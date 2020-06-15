Пользователи Reddit поделились 16 моментами, когда питомцы скрасили их день

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Первая встреча со своим будущим питомцем, объятия собаки после тяжелого рабочего дня, долгожданная улыбка на мордочке кошки — все эти драгоценные моменты согревают и подбадривают нас даже в самый неприятный день. Еще лучше, когда такие воспоминания сохраняются не только в голове, но и на фотографиях.

AdMe.ru надеется, что от этих 16 снимков вы почувствуете острое желание обнять и побаловать своих питомцев.

16. «Я бортпроводник, а это мой первый пассажир этим утром»

15. «Моему котенку нравится, когда его держат как ребенка»

14. «Этот малыш крутился вокруг моего брата, пока тот работал с машиной. Так мой брат подружился с этим ястребом»

13. Так выглядит счастливая спасенная собака

12. «Сегодня я принял лучшее решение в жизни»

11. Вот так выглядит настоящая любовь

10. «Большинство наших друзей не верят, что у нас есть кот. Мы тоже нечасто его видим, потому что большую часть времени он прячется под кроватью. Сегодня он набрался смелости выйти, чтобы его погладили»

9. А вы когда-нибудь зевали от всей души?

8. «Моя дочь обнимала щенка под худи, когда я зашла в комнату. Вот так он попытался ко мне выбраться»

7. «Моя собака, когда я наконец пришел домой с работы»

6. «Милли помогает моей маме со всей работой по дому»

5. «Моя дочка просила собаку своей мечты на каждый Новый год и день рождения. На этой неделе мы взяли ей из приюта нового лучшего друга»

4. «Билли никогда не понимала, почему у меня есть связка ключей, которые я беру с собой в машину, а у нее нет. Я купил ей ее собственные ключи, которые она неизменно таскает с собой каждый раз, когда мы куда-то едем»

3. «Соседская собака протискивается через забор, чтобы поздороваться»

2. «Пока я рисовал, моя девочка принесла мне карандаш»

1. «Мой папа и его „приемная кошка“ смотрят YouTube»

А какие трогательные моменты, связанные с питомцем, были у вас?