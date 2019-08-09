25 животных-альбиносов, на которых у природы не хватило красок. Но вы только взгляните на них
Наверное, немногим из вас доводилось встречать людей-альбиносов — с белоснежными кожей и волосами и глазами неземного розового оттенка. А уж увидеть животное, у которого отсутствует пигмент меланин, — еще бо́льшая редкость. Тем, кому посчастливилось встретить этих феноменальных зверушек, можно даже позавидовать.
Мы в AdMe.ru влюбились в животных-альбиносов с первого взгляда и теперь хотим познакомить с ними и вас.
Этот олень будто сбежал из сказки о Снежной королеве
Павлин-альбинос по красоте ничуть не уступает обычному
Аллигатор в океанариуме штата Джорджия, США
Енот-альбинос в парке дикой природы штата Мэн, США
Какой застенчивый взгляд у этого молодого оленя
Игуана-альбинос на Гонконгской международной выставке рептилий
Красноглазое чудо
«Недалеко от моего дома живет сурок-альбинос»
Горилла Снежинка из зоопарка Барселоны. Грозная и милая одновременно
Дикобразы-альбиносы в Зоологическом саду Камла Неру в Ахмедабаде
Свой среди чужих, чужой среди своих
Королевский пингвин-альбинос на острове Южная Георгия
Мимо такого лося сложно проехать мимо
Еж-альбинос кажется не колючим, а пушистым
Когда в принтере у природы закончились чернила
Семейство оленей-альбиносов
В этом белоснежном красавце не так-то просто узнать валлаби
Хорек-альбинос на променаде
Инь и ян
Рачок-альбинос
Крысы-альбиносы — не такое редкое явление, но это не делает их менее очаровательными
Белокурая красавица
Из-за восприимчивости к солнечному свету днем осел-альбинос с острова Асинара гуляет с закрытыми глазами
Скунс-альбинос. Без характерных полосок его тоже непросто признать
В таком цвете гремучая змея кажется беззащитной и уязвимой, нежели вселяющей страх
Глядя на этих животных, думаешь, будто природа забыла их раскрасить.
Как вы думаете, в дикой среде звери-альбиносы сталкиваются с пренебрежением со стороны своих собратьев? Или животные, в отличие от людей, не судят о других по внешнему виду? Интересно будет узнать ваше мнение.
Фото на превью dasgustan / imgur