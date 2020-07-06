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20+ неоспоримых доказательств того, что красные панды такие же крутые, как и обычные

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Красная (или малая) панда — удивительное животное, которое незаслуженно находится в тени своего более знаменитого собрата — большой панды. При этом с бамбуковым медведем ее объединяет разве что название. Долгое время ученые не могли понять, к какому семейству красные панды ближе всего. Они обитают на деревьях и спускаются по веткам вниз головой, лакают воду как кошки, а питаются в основном бамбуком, как и большая панда. А еще они издают странные звуки, похожие на чириканье.

Мы в AdMe.ru были очарованы этими маленькими зверьками и решили узнать о них как можно больше подробностей.

1. В Китае из-за окраса и сходства в размерах красную панду называют огненной лисицей

20+ неоспоримых доказательств того, что красные панды такие же крутые, как и обычные
© u/DrizzlyEarth175 / reddit

2. Этим зверьком вдохновились создатели компании Mozilla, назвав в его честь свой браузер Mozilla Firefox

20+ неоспоримых доказательств того, что красные панды такие же крутые, как и обычные
© Guido Kirchner/DPA/East News

3. Ученый, открывший красную панду для Европы, назвал ее «прекрасным созданием, одним из самых симпатичных четвероногих»

20+ неоспоримых доказательств того, что красные панды такие же крутые, как и обычные
© Retna/Photoshot/East News

4. Генетически у малых панд больше общего с енотами и скунсами, чем с бамбуковыми медведями

20+ неоспоримых доказательств того, что красные панды такие же крутые, как и обычные
© Richard Claypole/Solent News/East News

5. По размеру они сравнимы с домашней кошкой

20+ неоспоримых доказательств того, что красные панды такие же крутые, как и обычные
© Guido Kirchner/DPA/East News

6. Почти половину тела у этих панд занимает роскошный хвост, которым они укрываются во время сна

20+ неоспоримых доказательств того, что красные панды такие же крутые, как и обычные
© AP/East News

7. Почему-то этот удивительный зверек любит спать, вывалив язык

20+ неоспоримых доказательств того, что красные панды такие же крутые, как и обычные
© Claude Balcaen / Biosphoto/Bios Photo/East News

8. Красная панда включена в Международную Красную книгу как вымирающий вид. В дикой природе осталось не больше 10 тысяч особей

20+ неоспоримых доказательств того, что красные панды такие же крутые, как и обычные
© Cai Yang/Xinhua News/East News

9. Угрозу представляют постоянная вырубка лесов в их регионах проживания, а также браконьерство и охота

20+ неоспоримых доказательств того, что красные панды такие же крутые, как и обычные
© CanadianGreg1 / reddit

10. Самка красной панды способна к оплодотворению только 1 день в году. Чаще всего одновременно рождается не больше 2 малышей

20+ неоспоримых доказательств того, что красные панды такие же крутые, как и обычные
© Words by Paul Andrews, PacificCoastNews.com/EAST NEWS

11. Почти 13 часов в сутки малая панда занята поисками и пережевыванием пищи. Остальное время она крепко спит

20+ неоспоримых доказательств того, что красные панды такие же крутые, как и обычные
© Cai Yang/Xinhua News/East News

12. Красные панды прекрасно лазают по деревьям и, как правило, довольно грациозны

20+ неоспоримых доказательств того, что красные панды такие же крутые, как и обычные
© East News

13. Особенно эффектно они умеют спускаться

20+ неоспоримых доказательств того, что красные панды такие же крутые, как и обычные
© Greg5030 / wikipedia

14. Чего у них точно не отнять, так это эмоциональности и обаяния

20+ неоспоримых доказательств того, что красные панды такие же крутые, как и обычные
© EAST NEWS, © Brian Lawless - PA Images / gettyimages

15. Красная панда относится к отряду хищных, но питается в основном растительной пищей. За сутки 1 зверек может съесть до 4 кг бамбука

20+ неоспоримых доказательств того, что красные панды такие же крутые, как и обычные
© Colegota / wikipedia

16. Если обычная панда ест почти все части бамбука, то малая предпочитает лишь молодые побеги

20+ неоспоримых доказательств того, что красные панды такие же крутые, как и обычные
© ASSOCIATED PRESS/East News

17. И никогда не откажется от очередной вкусняшки

20+ неоспоримых доказательств того, что красные панды такие же крутые, как и обычные
© u/Nazmul31 / reddit

18. Особый окрас помогает этим удивительным зверькам маскироваться и прятаться от хищников в ветвях деревьев

20+ неоспоримых доказательств того, что красные панды такие же крутые, как и обычные
© AFP/EAST NEWS

19. Панды любят принимать солнечные ванны

20+ неоспоримых доказательств того, что красные панды такие же крутые, как и обычные
© u/Cooked_Bread / reddit

20. Но также не прочь порезвиться в снегу

21. Они великолепно могут стоять как на 2, так и на 4 лапах

20+ неоспоримых доказательств того, что красные панды такие же крутые, как и обычные
© DANIEL WONG / wikipedia

22. Иногда эти пушистики выглядят очень грозно

20+ неоспоримых доказательств того, что красные панды такие же крутые, как и обычные
© u/JawaJamboree / reddit

23. Хотя на самом деле они очаровашки и любят обниматься

20+ неоспоримых доказательств того, что красные панды такие же крутые, как и обычные
© MTI/Associated Press/East News, © David Evans/Solent News/East News

Вы когда-нибудь видели красную панду? Как вам кажется, кто более милый — обычная панда или малая?

Фото на превью u/JawaJamboree / reddit
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