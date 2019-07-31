23 обезоруживающих факта о животных, которые оставят вас в полном недоумении

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Мир природы настолько разнообразен, что некоторые вещи в нем кажутся абсурдными и даже загадочными на первый взгляд. Например, вы знаете, зачем лягушки моргают во время еды, почему белому полярному медведю досталась черная кожа и ради чего осьминоги гуляют по суше?

AdMe.ru с удовольствием расширяет свой кругозор, изучая живых существ из разных уголков нашей планеты, и делится своими находками с вами.

23. Флиртуя, самки вомбатов кусают самцов за гениталии

22. У самок утконосов нет сосков, но есть молоко, которое выделяется специальными железами в районе живота, поэтому детеныши обсасывают материнскую шерсть

21. Слоны слышат ногами и могут легко указать источник шума, проанализировав силу вибраций. Но при этом не умеют прыгать

20. Дикие поросята рождаются полосатыми, чтобы прятаться в траве. У взрослых кабанов камуфляж пропадает

19. У сипухи левое ухо расположено на уровне лба, а правое — на уровне ноздрей. Благодаря этому она прекрасно слышит звуки под разными углами

18. У сурикатов очень тонкая кожа, поэтому после сна им приходится греться на солнышке, чтобы поднять температуру тела и не умереть

17. Лесная черепаха при альбинизме не становится совершенно белой, а лишь сильно выцветает

16. Каракал вешает добычу на дерево, делая запасы, и может пить кровь вместо воды, чтобы утолить жажду

15. Детеныши коалы едят экскременты родителей, чтобы научить желудок переваривать ядовитые листья эвкалипта

14. Благодаря прозрачной шерсти и черной коже, белый медведь быстрее и лучше абсорбирует солнечное излучение всем телом, чтобы согреться и высохнуть

13. Иногда осьминоги гуляют по суше, чтобы добраться до крабов, которые прячутся в лужах

12. Геккон протирает языком глаза и пьет из них воду

11. Габонские крошечные мартышки любят держать друг друга за руку, выражая симпатию и любовь

10. Испытывая сильный стресс, опоссум падает в обморок и выглядит мертвым, издавая запах тухлятины. Он неспособен прийти в себя даже силой воли, пока его мозг не решит, что опасность миновала

9. Гигантский каранкс наблюдает за птицей, чтобы рассчитать траекторию ее полета, а затем выпрыгнуть и съесть ее на лету

8. Карликовые мангусты дружат с птицами-носорогами: зверьки делятся с ними добычей, а те предупреждают о появлении хищника, наблюдая за всем с высоты

7. Кроликовая сова ворует у животных помет, чтобы украсить им свое гнездо. Так птица привлекает насекомых, которыми будут питаться ее птенцы

6. У черного носорога может быть до трех наростов на носу и самый крупный рог способен достигать 0,5 м в длину

5. Чтобы охмурить самку красноухой черепахи, самец нежно массирует ей мордочку

4. Лягушки глазами проталкивают пищу в горло, поэтому вынуждены часто моргать во время еды

3. Тело гусеницы Calpodes ethlius настолько прозрачно, что можно рассмотреть ее кровеносную систему

2. У желтого мангуста горизонтальный зрачок, благодаря чему ему доступно панорамное зрение

1. Самка броненосца может задержать роды даже на 2 года, если чувствует сильный стресс

У вас или ваших родных дома обитает какой-то зверь? Расскажите, какими выходками он смог вас удивить.