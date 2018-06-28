16 известных людей, которые оставили своих детей без наследства

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Чаще всего мы завидуем звездным детям — им с рождения достаются слава и деньги богатых и известных родителей. Но далеко не все знаменитости хотят оставить баснословное наследство своим детям — Стинг, Билл Гейтс, Джордж Лукас и многие другие уже объявили, что их состояние пойдет на благотворительность. Почему же звезды и бизнесмены принимают такие решения?

Мы в AdMe.ru решили разобраться, кто и почему из детей знаменитых родителей останется без наследства.

1. Баррон Хилтон

Баррон Хилтон, владелец знаменитой сети отелей «Хилтон», после своей смерти распорядился 97 % своего состояния передать на благотворительность Фонду Конрада Хилтона. Такое решение отчасти вызвано тем, что поведение Пэрис скомпрометировало фамилию, а после того как звезда реалити-шоу попала под арест за вождение в нетрезвом виде, Баррон только утвердился в своем решении. Впрочем, Пэрис и без состояния семьи неплохо зарабатывает на собственной репутации, хотя лишиться $ 47 млрд, наверное, не очень приятно.

2. Михаил Фридман

Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман — один из самых богатых людей России. Он также решил оставить своих 4 детей без состояния: более $ 10 млрд после смерти бизнесмена уйдут на благотворительность. Таким образом миллиардер хочет защитить детей от мошенников и стимулировать их добиваться успеха самостоятельно.

3. Билл Гейтс

Билл Гейтс последовал примеру Уоррена Баффета и даже пошел дальше. Совместно они организовали «Клятву дарения» — некий моральный договор между миллионерами и миллиардерами. В форме открытого письма люди обещают передать свое наследство на благотворительность. Так, Фонд Билла и Мелинды Гейтс уже при жизни четы получил большую часть их состояния — а это более $ 78 млрд, а после их кончины унаследует и остальное. Согласно взглядам основателя Microsoft, дети должны работать и понимать, насколько важен труд.

4. Майкл Блумберг

Миллиардер Майкл Блумберг, создатель и управляющий мировой финансовой службы и бывший мэр Нью-Йорка, также подписал «Клятву дарения» и планирует передать все свое состояние на благотворительность. $ 34 млрд завещаны некоммерческим организациям в сфере здравоохранения, образования, науки и других. Свое решение он объясняет просто: главное, что он может дать своим детям, — лучший мир для них и их детей.

5. Тед Тернер

«Две мои любимые страсти, объединившиеся в работе Фонда Тернера, — семья и филантропия». Тед Тернер

Основатель CNN Тед Тернер еще в 1990 году создал Фонд Тернера, который занимается экологическими проблемами, затем запустил Фонд Объединенных Наций и в 2010 году присоединился к «Клятве дарения». На сегодняшний день, по словам Тернера, при состоянии более $ 2 млрд медиамагнат живет у черты бедности — почти все его деньги принадлежат фондам. Дети Тернера разделяют филантропические взгляды отца и также работают в семейном фонде.

6. Элтон Джон

Элтон Джон и Дэвид Ферниш решили не оставлять сыновьям своего состояния. Музыкант и его супруг передадут £ 53 млрд на благотворительность, объясняя это желанием привить уважение к труду и деньгам у своих детей. «Нельзя давать детям серебряную ложку, это разрушает их жизнь», — заявил сэр Элтон Джон.

7. Марк Цукерберг

Марк Цукерберг с женой присоединились к инициативе «Клятва дарения». Фонд Чан — Цукерберг будет заниматься финансированием проектов в сфере лечения болезней, развития образования и решения социальных проблем. 99 % от $ 63,5 млрд перейдут к фонду еще при жизни супругов, а остальное фонд унаследует.

8. Джин Симмонс

Легендарный басист группы «KISS» также решил передать свои деньги на благое дело. $ 300 млн, которые заработал музыкант, почти полностью перейдут некоммерческим организациям. Джин говорит, что такое решение поможет детям научиться «летать» самостоятельно и идти своим путем. При этом Ник и Софи будут получать годовое пособие — на аренду и повседневные нужды.

9. Эштон Кутчер и Мила Кунис

Эштон Кутчер и Мила Кунис заявили, что наследство и большие фонды демотивируют детей, лишают их изобретательности в создании собственного предприятия. Поэтому средства актерской четы после их смерти также пойдут на благотворительность. Впрочем, Эштон добавил, что если у ребенка будет стоящий бизнес-план, то он готов стать инвестором.

10. Владимир Потанин

Не только американские миллионеры придерживаются подобных взглядов: Владимир Потанин заявил, что его капитал должен работать на благо общества. Президент компании «Интеррос» и генеральный директор «Норильского никеля» считает, что такое решение освободит детей от его «тени» и даст возможность искать собственный путь к успеху. Дети Потанина решение отца поддержали.

11. Стинг

Стинг, он же Гордон Меттью Томас Самнер (неудивительно, что он взял псевдоним), смог сам проложить свой путь к успеху и не хочет мешать реализовываться детям. Кроме того, певец заявил, что не оставит им денег как минимум потому, что все потратит: в платежной ведомости Стинга более 100 человек, и у него есть свои обязательства перед ними.

12. Джеки Чан

Дети Джеки Чана, как законные, так и внебрачные, тоже состояния отца не увидят. Впрочем, с внебрачной дочерью Чан все равно не общался, а вот Джейси Чана ждал сюрприз. Сначала актер планировал передать на благотворительность только половину состояния, но в 2012 году передумал и решил передать все. Решение Чана звучало довольно просто — если Джейси достоин этих денег — он сможет заработать их и сам.

13. Рената Литвинова

Рената Литвинова рассказала, что так же, как и Стинг, собирается потратить все свои деньги. Она разделяет мнение о том, что наследство лишает мотивации к собственным достижениям, и не желает своей дочери такой судьбы.

14. Пьер Омидьяр

Создатель eBay Пьер Омидьяр заработал $ 8,1 млрд, и, по словам бизнесмена, это больше, чем когда-либо понадобится его семье. Также Омидьяр считает, что деньги нельзя просто держать в руках, они должны работать, в его случае — на благо общества. Омидьяр поддержал «Клятву дарения» и планирует передать все средства в благотворительный фонд.

15. Джордж Лукас

После создания «Звездных войн» проблем с финансами у Джорджа Лукаса не было, но своим 4 детям состояние режиссер и продюсер передавать не собирается. Он присоединился к «Клятве дарения» и направил свои капиталы — в частности, $ 4,5 млрд за продажу франшизы «джедаев» — на развитие образования. Идея оказалась настолько притягательной, что Лукас пообещал передать на благо общества все состояние.

16. Гордон Рамзи

Гордон Рамзи и Таня Хатчесон рассказали, что в воспитании детей не раз подчеркивали, что деньги — это не самое главное в жизни человека и гнаться за ними не стоит. Гордон даже рассказывал, что во время путешествий его дети летают эконом-классом, а не первым, — вместе с родителями. Мистер и миссис Рамзи решили окончательно защитить детей от пагубного влияния больших денег и лишили их наследства.

Бонус

Основоположником моды на лишение детей наследства в пользу благотворительности можно назвать Эндрю Карнеги. В 1889 году он написал свое «Евангелие богатства», в котором сказал, что человек, который умрет богатым, умрет опозоренным. Своей жене и дочери Маргарет после смерти он оставил недвижимость и небольшое количество средств — достаточно, чтобы прожить без роскоши. Изначально состояние Карнеги и Рокфеллеров было примерно одинаковым, и именно этот поступок убрал фамилию «Карнеги» из списка богатейших людей Америки.

Конечно, у богатых свое мировоззрение, и хорошо, когда они действительно хотят сделать мир лучше. А вы согласны с их аргументами?