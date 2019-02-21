9 вредных кошачьих привычек, которые мы сами воспитываем

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Кошка, долго живущая в доме, приобретает у хозяев статус члена семьи. Кажется, что за много лет можно изучить все ее привычки, повадки и наклонности. Но пушистый комочек счастья не так прост, как кажется на первый взгляд.

AdMe.ru решил рассказать, каким нехорошим привычкам наших любимых кошек мы сами потакаем.

1. Ласка

Кошки могут испытывать тревогу и беспокойство из-за человеческих прикосновений. При частых и настойчивых поглаживаниях в их кровь поступает кортизол — гормон стресса. Поэтому, чтобы не вводить любимца в стрессовое состояние, лучше сократить количество поглаживаний и прочих тактильных контактов.

2. Лазерная указка

Когда кошка наблюдает быстрые и непредсказуемые движения лазерной указки, в ней просыпается охотничий инстинкт. Ей хочется броситься в погоню, которая в конечном итоге приведет к неудаче. Такая «охота» вредна для животного именно из-за того, что «дичь» неуловима. Преследуя цветное пятнышко, кошки так увлекаются, что не могут остановиться. Игра с указкой входит в привычку, но недостижимость результата наносит психологическую травму.

3. Руки

Если, играя с кошкой, вы задействуете руки, будьте осторожны: это вырабатывает у нее определенный рефлекс. Кошка начинает воспринимать руки хозяина как игрушку, и это приводит к укусам и царапинам.

4. Закапывание еды

После приема пищи некоторые кошки могут скрести лапами по полу, как будто пытаясь прикрыть свою миску. Таким образом проявляются инстинкты хищника: недоеденную пищу нужно спрятать от других животных, а позже вернуться и доесть. Чтобы избежать такого поведения питомца, нужно убирать миску сразу после завершения кошачьей трапезы.

5. Комнатные растения

Комнатные растения содержат грубую клетчатку, которая помогает кошкам очистить организм от излишков шерсти. Поэтому кошки едят подобные растения. Однако многие из них ядовиты, например декабрист и фикус. Чтобы животное реже обращало внимание на комнатные цветы, нужно выращивать полезные для него растения: мяту, тимьян, овес и пшеницу.

6. Когтеточка

Кошки царапают мягкую мебель не из желания насолить хозяевам. Во время царапания удаляется верхний слой когтей, что необходимо для поддержания их здоровья. Также, фиксируя когти, животное прогибает спину, растягивая мышцы. Чтобы не пострадала мебель, приобретите когтеточку.

7. Стрижка когтей

У основания кошачьих когтей находится пульпа — образование из кровеносных сосудов и нервных окончаний. При стрижке ее очень легко поранить, поэтому обрезать когти не рекомендуется. К тому же они помогают в передвижении.

8. Приучение к корму

Если приучить кошку к определенной еде, она не сможет воспринимать никакую другую. Это нередко приводит к тому, что животное голодает в отсутствие привычной пищи.

9. Замкнутые пространства

Кошки могут испытывать клаустрофобию, поэтому не следует изолировать питомца, запирая в комнате. Лучше подарите ему коробку, сидя в которой животное будет чувствовать себя в безопасности.