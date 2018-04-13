Котик-инвалид из Екатеринбурга покорил инстаграм, и вы тоже не устоите перед его человеческой мимикой

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Рекси — котик с особенностями из Екатеринбурга. В детстве с пушистиком случилась беда: он пережил травму позвоночника. Задние лапки кота не функционируют, но это не мешает ему жить на полную катушку. Вместе с любящей хозяйкой Рекси полностью оправдывает свой девиз — «Инвалидность не значит неполноценность». В этом его поддерживают многочисленные поклонники в инстаграме, которые просто без ума от харизматичной мимики кота.

Мы в AdMe.ru прониклись историей котика и спешим рассказать о нем вам.

Рекси сейчас 3,5 года, он в самом расцвете сил. Рекси не знает, что он инвалид, и ведет себя как обычный кот: гуляет, бегает, играет. Разве что не может запрыгнуть на высокие поверхности — в этом ему помогает хозяйка. У Рекси есть розовая инвалидная колясочка, с помощью которой он может ходить на прогулки.

Рекси — настоящая медийная личность. У него даже есть виртуальный аккаунт-шоурум, где он демонстрирует модные аксессуары, которые делает его хозяйка. Сейчас в его инстаграме 200 тыс. подписчиков. Неудивительно, ведь котик никогда не унывает, любит играть и веселиться.

Еще Рекси умеет строить смешные рожицы и копировать человеческую мимику. Глядя на его фотографии, так и хочется сказать: «Да это же я, когда...»

Когда очень удивлен тому, что тебе говорят

Когда услышал смешную шутку

И когда сам организовал удачный розыгрыш

Когда увидел цены на тунца

Когда ты немного обалдел от услышанного

«Да ладно?!»

Когда тебе говорят: «Не клади свои лапы на стол»

Когда в том бокале была совсем не вода

Когда очень хочешь ту вкусняшку

И когда ее наконец тебе покупают

Когда настроение — для той самой особенной песни

Когда твой друг сморозил глупость

Когда наконец пришла весна

А еще у котика есть особый навык, которым владеют далеко не все люди, — сворачивать язык в трубочку.

В общем, нам было очень сложно остановиться делиться с вами снимками харизматичного Рекси. Так что лучше загляните на его страничку сами ради порции жизнеутверждающих фоточек.

Рекси живет полной жизнью, не обращая внимания на свой недуг. Он не считает себя «другим» и делает то, что ему хочется. У него есть такая возможность благодаря чудесной хозяйке. Мы желаем каждому животному-инвалиду найти таких же заботливых хозяев. И может, нам, людям, пора начать брать пример: ведь если даже котик с особенностями не унывает, то и нам лишний раз не стоит ворчать на придирчивого начальника или сломавшийся каблук? А как считаете вы?