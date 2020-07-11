AdMe

15+ человек, которые набрали 1 000 % на дизайнерских курсах

4523413
1k

Если вы хорошенько присмотритесь, то обнаружите, что окружены примерами гениальной дизайнерской мысли. И такими шедеврами могут быть не только здания, но и вполне повседневные предметы, например щетка для пыли в виде скрипки или пузырек с лаком для ногтей, к которому прикреплен образец, чтобы вы сразу представляли, как лак будет выглядеть на ногтях.

Мы в AdMe.ru любим подобный креатив и новизну, так что выбрали лучшие образцы. Готовы поспорить, что некоторые из них точно вызовут у вас возглас: «Ух ты! Бывает же такое!»

1. На этом пузырьке лака для ногтей есть образец, чтобы вы могли понять, как лак будет смотреться на ногтях

15+ человек, которые набрали 1 000 % на дизайнерских курсах
© Pastel_Bishop / reddit

2. Скамейки-книжки в Болгарии склоняют к чтению

15+ человек, которые набрали 1 000 % на дизайнерских курсах
© midnighthunder0 / reddit

3. Если налить соевый соус в это блюдце, на дне проявится синтоистское святилище Ицукусима

15+ человек, которые набрали 1 000 % на дизайнерских курсах
© TCLP / reddit

4. «На моей эмпанаде напечатано, какая начинка у нее внутри»

15+ человек, которые набрали 1 000 % на дизайнерских курсах
© Tribat_1 / reddit

«Говядина».

5. Вы можете «зажечь» или «потушить» пламя на меноре

15+ человек, которые набрали 1 000 % на дизайнерских курсах
© katyvo / reddit

6. Экран безопасности в офисе оптометриста

15+ человек, которые набрали 1 000 % на дизайнерских курсах
© alanbrendan / reddit

7. Узор на ковре выглядит как проход на шоколадную фабрику Вилли Вонки

15+ человек, которые набрали 1 000 % на дизайнерских курсах
© freaky_daygo / reddit

8. Посещение галереи IK Lab в Тулуме, Мексика, нужно добавить во все путеводители

15+ человек, которые набрали 1 000 % на дизайнерских курсах
© lisino / reddit

9. Монумент «Покорителям космоса» в Москве. 107 метров в высоту

15+ человек, которые набрали 1 000 % на дизайнерских курсах
© bakedmarx / reddit

10. На этой лестнице есть пандус для велосипеда, чтобы подниматься было проще

15+ человек, которые набрали 1 000 % на дизайнерских курсах
© dwightfam / reddit

11. Обложка DVD «Силиконовой долины» просто гениальна

15+ человек, которые набрали 1 000 % на дизайнерских курсах
© L-1-3-S / reddit

12. Эти ножницы в виде птички — настоящий шедевр

15+ человек, которые набрали 1 000 % на дизайнерских курсах
© TheKingOfThePin72901 / reddit

13. Радужный узор на стене — праздник для глаз

15+ человек, которые набрали 1 000 % на дизайнерских курсах
© T4C000 / reddit

14. Геометрическая собачья постель настолько же удобна, насколько и гениальна

15+ человек, которые набрали 1 000 % на дизайнерских курсах
© Richicash / reddit

15. Креативный знак «Мокрый пол» в офисе разработчиков компьютерных игр Rare, создателей Donkey Kong Country

15+ человек, которые набрали 1 000 % на дизайнерских курсах
© C-Ron / reddit

16. Зимняя сказка в лифте

17. «Я сделал журнальный столик для моего „Тысячелетнего сокола“ из Lego»

15+ человек, которые набрали 1 000 % на дизайнерских курсах
© Machu001 / reddit

18. Тумба была спроектирована специально для этих книг

15+ человек, которые набрали 1 000 % на дизайнерских курсах
© Jonah517 / reddit

19. «Моя щетка для пыли на самом деле скрипка»

15+ человек, которые набрали 1 000 % на дизайнерских курсах
© ThrowAwayBecause40 / reddit

Вам приходилось встречать дизайн, поражающий воображение? Поделитесь с нами своими историями и фотографиями.

Фото на превью Pastel_Bishop / reddit
4523413
1k