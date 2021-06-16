20+ животных, которые уже ничего не ждали от судьбы-злодейки, но в последний момент им подвернулся любящий человек

Любовь способна на многое. Например, она может превратить доходягу из подворотни в роскошного пушистого друга и любимчика семьи. Котикам и другим зверушкам из нашей подборки посчастливилось узнать это на собственной шкурке.

Мы в AdMe.ru украдкой утирали слезы, пока рассматривали фото животных, которые наконец-то нашли дом и любящего человека.

1. Как быстро они растут: от ужасно напуганного комочка до первого дня в автошколе (честно говоря, та еще нервотрепка)

2. «Джорджия, 5 лет. Мы спасли малышку от гибели в ужасном месте. Она с нами 3 месяца, и уже как родная»

3. «Приютил этого старичка полгода назад. Кажется, он счастлив. Я спас его, а он — меня»

«Ох уж эта сладкая мордаха».

4. «Мы спасли девочку еще в ноябре. Да, она все еще испытывает сильное беспокойство, но уже прошла долгий путь адаптации»

5. «Посмотрите на Зоуи в приюте и сейчас»

6. «Знакомьтесь, это Веном. Мы нашли его на обочине тупиковой дороги, теперь он в безопасности и чувствует себя счастливым»

7. «„Приемная“ собака сразу после того, как мы спасли ее от жестокого обращения, и 3 недели спустя»

8. «На этого котика напал какой-то безумец с метлой, а мой парень спас малютку. Добро пожаловать домой! Клянусь, больше никто не причинит тебе вреда»

9. «Мэгги была одним из 7 щенков, которых мы нашли в мусорном баке за рестораном. Посмотрите, как она выглядела в день спасения и как выглядит сейчас»

10. «Ее считали проблемной кошечкой, но для нас она самая любимая. А это ее обычное выражение мордочки»

11. «Ее бросили в переулке. 6 дней назад и сейчас: все еще лечим от паразитов, но с каждым днем она расцветает»

12. «Спасла кошечку на работе и узнала, что к ней прилагается „бонус“ в виде 5 котят. Кстати, она хорошая мамочка»

13. Из напуганной собаки в принцессу

14. «Когда крошку нашли, она была ранена и ничего не видела. Мы не надеялись, что она выдержит ночь. Через 3 недели она видит, а энергия хлещет через край»

15. «Это Луна. После того как мы подобрали ее и привезли домой, она спала целых 2 дня. Через неделю начала крушить все вокруг. А вот моя красавица через 5 месяцев»

16. «Александр был очень тревожным, когда оказался в моем кошачьем приюте. Очень горжусь им и его прогрессом за 6 месяцев»

17. «Люси жила в хорошей семье, но болела. Мы „удочерили“ ее вместе с братиком и сестричкой, прошли терапию. Кошка набрала вес и наслаждается жизнью»

18. «Гус после приюта и в этот же день несколько лет спустя»

19. «Ровно 5 лет назад мы взяли „дикого“ кота. Сегодня это самый ласковый, общительный и избалованный котик»

20. От робкого уличного щенка до самой уверенной в себе девочки в парке

21. «Отмечаем день, когда наша девочка Винни обрела дом»

22. «Это Призрак. Полгода назад он был бездомным, а сейчас превратился в избалованную домашнюю булочку»

23. «Мы „усыновили“ коренастого паренька. Он предпочитает спать на самой маленькой кошке в доме»

24. «5 лет назад мы спасли котика, у него была инфекция. Кто знает, что бы с ним случилось, если бы мы не нашли его тогда»

25. «8 недель назад мы спасли кота, который устроился в двигателе авто»

«Переживали, что нашему хаски он не понравится. Но они стали лучшими друзьями и никогда не расстаются».

26. «20 человек отказывались забрать Хлою, потому что она выглядела очень испуганной. Но я нашла путь к ее сердцу»

«Каждый раз, когда прикасалась к ней, угощала ее чем-нибудь вкусненьким, даже если кошка убегала. Сейчас она требует, чтобы ее гладили по головке».