20+ котов, которые не соответствуют стандартам красоты, но от этого еще более привлекательны

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У животных, как и у людей, есть свои стандарты красоты. И если подходящие под них питомцы часто оказываются на улице из-за того, что надоели своим хозяевам, то что говорить о тех, кого природа сделала не такими, как все. Но коты из нашей статьи вытянули счастливый билет — попали к людям, которые смогли рассмотреть их уникальность и подарить им заботу.

Мы в AdMe.ru не можем не показать вам этих особенных животных: они растопили наши сердца.

1. «У кошки моей девушки глаза разного цвета, и от вспышки они светятся тоже по-разному»

2. «Этот парень пришел под дверь моего дома просить о помощи. Мы сразу же поехали к ветеринару. Внутренние веки были сильно инфицированы, но оба глаза удалось спасти»

3. Бывшие хозяева выбросили эту кошку в 2-месячном возрасте, потому что для них она была слишком уродливой. Сейчас ей 8 лет и она живет в любящей семье со своей 7-летней дочкой и 4 другими котами

4. Кажется, этому коту не хватает колдовской шляпы

5. Это не кот, это летучая мышь

6. У Уиллоу генетическое заболевание — кошачий синдром Дауна. Но это не мешает ей быть звездой инстаграма: на ее страницу подписано 160 тыс. человек

7. «Где мой утренний кофе?»

8. Это кот Беларус из Сан-Франциско. Для поиска хозяев работники приюта создали ему инстаграм-страницу. Количество подписчиков стало быстро расти, и через пару недель Беларус уехал в новый дом

9. Осторожно, эти глаза обладают гипнотическим действием

10. Когда идешь по улице и видишь всю эту новогоднюю мишуру

11. Кому-то очень повезло с бровями: не нужно их каждый раз подводить

12. Природа так и не смогла решить, какой цвет глаз ей больше идет

13. Без волков в роду у этого кота явно не обошлось

14. «Время обеда, хозяйка!»

15. Маленькое пушистое облачко

16. Данетт нашла любящую хозяйку в ветклинике. Кто-то принес ее туда еще котенком: грязную, измазанную клеем и в ожогах от тушения сигарет, с травмой, из-за которой у нее отказали задние лапы

17. Глаза-океаны

18. «Со мной все в порядке, я всего лишь в шоке от этого мира»

19. Героиня новой части «Аватара»

20. «Меня зовут Мемфис, и у меня 2 носа»

21. Монти родился с хромосомной аномалией. Когда ему было 3 года, хозяева забрали его из приюта. Сейчас у Монти почти 700 тыс. подписчиков в инстаграме. В своих постах он «помогает» приютам и бездомным животным

Вы бы смогли взять особенного питомца из приюта?