8 правил покупки питомца, которые уберегут вас от встречи с безответственным заводчиком

Тысячи лет рядом с человеком находятся его верные друзья и помощники — четвероногие питомцы. На протяжении долгих времен люди методом проб и ошибок выводили новые породы, улучшая их рабочие качества и внешний вид. Сегодня наши пушистые малыши стали настоящими членами семьи, им выделяют отдельные комнаты и заводят страницы в социальных сетях.

Если вы только решились обзавестись новым членом семьи, то будьте готовы учесть множество факторов при выборе питомца. Мы в AdMe.ru узнали, по отношению к чему нужно быть особенно внимательным, и сегодня поделимся этой информацией с вами.

1. Заводчик общается только по телефону

«Мы с девушкой решили завести себе пушистого красавца и нашли на „Авито“ объявление о продаже котенка норвежской лесной. Собрались и поехали смотреть, адрес нам сообщили уже ближе к месту назначения. Зайдя в тамбур, мы почувствовали ужасную вонь, в дом нас не пустили и вынесли котят на выбор. При виде малышей разум нас покинул полностью, мы отдали деньги и поехали домой. По приезде оказалось, что котенок с блохами, а спустя некоторое время обнаружилось, что течет глаз. Котенка вылечили, но потратили кучу времени и нервов». aliuskonte / pikabu

Если заводчик активно общается с вами в сети или по телефону, но на просьбу встретиться находит поводы для отказа или предлагает доставить питомца транспортной компанией, то это должно стать для вас тревожным сигналом. Очень важный момент при выборе заводчика — это личный контакт как с хозяином, так и с его подопечными. Лучший способ узнать, что вырастет из малыша, — это увидеть его родителей. Обратите внимание на их поведение: котята или щенки должны быть дружелюбными и общительными, а помещения, где они содержатся, — чистыми и опрятными.

2. Задавайте вопросы, чтобы не получить неприятный сюрприз

Хороший заводчик болеет за своих питомцев как за собственных детей и готов рассказывать о них в самых мелких подробностях. Он расскажет вам о питании, распорядке дня и характере каждого из малышей. Также нелишним будет спросить об опыте заводчика. Но будьте готовы и вы: в свою очередь заводчик также может задать некоторые вопросы касательно вашего опыта содержания животных, наличия места и условий для комфортной жизни. На основании ваших ответов заводчик имеет право отказать вам в продаже.

3. Не торопитесь

Хороший заводчик не торопится продать малыша раньше срока. Существуют определенные временные рамки, когда отъем от матери происходит менее болезненно, к тому же к возрасту 12–14 недель производятся все необходимые процедуры, связанные с вакцинацией, и оформляются необходимые документы. Пока котята и щенки совсем маленькие, будущему владельцу будет трудно оценить его породность. Стараясь продать недавно рожденных животных, недобросовестный заводчик может подсунуть вам помесь, не соответствующую стандарту породы.

4. Воспитание

Если при встрече с новыми людьми малыши забиваются в угол, проявляют беспокойство и даже агрессию, не стоит пользоваться услугами данного заводчика. В дальнейшем это может принести массу неприятностей при перевоспитании. Заводчик помогает маленьким питомцам в социализации, ведь очень важно, чтобы малыши были готовы встретить новых хозяев, не испытав при этом стресса. Животные должны быть активными и легко идти на контакт, а при поездке в машине не пытаться выскочить в окно.

5. Монопородность — признак качества

Если все же вы встретились с заводчиком лично, но вместо того, чтобы увидеть уютное жилище, наткнулись на клетки, где содержатся различные породы собак, а в чулане заперт мейн-кун, потому что он не поделил корм со сфинксом, то перед вами циничный делец, которому нет дела до здоровья своих подопечных. Обращайте внимание на заводчиков, которые уделяют все свое время одной определенной породе. Так вы будете уверены, что животные не обделены вниманием и заботой.

6. Трепетное отношение к здоровью

Некоторые породы предрасположены к заболеваниям: у крупных пород собак возможны патологии сердечной мышцы или проблемы с суставами, то же самое касается и кошек. Опытный заводчик готов предоставить все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие здоровье своих подопечных, проведет все необходимые профилактические мероприятия и не будет против визита к ветеринару, которому вы доверяете.

7. Готовность идти навстречу

Случаются ситуации, когда вы, счастливые, с новым другом на руках возвращаетесь домой, а через несколько дней у кого-то из домочадцев возникает аллергия на шерсть. Уважающий себя заводчик предоставит вам время на «охлаждение» — это период сроком до 7 дней, который дается на осмысление новоиспеченным хозяином всей ответственности перед маленьким питомцем.

8. Родословная

Для того чтобы участвовать в выставках и, возможно, получать награды, хозяину потребуются документы, подтверждающие принадлежность к породе. Опытный заводчик еще на этапе планирования позаботится о будущем, найдет второго родителя и оформит акт вязки, а после рождения малышей подготовит на них метрику. Будьте внимательны, метрика подтверждается тремя сторонами: заводчиком (гарантирует здоровье питомца), клубом (гарантирует соответствие стандартам породы) и новым владельцем(гарантирует достойное содержание). Если есть сомнения в подлинности документов, обратитесь в местный клуб для подтверждения информации.