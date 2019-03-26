20 животных, глядя на которых трудно поверить в то, что они бывают таких размеров

17 2

20

7.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Животные бывают и большими, и крошечными. Но иногда их размеры кажутся настолько неправдоподобными, что начинаешь сомневаться, видишь ли ты это на самом деле. Например, стоит ли верить своим глазам, увидев кролика размером с овчарку или лошадь, напоминающую своим размером кошку? Иногда все же стоит.

AdMe.ru собрал фото животных необычных размеров. Но это действительно самые гигантские кролики и крошечные обезьянки, которых нам удалось увидеть.

1. В океане обитает много странных животных. Например, вот такие огромные черепахи

2. Гигантский кролик породы фландр точно может на равных играть с собаками

3. Эту крошечную лошадку зовут Танк

4. А это Большой Джек — самая крупная лошадь в мире

5. Совсем крошечный кролик

6. Нет, это не медведь, а огромная собака породы маламут

7. Этот гигантский скат выглядит как блинчик!

8. Крохотная лягушка, получившаяся из крохотного головастика

9. Attacus Atlas — самая большая в мире бабочка

10. Птичка размером с ноготь

11. Раки-отшельники невероятных размеров

12. Это брукезия — миниатюрный вид хамелеонов

13. Летучая мышь с размахом крыльев в 1,5 метра

14. Вовсе не ящерица, а микрокрокодил

15. Эта кожистая черепаха — самая большая черепаха на планете

16. Обезьянки, которые в 2 раза меньше, чем человеческий палец

17. Кролик, который весит почти 10 кг!

18. В каждой собаке всегда живет маленький щенок

19. А это крошечные морские звезды

20. Этот пес — наполовину волк, а наполовину — собака

Бонус: это собака большая или пони маленький?

Расскажите нам в комментариях, каких животных странных размеров вы когда-либо видели?