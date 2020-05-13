20+ питомцев, которые нашли самое удобное место. Ну, или им так кажется
«Мой дом — моя крепость» — гласит поговорка, а в своей крепости ведь и спится лучше. Вот и наши питомцы порой проявляют находчивость и смекалку, чтобы соорудить себе уютный домик из того, что есть под рукой. Точнее, под лапой.
Мы в AdMe.ru получили мощный заряд позитива и умиления, глядя на этих кошек и собак, у которых свое представление о комфорте.
1. «Котенок моей сестры спит в чашке. Надеюсь, это заставит вас улыбнуться»
2. Эта парочка нашла уютное гнездышко с отличным видом
3. Этот малыш знает, как освежиться в жаркий день
4. Выглядит удобно
5. Когда хотел немного уединения, но и здесь тебя достали
6. Кажется, пора пересадить ее в горшок побольше
7. Посмотрите, как он идеально заполнил пространство
8. Котенок Омар спит в коробке из-под салфеток
9. «Мы нашли этого парня в подъезде. Отвезли в приют, но никто не хотел брать его. Теперь он живет у нас»
10. «Она нашла новое удобное местечко в моей машине»
11. Он нашел самое теплое место в доме
12. «Мой кот уснул в моем салате»
13. Неважно, какого размера коробка: кот все равно попытается залезть в нее
14. «Кажется, мой кот — жидкость»
15. Феликс любит теплые места
16. Мне нужна твоя одежда, человек
17. Так бы выглядели фотографии с кошачьей помолвки
18. «Мы приютили котенка, и он засыпает в самых неожиданных местах»
19. «Это самый важный ингредиент для моего блюда»
20. Просто щенок в тарелке. Листайте дальше
21. Я лучше любого инструмента. И кричать громче могу
22. «Кот моей мамы засыпает в самых странных местах»
23. «Луна любит спать на траве. Мы пересадили зелень в горшок поменьше, и вот что получилось»
А как любит спать ваш питомец? Возможно, тоже в самых неожиданных местах?
Фото на превью sunandadholekar / reddit