25 животных-альбиносов, на которых у природы не хватило красок. Но вы только взгляните на них

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Наверное, немногим из вас доводилось встречать людей-альбиносов — с белоснежными кожей и волосами и глазами неземного розового оттенка. А уж увидеть животное, у которого отсутствует пигмент меланин, — еще бо́льшая редкость. Тем, кому посчастливилось встретить этих феноменальных зверушек, можно даже позавидовать.

Мы в AdMe.ru влюбились в животных-альбиносов с первого взгляда и теперь хотим познакомить с ними и вас.

Этот олень будто сбежал из сказки о Снежной королеве

Павлин-альбинос по красоте ничуть не уступает обычному

Аллигатор в океанариуме штата Джорджия, США

Енот-альбинос в парке дикой природы штата Мэн, США

Какой застенчивый взгляд у этого молодого оленя

Игуана-альбинос на Гонконгской международной выставке рептилий

Красноглазое чудо

«Недалеко от моего дома живет сурок-альбинос»

Горилла Снежинка из зоопарка Барселоны. Грозная и милая одновременно

Дикобразы-альбиносы в Зоологическом саду Камла Неру в Ахмедабаде

Свой среди чужих, чужой среди своих

Королевский пингвин-альбинос на острове Южная Георгия

Мимо такого лося сложно проехать мимо

Еж-альбинос кажется не колючим, а пушистым

Когда в принтере у природы закончились чернила

Семейство оленей-альбиносов

В этом белоснежном красавце не так-то просто узнать валлаби

Хорек-альбинос на променаде

Инь и ян

Рачок-альбинос

Крысы-альбиносы — не такое редкое явление, но это не делает их менее очаровательными

Белокурая красавица

Из-за восприимчивости к солнечному свету днем осел-альбинос с острова Асинара гуляет с закрытыми глазами

Скунс-альбинос. Без характерных полосок его тоже непросто признать

В таком цвете гремучая змея кажется беззащитной и уязвимой, нежели вселяющей страх

Глядя на этих животных, думаешь, будто природа забыла их раскрасить. Как вы думаете, в дикой среде звери-альбиносы сталкиваются с пренебрежением со стороны своих собратьев? Или животные, в отличие от людей, не судят о других по внешнему виду? Интересно будет узнать ваше мнение.