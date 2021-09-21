20+ нежнейших доказательств того, что беременность прибавляет очарования всем животным

Беременность — волнительное состояние не только для людей, но и для животных. Недаром будущие мамы чувствуют некое единство друг с другом, ведь представители фауны часто переживают те же непривычные ощущения или странно ведут себя в этот период. Пока женщины пытаются совладать с резкими перепадами настроения, беременные самки верблюдов удирают от любого самца, который к ним приблизится. А орангутанги вынашивают потомство почти как мы — 8,5 месяцев — и не отходят от своего детеныша, пока ему не исполнится 7 лет.

Мы в AdMe.ru убеждены, что ожидание малыша — особенный этап в жизни любого живого существа, от креветки до величественного ягуара. А фото беременных животных напомнят нам о том, что это состояние добавляет очарования всем без исключения.

1. «Приютила бродячую кошку на позднем сроке беременности. Ожидаем пятерых!»

2. Беременная японская макака разглядывает брошюру для будущих мам

3. «Я сегодня встретил козу на сносях»

4. Интересно, у собак в этот период меняются вкусовые предпочтения?

5. А это беременная ящерица. В животе даже можно разглядеть 2 яйца

6. «Моя лучшая подруга узнала, что ее морская свинка ожидает пополнения, и устроила ей фотосессию»

7. Самка ягуара из индийского зоопарка на 3-м месяце беременности

8. «Угостила арахисом белку в положении»

9. Кажется, этой лемурихе уже не терпится разродиться

10. В зависимости от породы и других факторов в помете у собак может быть до 15 щенков

11. Самки болотных валлаби почти всегда беременны благодаря уникальному строению организма. На поздних сроках они уже готовы к повторному зачатию

12. Лысая морская свинка в положении. Кстати, у обычных пород этих животных детеныши рождаются полностью покрытыми шерстью

13. Так выглядит беременный самец морского конька

14. Поскольку у горилл большой желудок и выпирающий живот, понять, беременна ли самка, бывает сложно. Обычно это определяют по опухающим в этот период суставам пальцев

15. Похоже, эта креветка зря времени не теряла

16. Беременная самка суриката. Детеныши этих животных рождаются лысыми и остаются глухими и слепыми как минимум 10 дней

17. Зебра в ожидании пополнения

18. Когда беременные самки хорьков начинают готовиться к родам, они часто выдергивают собственную шерсть и обустраивают с ее помощью гнездо

19. Пони в ожидании потомства. Если лошадь здорова и беременность протекает без осложнений, ездить на ней верхом вполне безопасно вплоть до 8-го месяца

20. Верблюды дают потомство раз в 2 года и обычно рожают всего одного детеныша, реже — двух. Во время беременности самка убегает от любого самца, который к ней приближается

21. Интересно, многие ли видели беременного хамелеона