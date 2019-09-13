20+ животных, которые знают, как эффектно занять любое место (И в вашем сердце тоже)
Для каждого хозяина его питомец — самый милый. Но иногда градус милоты повышается, стоит животному прилечь на лестнице, спрятаться под одеялком или даже пролезть в подставку для стакана. После просмотра таких фото кажется, что где-то есть школа, где их учат впечатляюще занимать любое место, а у людей не остается другого выхода, кроме как срочно бежать за фотоаппаратом.
Мы в AdMe.ru поражаемся фотогеничности каждого питомца и демонстрируем настоящих профи в искусстве позирования.
«В моем раскладном стуле оказалось „отделение для котенка“»
«А ты, хозяин, пока на работу сходи»
«Извините, но это место уже занято»
Когда еще не готов к тому, что лето закончилось
«Место для раздумий о порабощении человечества»
Когда «хоба» перешло на новый уровень
«Парень купил нашему коту диван»
Настроение: понедельник
«Кажется, мой пес перенимает человеческие повадки»
«Мой котенок любит взбираться на мое плечо, зарываться в волосы и засыпать»
Ежик ну очень старался, чтобы хорошо выйти на фото
«Нам и тут удобно»
«Когда мой парень и пес играют в видеоигры»
Как с такой компанией вообще можно работать?
Зачем дорогие кровати для котов, если есть хозяйка?
«Купил сыну стульчик для походов. Принес домой и через 10 секунд услышал его плач. И вот почему»
Когда готов на все ради любимых
«Они делают это каждый день в одно и то же время»
Лучше любых кроваток
И так удобно!
Здесь явно не нужен ДНК-тест
Кажется, они нашли идеальное местечко
А у вас есть фотографии домашних любимцев, которые любое место занимают максимально эффектно?
Фото на превью 111ruberducky / Reddit