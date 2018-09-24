Если вы думаете, что медведи в фильмах — это спецэффекты, то вы ошибаетесь. Знакомьтесь с легендарным Степаном
Знаменитый стереотип, что в России медведи ходят по улицам, конечно же, неправда. Но с оговоркой: иногда такое случается. Но только в семье дрессировщиков и только с очень любвеобильными медведями, которые некогда были заплутавшими лесными сиротками.
Сегодня AdMe.ru знакомит вас с легендарным Степаном как раз из этой оговорки. 22-летний и 2,2-метровый бурый медведь действительно знаменитость — он успел сняться в многочисленных фильмах, сериалах, рекламе и фотосессиях. Если вы думали, что сцены с медведями — это компьютерная графика, вы ошибались.
Он снимался со Стивеном Сигалом
С Тимати в клипе «Утесов»
В сериале «Воронины»
А еще отметился в фильмах «Царь» Павла Лунгина, «Край» Алексея Учителя и в «Елках». Про рекламу вообще молчим. Кстати, вот кадр со съемок ролика «МегаФона»
За кадром это обычный домашний медведь, семьянин и душа компании
Его приемные родители — дрессировщики Светлана и Юрий Пантелеенко. Как мы уже сказали, его подобрали в лесу, где он потерял мать. Тогда он был в очень плохом состоянии, поэтому новые родители проводили с ним максимум времени. Собственно, из-за этого он вырос с очень мягким нравом и безграничной любовью к людям. Посмотрите, как проходят его домашние будни.
Еще он звезда фотосессий
Сниматься с ним не боятся ни нежнейшие девушки, ни даже дети. Добряк, одним словом.
А буквально полтора года назад у него появился сын — Семен
Его мать отказалась кормить медвежонка. Тогда Светлана и Юрий решили взять на воспитание и его.
Маленький Семен Степанович возьми да и вымахай меньше чем за год в здоровенного медведя
Стоит ли и говорить, что жить с медведем в семье — это трудно. Вы только взгляните, как он просто «играет»!
Но ту теплоту, которую приносит этот 2-метровый филантроп, трудно описать. Ну не русское ли чудо?
У вас тоже возникло зимнее настроение после просмотра этой фотографии?
Фото на превью svetlan_nko69 / instagram