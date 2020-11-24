8 полезных заметок от кондитера, которые помогут вам и на кухне, и при покупке «чего-то к чаю»

Андрей Бунбич — профессиональный кондитер. Он готовит десерты и щедро делится опробованными им рецептами с подписчиками своего канала на «Яндекс.Дзене». А еще он регулярно ходит по магазинам и пробует то, что нам предлагают производители сладостей.

Мы в AdMe.ru надолго залипли в блоге «Десертный Бунбич». Теперь мы в курсе, как правильно выбирать сгущенку и есть голландские вафли. А из бонуса к этой статье вы узнаете, для чего нужна чайная ложка за ₽ 2 000.

Купил сгущенку. Когда прочитал состав, пришлось выкинуть

Недавно вспомнил, что мне для торта нужна сгущенка. Не ожидая подвоха, взял в магазине банку и даже не взглянул на этикетку. Только дома я понял, что со сгущенкой что-то не так. Во-первых, она была не однородная и текучая, а больше смахивала на клейстер. Во-вторых, вкус оказался каким-то не очень молочным. В этой сгущенке определенно чего-то не хватало. Как только я прочитал, что было намешано в банке, все сразу встало на свои места. Обычно состав сгущенного молока очень простой: молоко, сахар и молочный сахар — лактоза. А тут производитель вместо молочного жира решил добавить пальмовое масло. А значит, этот продукт уже не может называться сгущенным молоком.

Оказалось, что раньше я неправильно ел вафли. Показываю, как надо

Я обожаю голландские вафли и довольно часто их покупаю. «А как их можно есть не так?» — скорее всего, думаете вы. А оказалось, что можно. Я просто доставал вафли из упаковки, откусывал и запивал чаем или кофе. И вы наверняка едите их так же, как обычное печенье. Но недавно я узнал, что вафли требуют предварительной подготовки. Это произошло, когда я случайно купил в магазине вафли, которые привезли к нам из самой Голландии. На их упаковке была инструкция по употреблению. Оказывается, вафлю следует немного подогреть. Для этого подойдет чашка с горячим напитком.

Я решил попробовать. Налил горячего чая и положил сверху вафлю. Спустя 30–40 секунд взял в руки и заметил, как она изменилась. Тесто и начинка нагрелись и стали мягкими. За счет изменения текстуры у вафли появился другой вкус. Она буквально таяла во рту. Обычно у голландских вафель сухие края, и они царапают десны и небо, а тут такой проблемы не было.

Решил узнать, какой состав у самого дешевого мороженого. Рассказываю, можно ли его есть

Я заметил, что с прилавков почти исчезла продукция с заменителями молочного жира. Решил проверить, действительно ли это так, и отправился в рейд по супермаркетам. Я попробовал 8 разных видов мороженого, а потратил всего ₽ 114. Одним из самых дешевых оказался лед «Апельсин». Только апельсином тут и не пахнет: если взглянуть на состав, можно увидеть, что кроме ароматизатора ничего цитрусового в нем нет. В другом магазине я обнаружил целый морозильник с низкими ценами. Самое дешевое мороженое обошлось мне в ₽ 6,99. Это вафельный стаканчик, изготовленный специально для торговой сети. В качестве замены молочного жира тут используются растительные масла.

Я поражен, что в 2020 году остались производители, которые готовы на все, чтобы сделать мороженое с максимально низкой ценой. Есть такое я бы не советовал. Говорить о том, что какое-то мороженое тут вкусное, я не готов: почти все мои «экспериментальные образцы» отправились на помойку после дегустации.

5 десертов, которые проще купить, чем мучиться и готовить самому

Мне, как кондитеру, сделать большинство десертов не составляет труда. Но есть такие, на приготовление которых у обычного человека уйдет много времени и сил. Круассаны. Приготовить хорошее слоеное тесто дома очень непросто. Поэтому лучше купить замороженные полуфабрикаты или готовое тесто. Главное, проверяйте состав перед покупкой. Я не люблю, когда в нем есть маргарин: теряется вкус сливочного масла.

Приготовить хорошее слоеное тесто дома очень непросто. Поэтому лучше купить замороженные полуфабрикаты или готовое тесто. Главное, проверяйте состав перед покупкой. Я не люблю, когда в нем есть маргарин: теряется вкус сливочного масла. Медовик. У непрофессионала на него уйдет целый день. Но если вы решите заморочиться, вот вам рецепт одного из лучших, на мой взгляд, медовиков — от шеф-повара Константина Ивлева.

У непрофессионала на него уйдет целый день. Но если вы решите заморочиться, вот вам рецепт одного из лучших, на мой взгляд, медовиков — от шеф-повара Константина Ивлева. Ореховая шоколадная паста. Бытовым блендером практически невозможно перемолоть орехи до гладкой текстуры. Чтобы добиться такого же результата, как у покупной пасты, необходим настоящий меланжер.

Бытовым блендером практически невозможно перемолоть орехи до гладкой текстуры. Чтобы добиться такого же результата, как у покупной пасты, необходим настоящий меланжер. Мороженое. В домашних условиях сложно сделать классный десерт без крупинок льда.

В домашних условиях сложно сделать классный десерт без крупинок льда. Творожные сырки. Для их нежной текстуры важно качество творога. Чтобы найти хороший вариант в магазинах, придется побегать. Проще купить — сейчас полно сырков с прекрасным составом.

Чтобы не выкидывать лишнюю еду, рестораны продают ее по себестоимости. Рассказываю, как купить и сколько можно сэкономить

В общепите часто не могут продать всю приготовленную еду, и некоторые заведения скидывают ее почти даром, чтобы отбить расходы на продукты. Заказ можно оформить через приложения-агрегаторы типа DoggyBag и eatme. Они очень похожи между собой, разница только в заведениях, которые подключены к ним. Я выбрал предложение в кондитерской неподалеку от меня и нажал на кнопку «Хочу». После этого в приложении появился штрихкод, который надо было предъявить на кассе. Такие предложения со скидкой обычно ограничены по времени, мне свой заказ нужно было забрать в течение 2 часов. Единственный минус — непонятно, что будет внутри заказа. У меня оказался набор из 5 эклеров — вкусных и свежих. Если бы я покупал их без скидки, мой заказ вышел бы на ₽ 1 190. Я же заплатил всего ₽ 430.

4 безумных, но полезных совета, как использовать посудомоечную машину по максимуму

Стерилизовать банки для заготовок. Раньше я мыл их вручную, а затем сушил в горячей духовке. Времени и сил на это уходило много. В какой-то момент меня осенило, и я поставил банки в посудомойку. Там они промываются при 75 °C и в конце обдаются горячим воздухом. Результатом я доволен, за 2 года ни одна заготовка не испортилась.

Раньше я мыл их вручную, а затем сушил в горячей духовке. Времени и сил на это уходило много. В какой-то момент меня осенило, и я поставил банки в посудомойку. Там они промываются при 75 °C и в конце обдаются горячим воздухом. Результатом я доволен, за 2 года ни одна заготовка не испортилась. Готовить еду. Этим советом со мной поделился друг, который регулярно делает различные сиропы. Сначала он вакуумирует фрукты, а затем включает режим «эко». Посудомойка работает 2 часа при температуре 50 °C. Фрукты томятся в вакууме и полностью отдают свой вкус сиропу. Кстати, в посудомойке можно приготовить и рыбу.

Этим советом со мной поделился друг, который регулярно делает различные сиропы. Сначала он вакуумирует фрукты, а затем включает режим «эко». Посудомойка работает 2 часа при температуре 50 °C. Фрукты томятся в вакууме и полностью отдают свой вкус сиропу. Кстати, в посудомойке можно приготовить и рыбу. Мыть цитрусовые. Просто перекладываю фрукты в машину и мою 5–7 минут при 75 °C. Если продержать дольше, то они сварятся.

Просто перекладываю фрукты в машину и мою 5–7 минут при 75 °C. Если продержать дольше, то они сварятся. Использовать для мытья полок холодильника. Этим способом пользуется моя супруга. Полки очень большие, не помещаются в раковину и так и норовят выскочить из рук. А в посудомойку они входят идеально; правда, придется поднять верхнюю решетку устройства.

3 лайфхака с дрожжами, о которых многие знают, но используют их единицы

У вас бывало такое: поставили тесто, а оно не поднялось? За время работы кондитером я узнал несколько секретов, которыми хочу поделиться с вами. Дрожжи любят работать в тепле. Комфортная температура для них — 32 °C. Постарайтесь, чтобы все ингредиенты были этой температуры. Это касается не только продуктов, но и тары, в которой происходит замес теста. Я обычно использую стеклянную форму и просто обдаю ее горячей водой (но не кипятком, иначе емкость может треснуть).

Комфортная температура для них — 32 °C. Постарайтесь, чтобы все ингредиенты были этой температуры. Это касается не только продуктов, но и тары, в которой происходит замес теста. Я обычно использую стеклянную форму и просто обдаю ее горячей водой (но не кипятком, иначе емкость может треснуть). Чтобы тесто быстро поднялось, поставьте его в духовку. Я постоянно ее использую, а если нужно ускориться, тогда включаю лампочку, и температура в духовке поднимается до 30 °C.

Я постоянно ее использую, а если нужно ускориться, тогда включаю лампочку, и температура в духовке поднимается до 30 °C. Оставшиеся дрожжи нужно убрать в холод. Я обычно сразу пересыпаю их в небольшую бутылку, герметично закрываю ее и ставлю в холодильник. Дрожжи «засыпают» и теряют активность, за счет чего дольше хранятся.

Больше попкорн не покупаю. Показываю, как приготовить его из хлеба

Решил недавно устроить дома семейный просмотр фильма, и захотелось мне попробовать воссоздать атмосферу кинотеатра. Идти в магазин за попкорном было лень, поэтому сделал его из подручных продуктов. Результат мне понравился. Сухарики получились хрустящими, а за счет сладкой карамели еще и невероятно вкусными. Давайте готовить!

Хлеб нарезаю ножницами на кубики. Лучше всего подойдет тостерный хлеб, но можно взять и обычный нарезной батон.

Обжариваю хлеб на горячей сковороде до зарумянивания.

Теперь приступаю к приготовлению карамели. Сахар с водой довожу до кипения и варю до получения янтарного цвета.

Добавляю масло и быстро перемешиваю до однородности. Вливаю горячие сливки и быстро-быстро размешиваю, варю 2–3 минуты. Добавляю сухарики и перемешиваю. Выкладываю все это на пергамент и оставляю остывать, а потом иду включать любимый фильм, чтобы насладиться им за сладким попкорном.

Бонус: купил чайную ложку почти за ₽ 2 000. Рассказываю, зачем она и почему мне не жаль потраченных денег

Когда я ее увидел, то понял, что она мне просто необходима. Меня не остановила даже высокая стоимость. Но я ее покупал не просто так, а для определенных целей. С одной стороны тут ложка, а с другой — пинцет. Сейчас наверняка кто-то крутит пальцем у виска и думает: «Ну и зачем ему эта странная ложка? Она даже меньше, чем обычная». Кстати, на фото это хорошо видно: стандартная ложка — слева, а моя покупка — справа.

На самом деле она нужна поварам, которые подготавливают блюда для подачи гостям. В большинстве ресторанов высокой кухни еду украшают чем-то съедобным небольшого размера. Руками мелкий декор сложно положить на тарелку, а вот таким приспособлением — в самый раз. Я купил эту ложку для украшения тортов, и ее пинцет прекрасно справляется со своей задачей.