаще собираю волосы в прическу, чтобы они не путались.

18. Шампунь нельзя растирать прямо на голове

Необходимо сначала хорошенько вспенить шампунь в руках, и только потом следует нанести его на влажные пряди. Если растирать шампунь прямо на локонах, это может повредить их. При мытье головы чешуйки, находящиеся на поверхности волос, немного поднимаются. От трения они будут еще сильнее отходить от стержня, что увеличит риск ломкости и спутывания волос. Поэтому правильнее будет сначала вспенить шампунь в руке и только после этого нанести его на влажную кожу головы.

17. Алоэ — мощный антиоксидант и стимулятор роста

Это волшебное растение добавляют в шампуни, маски и другие средства для волос. Алоэ является антиоксидантом, повышает местный иммунитет кожи, активизирует рост волос, стимулирует синтез коллагена, обладает противовоспалительными и бактерицидными свойствами. Использование таких средств помогает избежать секущихся кончиков и ломкости волос.

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Единственное, что важно помнить: когда вы приобретаете средство с алоэ, обязательно смотрите, на каком месте в составе указано это растение. Если в конце списка, то его количество в маске или шампуне ничтожно мало и пользы не будет.

16. Кератиновые «несмывашки» нельзя использовать на здоровых локонах

Несмываемые средства для блеска и лечения волос в домашних условиях, как правило, содержат большой процент растительных масел, а также кератин и церамиды. Кутикула наших волос состоит из нескольких слоев, которые склеиваются липидной массой. Именно ее и восстанавливают церамиды. Но в структуру здорового волоса они проникнуть не могут.

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Более того, если вы будете использовать «несмывашки» на здоровые локоны, они могут стать сухими и грубыми. Также нужно помнить, что такое восстановление носит только визуальный характер. С мытьем головы эффект теряется.

15. Высокий тугой хвост — одна из самых опасных причесок

Не спорю, выглядит это красиво, но волосы в таком положении страдают из-за сильного натяжения в прикорневой зоне. Больше всего достается вискам и краевой линии: нарушается кровообращение, волосы не получают необходимого количества питательных веществ, а также заламываются. Сильное натяжение волос может провоцировать их выпадение. В медицине есть даже соответствующий термин — «травматическая алопеция». Поэтому носить такую прическу можно не более 3–4 часов и не каждый день.

14. Особой диеты для роста волос не существует

Я заметила, что практически все трихологи и бьюти-блогеры пишут о необходимости есть мясо. А я его как раз и не ем! Зато в моем рационе много рыбы, морепродуктов, овощей, фруктов и зелени. Очень люблю разные орехи, особенно фундук. Зато с кашами у меня не заладилось с детства, хотя овсянка и гречка очень полезны. Мне всегда казалось, что, если вы не хотите какой-то продукт, не нужно его есть через силу для здоровья или хорошего роста волос. Скорее всего, ваше тело восполнит нехватку определенного вещества из другого продукта, который придется вам по вкусу.

13. На ночь желательно заплетать косу

Постоянное трение о подушку может повредить волосы, особенно если они ломкие, тонкие и сухие. Собранные волосы меньше подвергаются изломам. Коса обязательно должна быть слабо заплетена и закреплена мягкой резинкой. Можно и вовсе не использовать фиксацию, если волосы длинные (как на моем фото).

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Альтернатива плетению косы — использование наволочки из атласной ткани, по которой волосы будут скользить без повреждений. Естественно, атлас должен быть из натуральной шелковой нити: на ткани с добавлением синтетических волокон волосы будут сильно электризоваться.

12. Секрет правильного использования безсульфатных шампуней

Эти шампуни на основе натуральных компонентов хорошо подходят для частого использования, но вот кожу головы они очищают хуже. Полностью смыть с волос все силиконовые компоненты или другие косметические средства они не смогут. Поскольку безсульфатные шампуни плохо пенятся, необходимо наносить их в несколько подходов в зависимости от густоты ваших волос.

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При применении таких шампуней обязательно нужно пользоваться пилингом (скрабом) для кожи головы. Потому что при скоплении кожного жира и разных загрязнений могут возникнуть зуд, перхоть и другие проблемы с волосами. Другой вариант — чередовать безсульфатные средства с обычными шампунями.

11. Высушить волосы феном можно без особых потерь

Конечно, лучше сушить волосы естественным путем. Но я сама понимаю, что иногда использовать фен просто необходимо. Чтобы минимизировать риски, обязательно используйте термозащитные средства (эмульсии, спреи, кремы, масла или сыворотки), которые выполняют сразу несколько функций: сохраняют влагу внутри локонов и обволакивают каждую волосинку, уменьшая риск пересушить или перегреть ее.

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Лучше использовать режим с максимальной мощностью обдува. Постоянно меняйте зону сушки, чтобы не допустить точечного перегрева и пересушивания отдельных прядей. Используйте узкую насадку для фена, которая направляет воздушный поток именно туда, куда вам нужно, а не хаотично разбрасывает волосы во все стороны. Так они высыхают быстрее.

10. Длинным волосам необходимо регулярное увлажнение

Если не увлажнять локоны в период интенсивного роста, они будут чаще обламываться, и отрастить их будет сложнее. Поэтому помимо питательных масок обязательно делайте увлажняющие. Также важно, чтобы в помещении, где вы проводите значительную часть своего времени, воздух не был сухим. Советую регулярно пользоваться несмываемыми средствами для глубокого увлажнения волос.

Чаще всего в их состав входят глицерин, пантенол, гиалуроновая кислота, экстракты растений и водорослей, а также натуральные аминокислоты. Хорошие средства содержат еще и витаминные и минеральные комплексы (чаще всего витамины Е и F, которые регулируют содержание влаги в волосах).

9. Три полезных масла для локонов

Мой явный фаворит — масло усьмы, которым я укрепляю луковицы волос. Оно также активизирует замершие фолликулы, способствует регенерации клеток и увеличивает скорость роста волос. Только вот подделок этого масла очень много. Обязательно смотрите, чтобы на коробке было написано, что оно произведено из листьев: многие фирмы делают масло из семян. Это дешевле, но полученный продукт практически не влияет на рост волос.

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Помимо усьмы, я наношу на волосы аргановое и кокосовое масло. Они работают на качество волос: предотвращают ломкость, питают и придают здоровый блеск. Только помните, что масляные маски делают на чистые влажные пряди. В противном случае легко пересушить или перепитать волосы.

8. Восстановить секущиеся кончики невозможно, зато предотвратить их появление — вполне реально

Для этого нужно оградить их от повреждений: не расчесывать мокрые волосы, а также подобрать расческу, которая не будет травмировать пряди;

аккуратно сушить голову полотенцем, не растирать им волосы и пореже использовать фен;

использовать резинки и заколки без острых поверхностей;

стараться укрывать пряди от солнца, а зимой прятать от холода;

отдавать предпочтение естественным красителям: с помощью хны и басмы можно экспериментировать с огромной палитрой оттенков.

7. Признаки того, что шампунь вам не подходит

Меняйте шампунь, если после мытья головы вы ощущаете зуд, а также отмечаете шелушение кожи головы, отсутствие прикорневого объема и быстрое загрязнение волос. Причем это может касаться как нового средства, так и того, которым вы пользуетесь уже долгое время. Поменять шампунь может понадобиться из-за колебаний гормонального фона. Беременность, роды, резкое снижение веса, воспалительные заболевания внутренних органов — все это может изменить кислотно-щелочной баланс кожи головы и отразиться на состоянии волос.

6. Нежелательно часто использовать средства для укладки

Лак, гель, мусс и пенка для волос не так безопасны, как об этом заявляют производители, которые утверждают, что их продукты не склеивают волосы, дают им дышать, да еще и обогащают разными витаминами. Особенно опасно, когда эти средства попадают на кожу головы. Если для укладки и фиксации прически вы использовали большое количество какого-то средства, то обязательно на ночь вымойте голову. В любом случае старайтесь не злоупотреблять ими. Лучше питайте и укрепляйте волосы, чтобы для них не требовалось активных средств укладки.

5. В некоторых случаях мы можем чувствовать боль у корней волос

Вот основные причины этого явления: постоянное ношение одной и той же прически, когда волосы привыкают к определенному положению, а вы вдруг меняете его;

привычка стягивать волосы на макушке в пучок, из-за чего нарушается кровообращение;

сухость кожи головы может провоцировать болевые ощущения у корней (нужно использовать специальные шампуни и маски для питания);

неподходящая расческа, которая электризует волосы; ⠀

стресс и проблемы с кровообращением (можно попробовать сделать массаж головы);

отказ от шапки в холодное время года: из-за переохлаждения нарушается приток крови к луковицам и возникают неприятные ощущения у корней.

4. Волосы могут поменять цвет. Это нормально

С возрастом происходит изменение гормонального фона, который влияет на выработку пигментов эумеланина и феомеланина, отвечающих за цвет волос. Так как волосы имеют гораздо более короткий срок жизни, чем сам человек, мы можем наблюдать смену их цвета.

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Светлые волосы темнеют, темные теряют свой естественный блеск, а русые приобретают каштановый цвет. Последний вариант — про мои волосы, которые в детстве и юности имели рыжеватый оттенок, а сейчас стали коричневыми.

3. Маску нужно наносить только на чистые волосы

Оптимальный вариант — на каждый 3-й раз после мытья головы вместо бальзама и кондиционера. Если использовать чаще или переборщить с количеством средства, можно перепитать волосы, и они будут выглядеть не лучшим образом. И если кто-то еще не знает: маску (как бальзам и кондиционер) мы наносим на волосы, отступая от корней приблизительно на 10 см. В противном случае можно получить эффект грязных волос. После нанесения нужно надеть полиэтиленовую шапочку, а сверху желательно укутать голову полотенцем. Утепление необходимо для усиления эффекта от маски: таким образом ее активные вещества лучше проникают в структуру волоса.

2. Вместо полировки волос лучше сделать стрижку жгутиками

Стрижка горячими ножницами обещает запаивание кончиков волос. Если честно, я не верю в разницу между горячими и холодными ножницами: для меня это рекламный ход. Полировку прядей, когда с помощью машинки состригают торчащие волоски по всей длине, я сама не делала. Но слышала огромное количество отзывов, которые утверждают, что сечение очень быстро возвращается.

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Единственный, по моему мнению, эффективный метод для тех, у кого волосы секутся по всей длине — это стрижка жгутиками. Парикмахер будет отделять от общей массы по тончайшей прядке, сворачивать ее в жгут и проводить пальцами против роста. Тут и покажется все посеченное безобразие. Мастер аккуратно срежет поврежденные волосы, не трогая здоровые. Это очень кропотливая работа, которая занимает 1,5–2 часа. Если вы будете стричься самостоятельно, то обязательно приобретите себе острые профессиональные парикмахерские ножницы.

1. Домашние средства лучше профессиональных (или нет)

Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки. Народные средства состоят из натуральных компонентов и отличаются простотой изготовления. Более того, вы всегда сами контролируете их состав и точно знаете, «что там намешано». Только результата при их применении придется ждать долго. Домашние маски и шампуни обладают накопительным эффектом, который заметен только спустя 2–3 недели после начала лечения. Главный минус профессиональных средств — это сравнительно высокая цена. В некоторых случаях такая косметика может не подойти или вызвать аллергическую реакцию.

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Я тестировала много домашних масок, но в итоге остановила свой выбор на профессиональных.

А как вы ухаживаете за волосами? Хотели бы такую же косу до пят?