20+ собак-метисов, которые взяли лучшее от своих родителей и затмили чистокровных сородичей

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В мире насчитывается более 340 пород собак. Но селекционерам этого мало — они продолжают экспериментировать и миксуют между собой самые популярные из них. У многих «пород» псов-метисов уже есть официальные названия, а некоторые еще в ожидании получения наименования. А тем временем факт остается фактом: любви все породы покорны. В конце мы приготовили бонусное фото с собакой, чей окрас просто поражает. Но мы не уверены, существует ли она в реальности.

На днях AdMe.ru любовался фотографиями собак, которые объединили в себе лучшие черты двух совершенно разных родителей. И знаете, шкала редакционного мимимиметра зашкалила.

1. Ши-тцу + пудель = шипу

2. Лабрадор + пудель = лабрадудль

3. Золотистый ретривер + такса = золотистая такса

4. Пудель + корги = коргипу

5. Немецкая овчарка + чау-чау = чоу-чоу

6. Лабрадор + хаски = лабски

7. Шнауцер + пудель = шнудель

8. Бульдог + далматин = бульматин

9. Померанский шпиц + хаски = помски

10. Бульдог + мопс = бульмопс

11. Питбуль + хаски = питски

12. Бигль + немецкая овчарка = биглярка

13. Хаски + корги = хорги

14. Йоркширский терьер + пудель = йордель

15. Аляскинский маламут + хаски = аляскинский хаски

16. Джек-рассел-терьер + чихуахуа = джекхуахуа

17. Хаски + золотистый ретривер = рехаски

18. Чау-чау + шарпей

19. Бернский зенненхунд + такса

20. Корги + чау-чау

21. Бигль + сиба-ину

Бонус: настоящий или фотошоп?

На последних 4 фотографиях в нашей подборке у собак смешанных пород нет официального названия. Давайте повеселимся — предлагайте свои варианты. И рассказывайте о своих питомцах-метисах, а лучше присылайте фото.

Фото на превью cutemixes / instagram

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