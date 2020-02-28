20+ ситуаций, которые показывают, что это кошки заводят нас, а не мы их
Много лет назад кошек практически не кормили специально, они буквально сами себя обеспечивали. И эти милейшие пушистые существа просто жили рядом с людьми параллельной жизнью. С тех пор многое изменилось и нам удалось одомашнить этих независимых особ, но память о прошлом у них все еще жива.
Мы в AdMe.ru знаем не понаслышке, как нелегко приходится тем, кто решил завести усатую любимицу. Герои нашей сегодняшней подборки на собственной шкуре убедились, что современные представители семейства кошачьих в доме всегда за главных.
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«А спонсор моего опаздывания на работу — мурчащий кот. Мурчащий кот: „Тебе никуда не надо“»
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5. Когда открыли дверь туалета в неподходящий момент
6. — Очень смешно. — Ага, я просто валяюсь
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8. «Эй, почему так шумно?»
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10. "Когда пил из унитаза и получил соответствующую поилку..."
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12. «Когда теперь ты не самый младший в семье»
13. «Она хотела овсянку»
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15. "Она смотрит так каждый раз, когда меняют постель"
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17. «Послушай, что я тебе скажу, свинья, и повторять я не буду...»
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20. «Взял кошку с собой в отпуск. Вот в какой она была позе, когда горничные завершили уборку и покинули номер»
21. «Можно считать, что я наладил свою жизнь»
«Самый лучший кошачий папа»
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24. «Так мой кот намекает, что у него кончилась вода в миске»
25. «Завели кошке скайп. Звоним теперь ей с работы и болтаем»
А в какой момент вам стало понятно, что это вы живете у кошки, а не она у вас?
Фото на превью Panda_Cookie / reddit