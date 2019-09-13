20+ животных, которые знают, как эффектно занять любое место (И в вашем сердце тоже)

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Для каждого хозяина его питомец — самый милый. Но иногда градус милоты повышается, стоит животному прилечь на лестнице, спрятаться под одеялком или даже пролезть в подставку для стакана. После просмотра таких фото кажется, что где-то есть школа, где их учат впечатляюще занимать любое место, а у людей не остается другого выхода, кроме как срочно бежать за фотоаппаратом.

Мы в AdMe.ru поражаемся фотогеничности каждого питомца и демонстрируем настоящих профи в искусстве позирования.

«В моем раскладном стуле оказалось „отделение для котенка“»

«А ты, хозяин, пока на работу сходи»

«Извините, но это место уже занято»

Когда еще не готов к тому, что лето закончилось

«Место для раздумий о порабощении человечества»

Когда «хоба» перешло на новый уровень

«Парень купил нашему коту диван»

Настроение: понедельник

«Кажется, мой пес перенимает человеческие повадки»

«Мой котенок любит взбираться на мое плечо, зарываться в волосы и засыпать»

Ежик ну очень старался, чтобы хорошо выйти на фото

«Нам и тут удобно»

«Когда мой парень и пес играют в видеоигры»

Как с такой компанией вообще можно работать?

Зачем дорогие кровати для котов, если есть хозяйка?

«Купил сыну стульчик для походов. Принес домой и через 10 секунд услышал его плач. И вот почему»

Когда готов на все ради любимых

«Они делают это каждый день в одно и то же время»

Лучше любых кроваток

И так удобно!

Здесь явно не нужен ДНК-тест

Кажется, они нашли идеальное местечко

А у вас есть фотографии домашних любимцев, которые любое место занимают максимально эффектно?