20+ животных, которые уже ничего не ждали от судьбы-злодейки, но в последний момент им подвернулся любящий человек
Любовь способна на многое. Например, она может превратить доходягу из подворотни в роскошного пушистого друга и любимчика семьи. Котикам и другим зверушкам из нашей подборки посчастливилось узнать это на собственной шкурке.
Мы в AdMe.ru украдкой утирали слезы, пока рассматривали фото животных, которые наконец-то нашли дом и любящего человека.
1. Как быстро они растут: от ужасно напуганного комочка до первого дня в автошколе (честно говоря, та еще нервотрепка)
2. «Джорджия, 5 лет. Мы спасли малышку от гибели в ужасном месте. Она с нами 3 месяца, и уже как родная»
3. «Приютил этого старичка полгода назад. Кажется, он счастлив. Я спас его, а он — меня»
«Ох уж эта сладкая мордаха».
4. «Мы спасли девочку еще в ноябре. Да, она все еще испытывает сильное беспокойство, но уже прошла долгий путь адаптации»
5. «Посмотрите на Зоуи в приюте и сейчас»
6. «Знакомьтесь, это Веном. Мы нашли его на обочине тупиковой дороги, теперь он в безопасности и чувствует себя счастливым»
7. «„Приемная“ собака сразу после того, как мы спасли ее от жестокого обращения, и 3 недели спустя»
8. «На этого котика напал какой-то безумец с метлой, а мой парень спас малютку. Добро пожаловать домой! Клянусь, больше никто не причинит тебе вреда»
9. «Мэгги была одним из 7 щенков, которых мы нашли в мусорном баке за рестораном. Посмотрите, как она выглядела в день спасения и как выглядит сейчас»
10. «Ее считали проблемной кошечкой, но для нас она самая любимая. А это ее обычное выражение мордочки»
11. «Ее бросили в переулке. 6 дней назад и сейчас: все еще лечим от паразитов, но с каждым днем она расцветает»
12. «Спасла кошечку на работе и узнала, что к ней прилагается „бонус“ в виде 5 котят. Кстати, она хорошая мамочка»
13. Из напуганной собаки в принцессу
14. «Когда крошку нашли, она была ранена и ничего не видела. Мы не надеялись, что она выдержит ночь. Через 3 недели она видит, а энергия хлещет через край»
15. «Это Луна. После того как мы подобрали ее и привезли домой, она спала целых 2 дня. Через неделю начала крушить все вокруг. А вот моя красавица через 5 месяцев»
16. «Александр был очень тревожным, когда оказался в моем кошачьем приюте. Очень горжусь им и его прогрессом за 6 месяцев»
17. «Люси жила в хорошей семье, но болела. Мы „удочерили“ ее вместе с братиком и сестричкой, прошли терапию. Кошка набрала вес и наслаждается жизнью»
18. «Гус после приюта и в этот же день несколько лет спустя»
19. «Ровно 5 лет назад мы взяли „дикого“ кота. Сегодня это самый ласковый, общительный и избалованный котик»
20. От робкого уличного щенка до самой уверенной в себе девочки в парке
21. «Отмечаем день, когда наша девочка Винни обрела дом»
22. «Это Призрак. Полгода назад он был бездомным, а сейчас превратился в избалованную домашнюю булочку»
23. «Мы „усыновили“ коренастого паренька. Он предпочитает спать на самой маленькой кошке в доме»
24. «5 лет назад мы спасли котика, у него была инфекция. Кто знает, что бы с ним случилось, если бы мы не нашли его тогда»
25. «8 недель назад мы спасли кота, который устроился в двигателе авто»
«Переживали, что нашему хаски он не понравится. Но они стали лучшими друзьями и никогда не расстаются».
26. «20 человек отказывались забрать Хлою, потому что она выглядела очень испуганной. Но я нашла путь к ее сердцу»
«Каждый раз, когда прикасалась к ней, угощала ее чем-нибудь вкусненьким, даже если кошка убегала. Сейчас она требует, чтобы ее гладили по головке».
Как зовут вашего питомца и каким образом он появился в вашем доме?
Фото на превью DiabolicalTrivia / Reddit
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