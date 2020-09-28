20+ животных, которым и люди не нужны, ведь они уже поняли, как все устроено

Многие из нас нет-нет да и замечают, что наши домашние любимцы намного смекалистей, чем кажутся. Они быстро учатся, приспосабливаются к изменениям вокруг и зачастую бывают такими самостоятельными, что невольно задумываешься: а нужен ли им вообще хозяин?

Уверены, ни для кого не секрет, что мы в AdMe.ru обожаем животных. И мы просто не можем пройти мимо и не поделиться с вами подборкой фото наших четвероногих собратьев, которым не откажешь в находчивости и сообразительности.

«Мой пес умный и понимает, что сумку собирают перед путешествием. Родители везли его на пляж, и он, увидев сумку, залез в машину, чтобы не уехали без него. И ждал 40 минут»

«Этот кот (а я даже не знаю, чей он) снова и снова забирается в мое окно просто для того, чтобы поспать на этом стуле»

«Мы оставили открытой заднюю дверь, потому что было жарко, а соседский кот пробрался в дом и ест еду наших кошек»

«Моя кошка обычно забирается на портативный кондиционер, жмет лапками кнопку выключения, пока он не затихнет, и устраивается сверху»

«Этот кот мог бы учиться в Гарварде»

«Я заставил его пойти на улицу во время дождя. Как только мы зашли обратно, он тут же завернулся в полотенце и теперь отказывается даже взглянуть на меня»

«Впервые встретил своего соседа, когда он заявился ко мне на пикник. Следующие 2 года он то и дело вламывался в мой дом»

«Он догадался, что нужно держать шнур вот так, чтобы почесать мордочку»

«Это Максимо, пес моей подруги. И ему нравится делать серьезную мордочку, когда он смотрит новости»

«Судя по всему, соседская кошка знает, как работает кошачья дверца. И теперь этот диван по праву принадлежит ей»

«Проснулась, чтобы зайти в уборную. Возвращаюсь и вижу, что пес уже занял мое место»

«Моему коту нравится выбрасывать наполнитель из лотка. Мне надоело, и я решил покончить с этой его привычкой. Как я был наивен»

«Мэгги не может видеть и слышать, но она придумала, как попросить еды»

«Она долго бродила у дома. А когда в 2 часа ночи я спустилась вниз, она спала на нашем диване»

«Этот кот жил где-то поблизости от моего дома несколько лет и наконец решил, что мы можем быть друзьями. Теперь он позволяет мне кормить и гладить его»

«У меня 2 кошки. Этот кот не из их числа. Его зовут Ньютон, и большую часть своего времени он проводит, поедая корм моих кошек и отдыхая на самом удобном месте в моем доме»

«Ох уж этот их невинный взгляд, словно не они только что стащили коробку моих хлопьев»

«Эти 3 наглеца образуют стратегический треугольник, чтобы мне уж точно не хватило места на кровати»

«Пес подглядел это на моих уроках йоги. Клянусь, я ни разу не видела, чтобы он так делал до того, как я стала заниматься йогой»

«Моей маме пришел счет за воду в 3 раза выше, чем обычно. А все потому, что ее кот научился смывать воду в туалете»

«Моя кошка выжидает момент, когда я отвернусь, чтобы сунуть мордочку в чашку с чаем, так как знает, что сама я ей чай не дам. И да, ей нисколечко не стыдно»