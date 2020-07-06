20+ неоспоримых доказательств того, что красные панды такие же крутые, как и обычные

Красная (или малая) панда — удивительное животное, которое незаслуженно находится в тени своего более знаменитого собрата — большой панды. При этом с бамбуковым медведем ее объединяет разве что название. Долгое время ученые не могли понять, к какому семейству красные панды ближе всего. Они обитают на деревьях и спускаются по веткам вниз головой, лакают воду как кошки, а питаются в основном бамбуком, как и большая панда. А еще они издают странные звуки, похожие на чириканье.

Мы в AdMe.ru были очарованы этими маленькими зверьками и решили узнать о них как можно больше подробностей.

1. В Китае из-за окраса и сходства в размерах красную панду называют огненной лисицей

2. Этим зверьком вдохновились создатели компании Mozilla, назвав в его честь свой браузер Mozilla Firefox

3. Ученый, открывший красную панду для Европы, назвал ее «прекрасным созданием, одним из самых симпатичных четвероногих»

4. Генетически у малых панд больше общего с енотами и скунсами, чем с бамбуковыми медведями

5. По размеру они сравнимы с домашней кошкой

6. Почти половину тела у этих панд занимает роскошный хвост, которым они укрываются во время сна

7. Почему-то этот удивительный зверек любит спать, вывалив язык

8. Красная панда включена в Международную Красную книгу как вымирающий вид. В дикой природе осталось не больше 10 тысяч особей

9. Угрозу представляют постоянная вырубка лесов в их регионах проживания, а также браконьерство и охота

10. Самка красной панды способна к оплодотворению только 1 день в году. Чаще всего одновременно рождается не больше 2 малышей

11. Почти 13 часов в сутки малая панда занята поисками и пережевыванием пищи. Остальное время она крепко спит

12. Красные панды прекрасно лазают по деревьям и, как правило, довольно грациозны

13. Особенно эффектно они умеют спускаться

14. Чего у них точно не отнять, так это эмоциональности и обаяния

15. Красная панда относится к отряду хищных, но питается в основном растительной пищей. За сутки 1 зверек может съесть до 4 кг бамбука

16. Если обычная панда ест почти все части бамбука, то малая предпочитает лишь молодые побеги

17. И никогда не откажется от очередной вкусняшки

18. Особый окрас помогает этим удивительным зверькам маскироваться и прятаться от хищников в ветвях деревьев

19. Панды любят принимать солнечные ванны

20. Но также не прочь порезвиться в снегу

21. Они великолепно могут стоять как на 2, так и на 4 лапах

22. Иногда эти пушистики выглядят очень грозно

23. Хотя на самом деле они очаровашки и любят обниматься