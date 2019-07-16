20+ проникновенных фото, которые показывают, как быстро растут наши питомцы
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Домашние любимцы растут с невероятной скоростью. Не успеваешь и глазом моргнуть, как пушистый комочек превращается во взрослого полноценного члена семьи. Пользователи Reddit и паблика «кот растет» показали миру, как сильно изменились их питомцы со временем.
Мы в AdMe.ru не можем перестать умиляться и уверены, что эти фото вызовут у вас не меньше эмоций. А в конце вас ждет бонус с очаровательными, но совершенно не пушистыми друзьями человека.
«Прошел ровно год с момента, как мы его подобрали»
«Малышка Ози. Разница 4 месяца»
«Нашла на проезжей части, ей было 1,5 месяца. Крохотная Смузи превратилась в большое Смузонище»
«Когда вырос из любимого свитера»
«Софья владеет древним секретом увеличения хвоста, но вам его не скажет»
«Сразу видно: хороший мальчик»
«Нашли в двигателе машины, ей было несколько часов от роду. Сейчас этому комочку уже 7 месяцев»
«Мы и не думали, что она превратится в прекрасного волка»
«Взял эту мелочь на мусорке, когда шел из магазина. Выросла в обворожительную принцессу Муню»
«Знакомьтесь, это Умка, страшный лесной зверь»
«Хотел бы я иметь такой же суровый взгляд, как у него»
«Эти фото были сделаны за один месяц»
«Пришел в гости одним холодным ноябрем да так и остался»
«И как они так быстро растут?»
«Выживший кот Пушок. Профессиональный шкафолаз, прыгун и пройдоха»
«Для меня он все еще маленький щеночек»
«Они не расстаются ни на минуту»
«Посмотрите на эти огромные щенячьи лапки!»
«Взросление наглой рыжей морды. Один месяц — один год»
«Иногда я боюсь, что он так и продолжит увеличиваться»
Бонус: те самые не пушистые друзья человека
«Амурский полоз Лилит. Разница ровно в один год»
«Из маленькой ящерки вырос целый динозавр»
«Прошло всего полгода, а Фрося уже не влезает в свою ванночку»
Нам не терпится увидеть взросление вашего любимца! Поделитесь фотографиями своих домашних зверушек в комментариях.