5 мировых цирков, которые отказались от выступлений с животными, но нашли чем удивить зрителей

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Все больше стран отказываются от использования животных в цирковых выступлениях. Это спасает зверей от невыносимых условий жизни и насилия, но ничуть не умаляет зрелищности представления. Ведь люди придумывают новые трюки и декорации, а иногда им на помощь приходят современные технологии. Это с успехом продемонстрировал немецкий цирк Roncalli — там на арену вышли не животные, а их голограммы.

Мы в AdMe.ru были впечатлены находчивостью и креативностью немецких артистов и решили выбрать несколько известных цирков, которые завоевали популярность без использования животных.

Cirque du Soleil

Самый известный во всем мире, конечно, Cirque du Soleil. Он существует уже 35 лет и сейчас насчитывает около 4 000 артистов в разных труппах. С первых дней цирк не использует зверей в выступлениях, делая акцент на зрелищных акробатических номерах и затейливом дизайне. Считается, что именно Cirque du Soleil изменил устоявшееся представление о цирковом искусстве и сподвиг многих отказаться от дрессуры.

Китайский государственный цирк

Это старейший цирк в мире — ему около 2 000 лет. Он восхищает зрителей фантастическими номерами с гуттаперчевыми гимнастками и сложнейшими уникальными трюками, которые под силу только шаолиньским монахам. При этом артисты не приемлют дрессуры и не привлекают к выступлениям животных.

Цирк «Мама Африка»

Цирк объединил более 40 артистов из разных уголков восточной Африки. Их выступления очень колоритные и красочные: сложнейшие акробатические номера перемежаются национальной музыкой и танцами. При этом циркачи изначально отказались от выступлений с животными и завоевали популярность своими силами.

Цирк OZ

Этот австралийский цирк не похож ни на один в мире. Он существует более 40 лет и объединяет в своих выступлениях цирковое искусство, театр сатиры и рок-н-ролл. Артисты не приемлют фонограммы и сами играют на музыкальных инструментах. При этом все номера неизменно пропитаны австралийским духом. Такое неординарное смешение искусств принесло артистам мировую популярность и признание. И они тоже не используют животных в представлениях.

Цирк Roncalli

Произведший фурор немецкий цирк существует с 1976 года, но, несмотря на долгую историю, артисты готовы к экспериментам и новшествам. И вот недавно весь мир облетели фотографии голограммного слона, который поразил зрителей.

Кроме большого слона на арене появлялись сверкающие лошади и даже гигантская золотая рыбка.

На этом циркачи не остановились, и перед зрителями предстал голограммный клоун, летающий в корзине воздушного шара.