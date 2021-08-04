20 питомцев, которые всем видом намекают хозяевам: «Я лучше знаю, что мне надо»

Осчастливить кого-то покупкой вдвойне сложнее, если этот кто-то — домашнее животное. Собаки и кошки не могут сказать нам, что им надо. Зато могут показать, как они себе представляют комфорт и насколько им не подходит то, что приобрели мы.

Мы в AdMe.ru с умилением смотрим на четвероногих бунтарей, которые всячески демонстрируют: люди ничего не понимают в том, что действительно надо их любимцу.

«Купила контейнер для кошачьих игрушек, но у кошки на него иные планы»

«Я доволен тем, как получился домик для кошки. Но кошка им пользуется не совсем так, как я себе это представлял»

Крайне необычный хлеб

«Забудьте о кошачьем дереве за $ 100, которое я купил для нее. Любимая игрушка стоит $ 0,99, и это мышь из розничной сети»

«Разве я не очаровательный цветочек?»

«Это Синдер, и ей нравится вот так сидеть на краю стола»

«Купил ей кровать и игрушки-погрызушки. Она спит на ступеньках и жует шлепанцы»

«Почти каждое мое утро начинается так»

«Думаю, картина говорит сама за себя»

«Я купил своей кошке один из тех тоннелей с веревочками в конце»

«На коробке изображена кошка, грациозно идущая по нему. Моя кошка вообще не понимает, для чего он нужен».

«Мой пес прямо умник»

«Купила кошке новую игрушку. Она знает, как ею пользоваться, но предпочитает на ней сидеть»

«Да, мой кот не гений. Кактус настоящий»

«Мои собаки до сих пор не совсем усвоили концепцию лежанок»

«Одна из этих вещей — лежанка для животных. Другая — коробка, полная деревяшек»

«Перестаньте класть еду в мою кровать»

Похоже, ему комфортно

«Что не так с кошками и их лежанками? Моя даже не будет лежать в своей постели, если та не перевернута»

«Вот поэтому я и не покупаю им игрушки»

«Уже месяц они сражаются за этот ящик. Дорогая кошачья башня, которую я купил им, не годится для этого».

«Купил домик для кошки. Она тоже счастлива»