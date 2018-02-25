Британец запустил флешмоб с хозяевами, которые мастерски копируют своих харизматичных питомцев

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Британец Лиам Райс сделал несколько селфи со своей темпераментной хаски по имени Луна. На фото хозяин и его собака выглядят чертовски похожими. Их мимика буквально скопирована друг с друга. Лиам даже предположил, что Луна на самом деле человек, застрявший в собачьем теле. Другие пользователи твиттера не только залайкали пост Райса, но и стали выкладывать фото со своими питомцами. Собаки и коты безумно похожи на своих людей. Убедитесь сами.

AdMe.ru решил показать вам снимки этого флешмоба, чтобы вы тоже удивились тому, как удачно люди и животные могут пародировать друг друга.

1. Та самая Луна

2. «Хозяйка, мы одинаково смеемся»

3. Подозреваки

4. Улыбка — один в один

5. Длинные языки — это семейное

6. Целуемся и удивляемся

7. Уровень крутизны этих парней зашкаливает

8. А здесь уже через край милоты

9. Суровые парни

10. Утомились

11. Когда нужно выразить свое недовольство

12. О боже, какая погодка!

13. Счастье в чистом виде

14. Ну давай, расскажи нам свои сказки

15. Упс!

16. Нордической красоты фото

17. Точь-в-точь

А вы похожи со своим питомцем? Покажите ваше фото с ним в комментариях.