20 случаев, когда люди пришли домой, а там кот, хотя раньше кота у них не было

Не зря говорят, что кошки гуляют сами по себе. Для них нет преград и понятия «чужое». Люди рассказали, как приходили к себе домой и видели там кота, хотя питомца у них нет. Наглость некоторых хвостатых просто зашкаливает: они могут украсть вкусняшки и с невинным видом проситься в гости. Такое ощущение, что жить на два дома для кота, которого выпускают прогуляться, — норма. Только где это видано, чтобы собака столовалась у двух хозяев?

Впрочем, не все коты меркантильны. Мы в AdMe.ru узнали, что у некоторых просто слишком большое сердце и они искренне любят всех своих хозяев. Двух, трех, четырех. Вот, проверьте сами.

«Дасти — соседский кот. Он любит убегать от своей семьи, залезать к нам на окно и каждый день вот так пялиться на моего парня»

«Черненький Бандит — кот моих соседей. Он решил, что ему больше нравится у нас. Соседи уже отчаялись вернуть Бандита домой. Кот выбрал нас, потому что его хозяева завели собаку. С наши котами ему лучше»

Кот, жрущий живущий на два дома

Соседская кошка, которая всегда приходит за лаской

«Владелец кота однажды заявил о его пропаже, так что мы узнали его имя. Познакомьтесь с Карло, который просто пробирается к нам и устраивается поудобнее. И еще: он приходит не за едой, ему просто нравится обниматься»

«Одна из соседских кошек, что навещает нас каждый день»

«Я кормила кошку соседки 5 лет, пока эта девушка не съехала и не бросила ее. Я не представляю, как можно так плохо обращаться с животными. Теперь эта драгоценная девочка моя»

Любитель рыбки. И нет, ему не стыдно

«Он украл три пакета с вкусняшками из моего дома и совершенно не раскаивается»

«Только что купили дом, и, кажется, он шел в комплекте с бесплатной кошкой»

«Наш любимый апельсиновый мальчик перестал появляться несколько недель назад, и мне было ужасно грустно и страшно. Слава богу, с ним все в порядке. Оказывается, он переехал! Теперь мы знаем его владельца и имя — Майло»

Дома — тихоня, на улице — гроза района

«Соседи только что выставили дом на продажу. Не мог удержаться, чтобы не посмотреть объявление на Zoopla. Ого! Это же наш кот!»

«Хозяева завели собак, и те обижали кота, так что он нашел пристанище в моем доме»

«Когда моя сестра направилась в гости к друзьям, этот великолепный котенок решил последовать за ней, не желая оставлять ее одну. Кошечка пробыла у них пару дней, а потом вернулась к своей настоящей семье»

«Прелестно... Это мой кот, но это не мой дом»

Вот и задумаешься, кто первый совершил адюльтер

«История про „не мой кот“. Я потратил целую вечность на то, чтобы попытаться мягко прогнать его, но был полностью проигнорирован. В итоге мне пришлось поднять его и вынести за дверь. Как же оскорбленно он выглядел!»

«Не моя кошка, но она уже много раз дремала в моих цветочных горшках, так что, когда она пришла сегодня, я подарила ей кровать, которую сделала для нее»

«„Заберусь в сумку, и они меня не заметят“, — решил не мой кот»