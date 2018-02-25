Британец запустил флешмоб с хозяевами, которые мастерски копируют своих харизматичных питомцев
Британец Лиам Райс сделал несколько селфи со своей темпераментной хаски по имени Луна. На фото хозяин и его собака выглядят чертовски похожими. Их мимика буквально скопирована друг с друга. Лиам даже предположил, что Луна на самом деле человек, застрявший в собачьем теле. Другие пользователи твиттера не только залайкали пост Райса, но и стали выкладывать фото со своими питомцами. Собаки и коты безумно похожи на своих людей. Убедитесь сами.
AdMe.ru решил показать вам снимки этого флешмоба, чтобы вы тоже удивились тому, как удачно люди и животные могут пародировать друг друга.
1. Та самая Луна
2. «Хозяйка, мы одинаково смеемся»
3. Подозреваки
4. Улыбка — один в один
5. Длинные языки — это семейное
6. Целуемся и удивляемся
7. Уровень крутизны этих парней зашкаливает
8. А здесь уже через край милоты
9. Суровые парни
10. Утомились
11. Когда нужно выразить свое недовольство
12. О боже, какая погодка!
13. Счастье в чистом виде
14. Ну давай, расскажи нам свои сказки
15. Упс!
16. Нордической красоты фото
17. Точь-в-точь
А вы похожи со своим питомцем? Покажите ваше фото с ним в комментариях.
Фото на превью Li4mricee/twitter