Девушка спасает сотни диких птиц и задорно рассказывает о сумасшедших буднях в окружении пернатых
Организовать центр помощи домашним животным и поддерживать его существование — задача не из легких. А создание реабилитационного заведения специально для диких птиц кажется чем-то из мира фантастики, да и мало кто мог бы на такое решиться. Однако руководитель московского центра помощи пернатым «Воронье гнездо» Вера Пахомова показывает, что и к диким птицам можно легко найти подход, главное — любовь к своему делу и к крылатым подопечным.
Мы в AdMe.ru находимся под впечатлением от непростых, но таких насыщенных будней волонтеров центра. Поэтому решили и вас окунуть в эту атмосферу с помощью искрометных постов Веры.
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А вы помогаете животным? Может быть, вы были волонтерами в подобных центрах помощи или приютах?
Фото на превью Вера Пахомова / VK
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