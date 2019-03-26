20 животных, глядя на которых трудно поверить в то, что они бывают таких размеров
Животные бывают и большими, и крошечными. Но иногда их размеры кажутся настолько неправдоподобными, что начинаешь сомневаться, видишь ли ты это на самом деле. Например, стоит ли верить своим глазам, увидев кролика размером с овчарку или лошадь, напоминающую своим размером кошку? Иногда все же стоит.
AdMe.ru собрал фото животных необычных размеров. Но это действительно самые гигантские кролики и крошечные обезьянки, которых нам удалось увидеть.
1. В океане обитает много странных животных. Например, вот такие огромные черепахи
2. Гигантский кролик породы фландр точно может на равных играть с собаками
3. Эту крошечную лошадку зовут Танк
4. А это Большой Джек — самая крупная лошадь в мире
5. Совсем крошечный кролик
6. Нет, это не медведь, а огромная собака породы маламут
7. Этот гигантский скат выглядит как блинчик!
8. Крохотная лягушка, получившаяся из крохотного головастика
9. Attacus Atlas — самая большая в мире бабочка
10. Птичка размером с ноготь
11. Раки-отшельники невероятных размеров
12. Это брукезия — миниатюрный вид хамелеонов
13. Летучая мышь с размахом крыльев в 1,5 метра
14. Вовсе не ящерица, а микрокрокодил
15. Эта кожистая черепаха — самая большая черепаха на планете
16. Обезьянки, которые в 2 раза меньше, чем человеческий палец
17. Кролик, который весит почти 10 кг!
18. В каждой собаке всегда живет маленький щенок
19. А это крошечные морские звезды
20. Этот пес — наполовину волк, а наполовину — собака
Бонус: это собака большая или пони маленький?
Расскажите нам в комментариях, каких животных странных размеров вы когда-либо видели?
Фото на превью WulfsigeX / Reddit