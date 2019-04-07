«На восьмой день создал Бог котов»: мини-рассказ о сути наших пушистых любимцев

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Мир без котиков был бы довольно печальным местом, но нам повезло: эти усы, лапы и хвост всегда где-нибудь рядом с нами и заняты то войной с комнатными растениями, то полировкой когтей о диван, то охотой за ногами под одеялом. Но что бы они ни делали, через минуту уже прощены за круглые глаза и тихое мурлыканье. Да они даже спят гениально! Ольга Нечаева, автор блога «Женщина с Марса», написала пост о наших любимых созданиях, и его нельзя пропустить.

AdMe.ru провозглашает: «Ни дня без котиков!» — и делится с вами этим волшебным текстом, предвкушая вашу улыбку после прочтения. Мур-р.

Это был снова понедельник, день, когда работать не хочется, и вот сидишь в отрицании и мечтаешь о прекрасном. Бог как раз читал мемуары Мохаммеда Али и завис на фразе «Порхай как бабочка, жаль как пчела». Поэтому он внес в спецификацию бесшумную ночную грацию, бархатные подушечки лап, гибкое легкое тело и длинный пушистый хвост. В лапы он добавил тончайшие, острее лезвий, когти. Но было мало.

Тогда он придумал глаза — такие глаза, чтоб всем глазам глаза. То жестокие и чужие, как у змеи, то нежные и круглые, как у удивленного младенца, то пожирающие масленичной черной дырой, как у красавиц-цыганок.

Потом он написал мордаху с пучком усов и всегда улыбающимся ротиком, ушки, которые слышат шум мыши на чердаке, бархатистую шубку, нежнее бухарских шалей.

Он одарил котов одновременно любовью и независимостью, научил их успокаивать детей и лечить стариков, беречь дом и учить людей неге и свободе. Он как раз взялся за легкость и грацию, как в дверь позвонила доставка из «Амазона», и Бог, не закончив, пошел открывать. Наверное, привезли подарки к Рождеству.

Пока из коридора раздавался суетливый разговор, в комнату пыльной тенью проскользнул дьявол.

Времени у него было мало, фантазии еще меньше, но напакостить хотелось. Он оглядел комнату и, схватившись за первую же пришедшую в голову мысль, быстро подписал: «И пусть жрут новогоднюю мишуру».