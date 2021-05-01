20+ пушистых красавцев, глядя на которых хочется завести себе такого же

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Ну как можно пройти мимо позитивнейших и умилительных фотографий братьев наших меньших, будь то кошки, собаки, лисы, кролики и даже лягушки? Мы уверены, что ваши губы уже сами собой расплылись в улыбке: посмотрите, какие они милые, и зарядитесь отличным настроением на весь день.

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«Лило украла шляпу и наши сердечки»

«Она помогает мне, когда у меня мигрень»

«Спас этого очаровательного детеныша опоссума от своей собаки. Посмотрите на эту мордочку!»

«Итак, у нашей козы вчера родились козлята»

«Посмотрите на моих адвокатов»

«Не позволяйте этому невинному лицу вводить вас в заблуждение! Он полон дерзости»

«Руки вверх! Вы арестованы!»

Так и хочется почесать животик этому лисенку

Улыбочку

Это чтобы лучше слышать

Такой милый

Счастье в одном фото

Отпусти мою лапу, мама здесь!

Вот так выглядит расслабление

Живое олицетворение утра понедельника

Найдите 10 отличий

Новая пара носков выглядит идеально

«Думаю, это любимая фотография моих кошек»

Скажите «привет» Блу

«Я на работе и очень скучаю по нему. Его зовут Зигги, и я его очень люблю»

«Мой отец встречает своего первого внука»

Бонус: такие глаза невозможно забыть