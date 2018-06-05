Британцы нашли у себя в саду синий шар. А он возьми да оживи

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Жители города Тонтон на юго-западе Великобритании обнаружили на территории своего дома что-то странное. Неоднородный шар ярко-синего цвета оказался вовсе не сдутым мячиком, а ежиком. Несчастное животное было полностью покрыто краской и свернулось клубком из-за стресса. Измазал ли кто-то его нарочно либо еж сам упал в банку с краской — неизвестно.

Нам в AdMe.ru понравилась эта история — шарик оказался живым и спасенным. Спешим поделиться с вами!

Для случаев срочного спасения животных и их защиты в Англии существует специальная служба RSPCA — Королевское общество защиты животных от жестокого обращения. Именно туда и обратились нашедшие синего ежика. Хотя перед этим они пытались помыть его самостоятельно, это не слишком удалось.

Сотрудник общества доставила животное в центр, где ему была оказана помощь. Ежика, который оказался ежихой, удалось спасти, но процесс был нелегким.

Краска оказалась очень въедливой, ее убирали с иголок несколько дней. К тому же краситель попал и на кожу, а она у ежей очень чувствительная, остались язвы.

Поэтому, чтобы почистить кожу, пришлось применять обезболивающее и отдельно ухаживать за ранками.

Ежиху назвали в честь известного игрового персонажа 90-х — Соник.

Надеемся, что теперь от схожести с персонажем у животного осталось только имя — краска полностью отмылась, ежик чувствовал себя прекрасно и был отпущен на свободу.

Представители RSPCA рассказывают, что в теплое время года ежи часто попадают в неприятные ситуации, а опасность для них представляют различные приспособления и оборудование на природе и в частных домах. Ландшафтные пруды и изгороди, химические вещества, оставленные без присмотра, сетки, острые садовые инструменты — все это может травмировать активных ежиков. Особенно «ежиное время» наступает весной, когда животные отходят от спячки и активно бегают в поисках еды.

Специалисты обращают внимание и на то, что другие мелкие животные и даже домашние питомцы могут пострадать из-за своей невнимательности. История Соник — одна из многих, которыми приходится заниматься сотрудникам общества, спасая невнимательных колючих непосед. Поэтому специалисты призывают помнить о нашей косвенной опасности для мелких животных и по возможности убирать предметы, представляющие для них риск. Животные, которым мы можем принести вред, — это: зайцы и кролики;

лисы;

куницы;

ежи;

мелкие грызуны;

птицы.

Хозяевам важно помнить, что их домашние питомцы, которых вывезли летом на дачу или природу, также могут пострадать. Животные непривычны к этой окружающей среде: ветеринары отмечают, что в теплое время года увеличивается количество травм и отравлений. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы питомцы не имели доступ к: ядовитым растениям (вызывают отравления, ожоги, экземы);

удобрениям (особенно опасны химикаты с большим количеством хлора и фосфора);

опасным участкам, где можно поранить лапы;

водоемам. Перед длительным выездом можно посоветоваться с ветеринаром и взять необходимую для питомца аптечку первой помощи.