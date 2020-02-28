20+ ситуаций, которые показывают, что это кошки заводят нас, а не мы их

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Много лет назад кошек практически не кормили специально, они буквально сами себя обеспечивали. И эти милейшие пушистые существа просто жили рядом с людьми параллельной жизнью. С тех пор многое изменилось и нам удалось одомашнить этих независимых особ, но память о прошлом у них все еще жива.

Мы в AdMe.ru знаем не понаслышке, как нелегко приходится тем, кто решил завести усатую любимицу. Герои нашей сегодняшней подборки на собственной шкуре убедились, что современные представители семейства кошачьих в доме всегда за главных.

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«А спонсор моего опаздывания на работу — мурчащий кот. Мурчащий кот: „Тебе никуда не надо“»

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5. Когда открыли дверь туалета в неподходящий момент

6. — Очень смешно. — Ага, я просто валяюсь

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8. «Эй, почему так шумно?»

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10. "‎Когда пил из унитаза и получил соответствующую поилку..."‎

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12. «Когда теперь ты не самый младший в семье»

13. «Она хотела овсянку»

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15. "Она смотрит так каждый раз, когда меняют постель"‎

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17. «Послушай, что я тебе скажу, свинья, и повторять я не буду...»

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20. «Взял кошку с собой в отпуск. Вот в какой она была позе, когда горничные завершили уборку и покинули номер»

21. «Можно считать, что я наладил свою жизнь»

«Самый лучший кошачий папа»

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24. «Так мой кот намекает, что у него кончилась вода в миске»

25. «Завели кошке скайп. Звоним теперь ей с работы и болтаем»

А в какой момент вам стало понятно, что это вы живете у кошки, а не она у вас?