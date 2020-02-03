В подвалах Эрмитажа живут 50 котов, которые ждут своих хозяев. Давайте вместе им поможем

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На дворовой территории самого большого музейного комплекса России установлены специальные знаки: «Осторожно, кошки!». И это неспроста. Здесь обитают особые хранители — эрмитажные коты , спасающие шедевры от мышей и крыс, и охотники эти — мировые знаменитости. О них снимают фильмы и пишут книги , им посвящают выставки, они вошли в список достопримечательностей, которые необходимо увидеть каждому. Взяв мурлыку из музея, счастливчик получает статус «владелец эрмитажного кота», а также пожизненное право на бесплатное посещение выставочных залов.

Мы в AdMe.ru обожаем котиков и считаем, что усатая гвардия, охраняющая культурное наследие, достойна того, чтобы вы о ней узнали. С разрешения Hermitage Cats представляем вам их историю.

На службу кошки попадают по-разному: кого-то подкидывают, а кто-то прибегает сам в надежде на лучшую жизнь. Поэтому почти все они самой лучшей в мире породы — «дворовая обыкновенная». Живут меховые музейные работники в помещении под названием «большой кошачий подвал» протяженностью почти 20 км. Там тепло и много места, у животных есть даже домики и когтеточки. Все необходимое приобретается на пожертвования посетителей, сотрудников музея и спонсоров. Из документов у котиков не только усы, лапы и хвост, но и собственный паспорт, ветеринарная карточка и должность — квалифицированный специалист по очистке музейных подвалов от крыс. Служащие музея называют подопечных «эрмики». Ежегодно весной проходит День эрмитажного кота. Во время праздника очередь к котикам выстраивается больше, чем в музей, ведь посетители могут зайти в помещения, где обитают четвероногие, познакомиться с ними и поучаствовать в тематических играх.

Количество хвостатых, охраняющих шедевры мирового искусства, не превышает 50 пушистых голов, чтобы всем хватило территории. «Излишки» котиков сотрудники музея отдают в хорошие руки, для них ищут действительно заботливых владельцев.