15+ человек, которые набрали 1 000 % на дизайнерских курсах
Если вы хорошенько присмотритесь, то обнаружите, что окружены примерами гениальной дизайнерской мысли. И такими шедеврами могут быть не только здания, но и вполне повседневные предметы, например щетка для пыли в виде скрипки или пузырек с лаком для ногтей, к которому прикреплен образец, чтобы вы сразу представляли, как лак будет выглядеть на ногтях.
Мы в AdMe.ru любим подобный креатив и новизну, так что выбрали лучшие образцы. Готовы поспорить, что некоторые из них точно вызовут у вас возглас: «Ух ты! Бывает же такое!»
1. На этом пузырьке лака для ногтей есть образец, чтобы вы могли понять, как лак будет смотреться на ногтях
2. Скамейки-книжки в Болгарии склоняют к чтению
3. Если налить соевый соус в это блюдце, на дне проявится синтоистское святилище Ицукусима
4. «На моей эмпанаде напечатано, какая начинка у нее внутри»
«Говядина».
5. Вы можете «зажечь» или «потушить» пламя на меноре
6. Экран безопасности в офисе оптометриста
7. Узор на ковре выглядит как проход на шоколадную фабрику Вилли Вонки
8. Посещение галереи IK Lab в Тулуме, Мексика, нужно добавить во все путеводители
9. Монумент «Покорителям космоса» в Москве. 107 метров в высоту
10. На этой лестнице есть пандус для велосипеда, чтобы подниматься было проще
11. Обложка DVD «Силиконовой долины» просто гениальна
12. Эти ножницы в виде птички — настоящий шедевр
13. Радужный узор на стене — праздник для глаз
14. Геометрическая собачья постель настолько же удобна, насколько и гениальна
15. Креативный знак «Мокрый пол» в офисе разработчиков компьютерных игр Rare, создателей Donkey Kong Country
16. Зимняя сказка в лифте
17. «Я сделал журнальный столик для моего „Тысячелетнего сокола“ из Lego»
18. Тумба была спроектирована специально для этих книг
19. «Моя щетка для пыли на самом деле скрипка»
Вам приходилось встречать дизайн, поражающий воображение? Поделитесь с нами своими историями и фотографиями.
Фото на превью Pastel_Bishop / reddit