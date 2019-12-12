20+ котов, которые не соответствуют стандартам красоты, но от этого еще более привлекательны
У животных, как и у людей, есть свои стандарты красоты. И если подходящие под них питомцы часто оказываются на улице из-за того, что надоели своим хозяевам, то что говорить о тех, кого природа сделала не такими, как все. Но коты из нашей статьи вытянули счастливый билет — попали к людям, которые смогли рассмотреть их уникальность и подарить им заботу.
Мы в AdMe.ru не можем не показать вам этих особенных животных: они растопили наши сердца.
1. «У кошки моей девушки глаза разного цвета, и от вспышки они светятся тоже по-разному»
2. «Этот парень пришел под дверь моего дома просить о помощи. Мы сразу же поехали к ветеринару. Внутренние веки были сильно инфицированы, но оба глаза удалось спасти»
3. Бывшие хозяева выбросили эту кошку в 2-месячном возрасте, потому что для них она была слишком уродливой. Сейчас ей 8 лет и она живет в любящей семье со своей 7-летней дочкой и 4 другими котами
4. Кажется, этому коту не хватает колдовской шляпы
5. Это не кот, это летучая мышь
6. У Уиллоу генетическое заболевание — кошачий синдром Дауна. Но это не мешает ей быть звездой инстаграма: на ее страницу подписано 160 тыс. человек
7. «Где мой утренний кофе?»
8. Это кот Беларус из Сан-Франциско. Для поиска хозяев работники приюта создали ему инстаграм-страницу. Количество подписчиков стало быстро расти, и через пару недель Беларус уехал в новый дом
9. Осторожно, эти глаза обладают гипнотическим действием
10. Когда идешь по улице и видишь всю эту новогоднюю мишуру
11. Кому-то очень повезло с бровями: не нужно их каждый раз подводить
12. Природа так и не смогла решить, какой цвет глаз ей больше идет
13. Без волков в роду у этого кота явно не обошлось
14. «Время обеда, хозяйка!»
15. Маленькое пушистое облачко
16. Данетт нашла любящую хозяйку в ветклинике. Кто-то принес ее туда еще котенком: грязную, измазанную клеем и в ожогах от тушения сигарет, с травмой, из-за которой у нее отказали задние лапы
17. Глаза-океаны
18. «Со мной все в порядке, я всего лишь в шоке от этого мира»
19. Героиня новой части «Аватара»
20. «Меня зовут Мемфис, и у меня 2 носа»
21. Монти родился с хромосомной аномалией. Когда ему было 3 года, хозяева забрали его из приюта. Сейчас у Монти почти 700 тыс. подписчиков в инстаграме. В своих постах он «помогает» приютам и бездомным животным
Вы бы смогли взять особенного питомца из приюта?
Фото на превью willowthebeautifulcat / Instagram