15+ человек, которые набрали 1 000 % на дизайнерских курсах

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Если вы хорошенько присмотритесь, то обнаружите, что окружены примерами гениальной дизайнерской мысли. И такими шедеврами могут быть не только здания, но и вполне повседневные предметы, например щетка для пыли в виде скрипки или пузырек с лаком для ногтей, к которому прикреплен образец, чтобы вы сразу представляли, как лак будет выглядеть на ногтях.

Мы в AdMe.ru любим подобный креатив и новизну, так что выбрали лучшие образцы. Готовы поспорить, что некоторые из них точно вызовут у вас возглас: «Ух ты! Бывает же такое!»

1. На этом пузырьке лака для ногтей есть образец, чтобы вы могли понять, как лак будет смотреться на ногтях

2. Скамейки-книжки в Болгарии склоняют к чтению

3. Если налить соевый соус в это блюдце, на дне проявится синтоистское святилище Ицукусима

4. « На моей эмпанаде напечатано, какая начинка у нее внутри»

«Говядина».

5. Вы можете «зажечь» или «потушить» пламя на меноре

6. Экран безопасности в офисе оптометриста

7. Узор на ковре выглядит как проход на шоколадную фабрику Вилли Вонки

8. Посещение галереи IK Lab в Тулуме, Мексика, нужно добавить во все путеводители

9. Монумент «Покорителям космоса» в Москве. 107 метров в высоту

10. На этой лестнице есть пандус для велосипеда, чтобы подниматься было проще

11. Обложка DVD «Силиконовой долины» просто гениальна

12. Эти ножницы в виде птички — настоящий шедевр

13. Радужный узор на стене — праздник для глаз

14. Геометрическая собачья постель настолько же удобна, насколько и гениальна

15. Креативный знак «Мокрый пол» в офисе разработчиков компьютерных игр Rare, создателей Donkey Kong Country

16. Зимняя сказка в лифте

17. « Я сделал журнальный столик для моего „Тысячелетнего сокола“ из Lego »

18. Тумба была спроектирована специально для этих книг

19. «Моя щетка для пыли на самом деле скрипка»