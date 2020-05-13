20+ питомцев, которые нашли самое удобное место. Ну, или им так кажется

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«Мой дом — моя крепость» — гласит поговорка, а в своей крепости ведь и спится лучше. Вот и наши питомцы порой проявляют находчивость и смекалку, чтобы соорудить себе уютный домик из того, что есть под рукой. Точнее, под лапой.

Мы в AdMe.ru получили мощный заряд позитива и умиления, глядя на этих кошек и собак, у которых свое представление о комфорте.

1. «Котенок моей сестры спит в чашке. Надеюсь, это заставит вас улыбнуться»

2. Эта парочка нашла уютное гнездышко с отличным видом

3. Этот малыш знает, как освежиться в жаркий день

4. Выглядит удобно

5. Когда хотел немного уединения, но и здесь тебя достали

6. Кажется, пора пересадить ее в горшок побольше

7. Посмотрите, как он идеально заполнил пространство

8. Котенок Омар спит в коробке из-под салфеток

9. «Мы нашли этого парня в подъезде. Отвезли в приют, но никто не хотел брать его. Теперь он живет у нас»

10. «Она нашла новое удобное местечко в моей машине»

11. Он нашел самое теплое место в доме

12. «Мой кот уснул в моем салате»

13. Неважно, какого размера коробка: кот все равно попытается залезть в нее

14. «Кажется, мой кот — жидкость»

15. Феликс любит теплые места

16. Мне нужна твоя одежда, человек

17. Так бы выглядели фотографии с кошачьей помолвки

18. «Мы приютили котенка, и он засыпает в самых неожиданных местах»

19. «Это самый важный ингредиент для моего блюда»

20. Просто щенок в тарелке. Листайте дальше

21. Я лучше любого инструмента. И кричать громче могу

22. «Кот моей мамы засыпает в самых странных местах»

23. «Луна любит спать на траве. Мы пересадили зелень в горшок поменьше, и вот что получилось»

А как любит спать ваш питомец? Возможно, тоже в самых неожиданных местах?