20 животных, которые урвали у природы настоящую изюминку

61 1 17 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У нас у всех есть что-то специфичное во внешности. Кто-то из нас выделяется в толпе своим исполинским ростом, кто-то — изящной щербинкой между зубов, а есть и те, у кого вообще глаза разного, но одинаково волшебного цвета. У животных все обстоит точно так же, только в их случае это выглядит еще эффектнее.

AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 20 обворожительных зверей, которые даже не подозревают, насколько они особенные. А бонусом мы подготовили для вас одно фото, уморительнее которого вы сегодня вряд ли что-то увидите.

1. «Встретила сегодня черного кота с розовым носом»

2. «На моей собаке есть изображение другой собаки»

3. «Заприметил белку с весьма необычным окрасом»

4. «У моей кошки на груди можно отчетливо увидеть силуэт птицы»

5. «Ее пасть выглядит подобным образом 24/7»

6. «Мой фотогеничный мальчик по кличке Хиро»

7. Корова, которая сеет любовь вокруг себя

8. «У моей собаки на лапке есть идеальный круг»

9. iПес — ограниченная серия

«iПес, 1999 евро».

10. «Из-за пятнышка на спине она выглядит так, словно у нее есть крылья»

11. «У моей собаки пятнистые только уши»

12. «Этот ватусси выглядит так, словно он местами просвечивается»

13. «Один коготь на лапе моей собаки бесцветный»

14. «У моей кошки на морде можно разглядеть знак радиационной опасности»

15. Курица с оперением в форме сердечек

16. «У кошки моей девушки по 2 больших пальца на каждой лапе»

17. «Пес моего друга, у которого один глаз наполовину голубой, наполовину карий»

18. «Мои родители отправились в поход и наткнулись на черепаху с двумя собаками на панцире»

19. У этого песика на голове пурпурное пятно

20. «У моей кошки на лапе есть прямой угол»

Бонус: «Увидел сегодня пса, который ждал своего хозяина верхом на мотоцикле»

А как выглядит ваш любимый питомец? Есть ли в его внешности или характере что-то такое, что вы не замечали в других животных?