8 признаков того, что ваша собака — одно из счастливейших животных в мире

Наверняка нет такого человека, который не хотел бы узнать, каково живется его собаке с ним под одной крышей. Эти общительные животные не скупятся проявлять эмоции, но далеко не все из них мы понимаем правильно. И определить, счастлив ли наш питомец, доволен ли он своей жизнью, — задача не из простых.

Хотя человеческая речь хвостатым недоступна, есть другие сигналы, с помощью которых можно уловить настроение и желания животного. Мы в AdMe.ru разобрались, что да как в собачьем языке тела работает, и стали лучше понимать, какими знаками пушистые любимцы говорят нам, что счастливы.

Их уши расслаблены

У всем довольной собаки уши, как правило, просто свисают по обеим сторонам головы, не напряжены и не прижаты. Разумеется, речь о тех породах собак, у которых уши вообще могут свисать, ведь, например, у доберманов или сибирских хаски они крепко стоячие и всегда остаются в таком положении. А вот прижатые к голове уши могут означать страх или агрессию.

У них спокойный взгляд

Глаза у спокойного и счастливого пса расслабленные, умиротворенные, нормальной формы, он часто моргает и смотрит без напряжения и страха. А вот если глаза так округлены, что вы видите белки глаз, то это верный признак беспокойства или даже стресса. Если пес в этот момент охраняет еду или игрушку, его лучше не беспокоить.

Они улыбаются

Многие собаки выражают счастье посредством улыбки. Рот приоткрыт, немного приподнят, видны зубы, но никакой агрессии. Некоторые эксперты считают, что собаки научились улыбаться, наблюдая за людьми, и теперь делают так же, ведь именно улыбкой мы показываем свое расположение. Поэтому, если ваш пес улыбается, знайте — он хочет сказать: «Я так счастлив с тобой!»

Машут и хвостом, и телом

Наверняка многие хозяева собак замечали, что в особенно эмоциональные моменты пес виляет не только хвостом, но и чуть ли не всем телом. Это действительно знак сильной радости и крайнего довольства. Если же движется только хвост, но не тело, то это может означать, что собака оценивает ситуацию вокруг.

Прыгают и танцуют

Своеобразное движение тела, которое совершают собаки во время прыжка, иногда очень похоже на движение в танце. Такое бывает, когда ваш питомец радуется вам или, может, завидел знакомую собаку. Это признак счастья и готовности от души поиграть. Советуем не упускать момент и как следует побаловать пса игрой или каким-нибудь другим развлечением.

Показывают живот

Ваш пес заваливается на спину и подставляет животик, чтобы вы его почесали? Поздравляем, вы хозяева счастливой собаки. Особенно если вместе с тем, чтобы улечься на спину, собака высовывает язык. Однако если пасть закрыта, а тело будто сковано, то это признак не радости, а покорности.

Общаются с другими собаками

Здоровый и счастливый пес будет рад порезвиться и поиграть с другими собаками. Если животное с удовольствием, не проявляя агрессии, завязывает новые знакомства и активно участвует в совместных играх, то можно с уверенностью предположить, что собака всецело довольна жизнью.

Прижимаются к вам

То самое нежное движение, когда пес прижимается к вам, словно бы опираясь, стоя или сидя, — тоже верный признак того, что питомцу с вами хорошо, спокойно, надежно и счастливо. Так собака показывает, что ей комфортно с вами настолько, что она может позволить себе и такую степень близости.