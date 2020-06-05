7 иностранцев рассказали, как проходит один день их жизни. От некоторых подробностей голова идет кругом

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Образ жизни людей в разных странах может отличаться так, словно они находятся на разных планетах. Хотя расписание дня почти везде одинаковое, детали, которые нас окружают, совершенно разные. Кого-то за окном встречает старинная архитектура, а кто-то живет так высоко, что видно только небо и птиц.

Пользователи сети со всего света рассказали, как проходит их день и какие они получают впечатления. Мы в AdMe.ru убедились, что каждый из нас живет в своем мире, непохожем на другие.

Место для сна

Гонконг. «Я вернулась сюда на лето, поэтому сплю в гостевой спальне своих родителей».

Франция. «Обычно я ставлю будильник на 6:00, но валяюсь еще до 7 утра. Это первая ночь на кровати. До этого у меня был только матрас на полу».

Финляндия. «Моя постель, конечно, великовата для одного человека, но мне нравится. Как раз хватает места для сна, даже когда кошка решает развалиться на полкровати».

Как начинается день

Япония. «Правила вывоза отходов сложные. Я храню их дома, потому что каждую из категорий забирают в определенные дни. Иногда приходится ждать месяц, чтобы получить шанс что-то выбросить. В день икс отходы складываются на улице с 6 до 8 утра. Поэтому я торопилась успеть до 8:00».

Гонконг. «Мы живем на 56-м этаже, что не так уж высоко для Гонконга. Если присмотреться, то под одним из балконов можно увидеть оранжевые строительные леса. Обычно их возводят быстро, чаще всего, чтобы установить кондиционер».

Франция. «Я живу рядом с художественной школой, поэтому могу смотреть, как учатся студенты».

Исландия. «Я вяжу традиционный исландский свитер лопапейса».

Норвегия. «Люблю слушать музыку, пока чищу зубы и выбираюсь из пижамы. Поэтому динамик всегда находится в ванной».

Завтрак

Япония. «По будням я ем натто с авокадо. Это блюдо дурно пахнет, зато на вкус отменное».

Исландия. «На завтрак я ем скир. Напоминает йогурт, но технически это сыр. Вкусно и питательно. Рядом стоит кружка с кофе, которая показывает мою зависимость от кофеина».

Финляндия. «Бутерброды с ветчиной и напиток».

Норвегия. «Предпочитаю простой и быстрый завтрак: чашка хлопьев с молоком и немного кофе».

Корея. «Мой завтрак на диете — это яйцо и хот-дог, а в обычном режиме я заказываю еду в McDonald’s или покупаю вкусный багет».

Дорога на работу

Япония. «Проезд на автобусе стоит $ 2. Обычно транспорт пуст по утрам, но днем ​​забит под завязку. До остановки мне нужно пройти около мили. Мой путь лежит через пешеходный мост, а потом сворачиваю на тропинку, идущую возле ручья, и любуюсь природой и живностью».

Франция. «Я живу в историческом центре Нанта и наслаждаюсь этим. По дороге на остановку можно любоваться граффити и архитектурой. В автобусе я продолжаю спать. Поездка занимает 20–30 минут».

Норвегия. «Я выхожу в 8:00. В это время на улицах еще темно, но они хорошо освещены. Дорога к остановке пролегает через рождественские улочки Кристиансанна. Ожидая транспорт, все люди стоят на расстоянии 1–2 м друг от друга. Таков норвежский этикет».

Корея. «Я живу в совершенно новом городе, полном молодых пар и блестящих зданий. Он очень чистый и зеленый. Автобус в Корее — самый эффективный общественный транспорт. Сегодня мне повезло и попался пустой. Когда я выхожу на остановке, иду по своей любимой части города. Дома корейских богачей выглядят так. Они построены прямо перед школой, а вокруг посажены вишневые аллеи».

Работа и занятия в отпуске

Япония. «Обычно добираюсь до школы к 9:00. Я учитель английского. У нас предусмотрена отдельная пара обуви для каждого помещения. Нужно сменить обувь в спортзале, ванной, на поле, в классе и т. д. Сегодня был спортивный праздник, разные классы соревновались друг с другом».

Исландия. «Я в отпуске, отправилась в поход со своими друзьями и их собакой. Мы собирали цветы, катались на лошадях и фотографировались у водопада. Сегодня я была в свитере с котиком».

Финляндия. «Моя семья решила отправиться в свой коттедж и убрать мусор, который оставили предыдущие владельцы. Грустно, что люди воспринимают это как должное и не заботятся о месте, где провели время. После уборки у меня были по-настоящему грязные руки, но результат того стоил».

Франция. «Я работаю переводчиком в издательстве электронных книг. Начинаю около 8:00. У меня есть специальный ящик для лакомств, где всегда лежат батончик и попкорн для перерыва».

Норвегия. «К 8:30 я прибываю на работу. Это мой кабинет. Лучшее в моем офисе — бесплатный кофе в неограниченном количестве. Я обычно выпиваю как минимум 5 чашек до обеда. А потом еще 3–4 после. Для норвежца это средний уровень. На работе я рисую 3D-модели новых дорог».

Корея. «Я преподаю 3–4 часа в день. Работа очень легкая. На снимке моя группа первоклассников. Привязанность корейских детей удивительная и пугающая одновременно. Когда они любят тебя, у их любви нет границ. Мой ученик поставил на заставку своего телефона мое фото».

Путь домой

Япония. «По пути домой я захожу в продуктовый магазин. Там есть замечательный отдел со свежей рыбой. Наличие овощей и фруктов сильно зависит от сезона, и они очень дорогие. Дыни обычно стоят около $ 8, но эти продаются за $ 35, потому что подарочные».

Франция. «После работы подруга высадила меня у парка, и я решила прогуляться. Я наткнулась на странную телефонную будку: внутри плавали рыбки. Такие инсталляции можно найти по всему городу».

Норвегия. «После работы меня ждал небольшой шопинг. На прошлой неделе у меня сломался обогреватель, а зимы в Норвегии холодные».

Корея. «После работы я хожу на спин-класс почти каждый день. Фитнес очень популярен в Корее, и здесь все выглядят как модели. Я всегда сажусь сзади, чтобы тихонько поглядывать на корейских женщин: каждая из них — само совершенство. Кроме того, я тайно влюблена в своего инструктора, который выглядит как корейский Адонис».

Ужин

Япония. «Обычно я готовлю сама, но в пятницу пошла с друзьями в кино и поужинать. Сашими обошлось мне в $ 20. Еще мы заказали якитори, по сути это курица-гриль. Каждый шампур стоил около доллара. Потом мы посмотрели продолжение „Дня независимости“, фильм оказался не так плох».

Гонконг. «Обычно мы не едим так много, но сегодня папа расщедрился. На фото жареные овощи, креветки с солью и перцем, лапша соба с крабовым мясом и помидорами, морской еж и сашими из морских гребешков».

Франция. «А вот и мой вечерний перекус под сериальчик».

Норвегия. «В 5:30 вечера я ужинаю. Сейчас Рождество, и мне нужно что-то праздничное. Традиционные норвежские блюда с жареным картофелем, вареной морковью и горчицей».

Корея. «Обычно мой ужин — это какая-то восхитительная барная еда, барбекю или, если я на диете, как мне и следовало бы, нечто маленькое и полное грусти».

Вечер

Гонконг. «Ночью поднялись с друзьями в горы. Оттуда открывается невероятный вид».

Норвегия. «Я пытаюсь научиться рисовать».

Корея. «В конце дня я возвращаюсь в свою крошечную квартиру. Я больше никогда не увижу эту чудесную страну, потому что уеду в конце августа».

А как проходит ваш день? Какое самое яркое впечатление вы получили сегодня?