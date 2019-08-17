20+ собак-метисов, которые взяли лучшее от своих родителей и затмили чистокровных сородичей

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В мире насчитывается более 340 пород собак. Но селекционерам этого мало — они продолжают экспериментировать и миксуют между собой самые популярные из них. У многих «пород» псов-метисов уже есть официальные названия, а некоторые еще в ожидании получения наименования. А тем временем факт остается фактом: любви все породы покорны. В конце мы приготовили бонусное фото с собакой, чей окрас просто поражает. Но мы не уверены, существует ли она в реальности.