20 собак, которые одним своим взглядом растопят даже ледяное сердце

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Собаки давно считаются очень преданными животными, в отличие от кошек, которые якобы сами себе хозяева. И нам очень сложно согласиться с выводами ученых Орегонского университета, которые 2 года назад опровергли этот стереотип. Ведь, когда милые моськи глядят на нас, невозможно не почувствовать всю их любовь и преданность.

Пользователи интернета обожают делиться фотографиями своих питомцев. Мы в AdMe.ru выбрали те кадры, на которых четвероногие друзья будто в самую душу смотрят.

«Это Бенто. Год назад, когда я забирал его из приюта, его называли агрессивным. На самом деле он добрый большой ребенок»

«Это морда собаки, которая выиграла миллион остатков еды со стола»

«Сложно найти еще кого-нибудь, кто смотрел бы на меня с такой любовью, как Брэди»

«В 13 лет Дизелю иногда уже нужна помощь, особенно когда наша прогулка подходит к концу. И это его любимая часть дня»

«Это первая поездка Ады на пляж»

В эти преданные глаза не влюбиться невозможно

«Мне наконец-то удалось ее сфотографировать. После стольких попыток!»

«Моя вторая половинка уходит на работу рано утром. И наша собака быстро прибегает, чтобы погреться на теплом местечке. Так что обычно я просыпаюсь с этой мордочкой»

«Вот как собака моего друга смотрит на него»

«Моя мама сфотографировала нашу собаку»

«Кажется, в прошлой жизни моя собака была морским львом»

«Это его любимое место даже по прошествии 7 лет»

Этот песик (справа) встретился со своей сестрой впервые после того, как их разлучили, когда они были еще щенками. Посмотрите, какой у нее мудрый взгляд

Это взгляд хорошего мальчика, которого только что взяли из приюта

Лучший полет!

«Познакомьтесь с Коной. Я нашел ее сегодня утром по дороге на работу. Теперь мы ее семья»

«Он нервничал во время своего первого посещения ветеринара, но сделал храбрый вид»

«Извините, доброе утро! У вас есть минутка, чтобы поговорить о моем носе?»

«Это мой четвертый день с маленьким Оби Ваном»

«У нее самая милая мордочка и соответствующий характер»

Малыш рядом со своим новым лучшим другом

Самый преданный взгляд, какой мы только видели

Наверняка и у вас есть фотографии с вашими питомцами. Покажите их нам в комментариях.