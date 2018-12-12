25 величественных котов, которых неожиданно познакомили с парикмахером

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В последние годы набирает популярность такая услуга, как стрижка котов. Столь экзотичное предложение на ветеринарном рынке — вовсе не модный продукт. Причин стричь кошек предостаточно: помочь пушистым животным перенести жару; провести профилактику различных болезней; избавиться от паразитов; освободить от затруднительных обязанностей пожилых котов, которые уже не могут ухаживать за слишком длинной и густой шерстью. Также подобные меры могут помочь и самому хозяину: при аллергии на шерсть стрижка позволит ужиться с питомцем без вреда для собственного здоровья. При этом правильно проведенная процедура абсолютно безопасна.

Правда, что творится в душе самого свежепостриженного кота, мы в AdMe.ru предположить не можем. Но выглядит он как минимум забавно и непривычно. Давайте взглянем на длинношерстных с такой, новой точки зрения.

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Кто-нибудь сможет дополнить коллекцию модных стрижек в комментариях?

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