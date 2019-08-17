20+ собак-метисов, которые взяли лучшее от своих родителей и затмили чистокровных сородичей
В мире насчитывается более 340 пород собак. Но селекционерам этого мало — они продолжают экспериментировать и миксуют между собой самые популярные из них. У многих «пород» псов-метисов уже есть официальные названия, а некоторые еще в ожидании получения наименования. А тем временем факт остается фактом: любви все породы покорны. В конце мы приготовили бонусное фото с собакой, чей окрас просто поражает. Но мы не уверены, существует ли она в реальности.
На днях AdMe.ru любовался фотографиями собак, которые объединили в себе лучшие черты двух совершенно разных родителей. И знаете, шкала редакционного мимимиметра зашкалила.
1. Ши-тцу + пудель = шипу
2. Лабрадор + пудель = лабрадудль
3. Золотистый ретривер + такса = золотистая такса
4. Пудель + корги = коргипу
5. Немецкая овчарка + чау-чау = чоу-чоу
6. Лабрадор + хаски = лабски
7. Шнауцер + пудель = шнудель
8. Бульдог + далматин = бульматин
9. Померанский шпиц + хаски = помски
10. Бульдог + мопс = бульмопс
11. Питбуль + хаски = питски
12. Бигль + немецкая овчарка = биглярка
13. Хаски + корги = хорги
14. Йоркширский терьер + пудель = йордель
15. Аляскинский маламут + хаски = аляскинский хаски
16. Джек-рассел-терьер + чихуахуа = джекхуахуа
17. Хаски + золотистый ретривер = рехаски
18. Чау-чау + шарпей
19. Бернский зенненхунд + такса
20. Корги + чау-чау
21. Бигль + сиба-ину
Бонус: настоящий или фотошоп?
На последних 4 фотографиях в нашей подборке у собак смешанных пород нет официального названия. Давайте повеселимся — предлагайте свои варианты. И рассказывайте о своих питомцах-метисах, а лучше присылайте фото.
Фото на превью cutemixes / instagram