20+ животных, которых так и хочется схватить на ручки и никогда не отпускать

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Люди, у которых дома есть питомцы, живут дольше и реже болеют. Сотрудники Техасского колледжа ветеринарии обнаружили, что пожилые хозяева кошек и собак на 21 % реже посещают врачей, чем их сверстники, не имеющие пушистого друга, а у гипертоников после общения с животными снижается давление. И мы этим фактам нисколько не удивлены. Достаточно посмотреть на героев нашей подборки, и можно тут же понять: у стресса и проблем нет шансов устоять перед их обаянием.

AdMe.ru подготовил новую дозу шерстяного «лекарства», которую желательно принимать серым утром.

1. «Мой кот выглядит так, будто только что рассказал свою любимую шутку и очень доволен собой»

2. Ох уж эти ножки

3. «Дождь уже закончился, но он хотел попрыгать в лужах, поэтому пришлось надеть плащ»

4. «Это моя милая старушка. Ее мучают боли в суставах, так что мы вынуждены давать ей лекарства. Купания в теплой воде очень ей помогают»

5. Когда чувствуешь себя в безопасности со своим человеком

6. «Я знаю, что ты мне помогаешь»

7. Милыми могут быть не только котики

8. Компактный малыш

9. «Он немного ниже, чем написано в его профайле в тиндере, но по крайней мере он приоделся для сегодняшнего вечера»

10. Сон без задних ног

11. К поездке готов!

12. «За время нашего отпуска домработница ни разу не смогла найти ее. Это фото — спустя 3 секунды, как мы вернулись домой»

13. «Забрал его домой неделю назад. Поначалу он всего боялся, а теперь он хороший мальчик и у него есть собственная (!) игрушка-пищалка»

14. «Жена хотела завести пса, но мы взяли кошку. Теперь она кошатница»

15. «Я хороший мальчик? Правда?»

16. «Наш кот испытывал проблемы с тревожностью, поэтому мы взяли для него маленькую сестренку»

17. Играл. Устал

18. «12 лет вместе, а он до сих пор боится за мою жизнь каждый раз, как я принимаю ванну»

19. Кажется, кто-то съел радугу

20. Рука об руку вместе

21. Когда очень ценишь комфорт

22. Щенок, которому нравится здание Эмпайр-стейт-билдинг

23. «Лизь!»

Мы уверены, что каждый питомец прекрасен и заслуживает немедленных обнимашек. Покажите нам своего.