Девушка спасает сотни диких птиц и задорно рассказывает о сумасшедших буднях в окружении пернатых

Организовать центр помощи домашним животным и поддерживать его существование — задача не из легких. А создание реабилитационного заведения специально для диких птиц кажется чем-то из мира фантастики, да и мало кто мог бы на такое решиться. Однако руководитель московского центра помощи пернатым «Воронье гнездо» Вера Пахомова показывает, что и к диким птицам можно легко найти подход, главное — любовь к своему делу и к крылатым подопечным.