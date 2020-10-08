10 простых способов продолжать носить неактуальные предметы гардероба и выглядеть шикарно

Мода меняется со скоростью света, и большинство людей не успевает за ней ни физически, ни морально, ни материально. Но факт остается фактом: если упрямо продолжать носить хоть и любимую, но неактуальную одежду, то можно запросто накинуть себе лет 5–10 сверху. Поэтому лучше научиться носить устаревшие вещи по-новому и брать максимум от того, что есть в шкафу.

Мы в AdMe.ru уверены, что популярные некогда предметы гардероба отлично впишутся и в современный образ. А смелые девушки, вооружившись советами стилистов, доказали это на собственном опыте.

1. Короткий пуховик

Как самостоятельная модель тонкий короткий пуховик совершенно неактуален, но в качестве одного из слоев под верхней одеждой подойдет идеально. Утеплившись таким необычным способом, можно зимой носить демисезонные пальто и плащи и существенно разнообразить свой образ.

2. Устаревшая модель платья

Многие хранят вышедшие из моды платья в надежде, что они снова будут популярны. Но есть возможность носить их уже сейчас, надев сверху на платье свитер оверсайз или объемный кардиган. Это одно из самых современных решений, и особенно шикарно оно работает с платьями средней длины.

3. Браслет Pandora

Совсем недавно браслеты в стиле Pandora были возведены в культ. Шармы весело звенели на запястье буквально каждой модницы. В итоге девушки перестали чувствовать себя уникальными, и модель браслета попала в список антитрендов. Однако каждый шарм — это символ важных событий в жизни, поэтому с коллекцией брелоков не так-то просто расстаться. Выход есть — можно с гордостью переместить шармы на цепочку, носить их на шее и снова быть на пике.

4. Тонкая водолазка

Обтягивающие водолазки не соответствуют модным тенденциям, которые тяготеют к свободному крою и объемным вещам. Но эта базовая вещь заиграет новыми красками, если использовать ее как элемент модной многослойности и носить под платьем. С водолазкой даже летний сарафан можно носить зимой. Не только ради тепла, но и ради стиля.

5. Облегающая рубашка

Такой фасон рубашки выглядит несовременно, зато ее спокойно можно использовать в роли нижнего слоя одежды и надеть под свитер, джемпер или свитшот. Так создается трендовая многослойность буквально из подручных вещей. Ворот будет виден в любом случае, и по желанию можно выпустить нижний край рубашки.

6. Приталенный жакет

Миниатюрные жакеты уже никак нельзя назвать современными: в моде объемные модели оверсайз. Однако можно попробовать спасти пиджак, совместив его с трендовым низом, а также подчеркнув талию ремнем. Рукава такого жакета лучше закатать, чтобы не было видно, что они узкие.

7. Старомодная джинсовка

Современная джинсовая куртка, как и жакет, должна быть объемной, а модели «по размеру» давно списаны со счетов. Но можно их использовать в своем наряде, применив новый стильный прием — подденьте джинсовку под верхнюю одеждой. В этом случае как раз и нужен компактный вариант куртки, чтобы многослойность не сыграла злую шутку с вашей фигурой. Джинсовая ткань прекрасно сочетается с пальто, пуховиками, дубленками и шубами.

8. Джинсы скинни

Популярнейшие джинсы причислили к антитрендам. Во-первых, они действительно идут не всем, а во-вторых, они намозолили глаза и многим надоели. Но в гардеробе такие штаны у всех остались, да еще и не в единственном экземпляре. Поэтому джинсы скинни продолжают носить, комбинируя с широкой, пышной одеждой. Максимально свежий вариант — скрыть обтягивающие джинсы с низкой посадкой под струящимся платьем.

9. Устаревшая обувь

Если у обуви аккуратный носок, есть каблук и, возможно, небольшая платформа, то ее можно спасти, надев с современными широкими брюками палаццо или джинсами клеш. Так неактуальная модель будет прикрыта, но свою роль она прекрасно исполнит: добавит роста и визуально сделает ноги длинными и стройными.

10. Укороченный тренч

Даже этот базовый предмет гардероба вынужден подстраиваться под мировые модные тенденции. Сейчас самая популярная длина — до середины голени, так называемая мидакси, гибрид миди и макси. Поэтому укороченный тренч автоматически стал неактуальным. Но спасут его объемные юбки и платья модной длины, которые станут логичным продолжением куцего, по современным меркам, плаща.