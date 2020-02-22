20+ кошек, создавая которых природа явно прибегла к фотошопу

98 3 60 14k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Некрасивых кошек не бывает. По крайней мере, так считают все заядлые кошатники, а это как минимум половина населения планеты. Однако даже они порой вынуждены признать, что есть среди усатых-полосатых такие экземпляры, рядом с которыми все остальные меркнут. А все потому, что природа наградила их самой что ни на есть неординарной внешностью.

AdMe.ru не смог пройти мимо 20 представителей семейства кошачьих, чьи уникальные отметины и узоры были созданы природой, а не в фоторедакторе.

1. Не иначе как кот самого святого Валентина

2. Два бездонных океана глаз

3. Кот, у которого на мордочке еще один кот

4. Самый милый из ныне живущих вампиров

5. Шахматная доска на мордочке

6. Когда при печати неожиданно кончились цветные чернила в принтере

7. Потенциальный ведущий «Поля чудес» в обозримом будущем

8. «У моих родителей двуликая кошка, у которой даже десна двуцветная»

9. Очаровательная кошка с гетерохромией

10. Тыгыдык в его исполнении можно услышать даже из соседней галактики

11. Настоящий дьяволенок растет

12. «Встретил сегодня кота, у которого не глаза, а око Саурона»

13. «Все, кто видит моего кота, влюбляются в него с первого взгляда. Мне кажется, что вы следующие на очереди»

14. «Кошка моей мамы выглядит так, словно она вырядилась в модный свитер»

15. Когда все летучие мыши как летучие мыши, а ты среди них белая ворона

16. «Он выглядит как лев и кот одновременно»

17. Двуликая кошка-химера с разноцветными глазами

18. Кот, похожий на старого мастера кунг-фу

19. «Я называю породу этих кошек „Адам Драйвер“»

20. Зовите меня Холмс. Шерлок Холмс

21. Квартирная рысь

22. Этот плюшевый кот выглядит совсем как суровая советская игрушка

А как выглядит ваш усатый-полосатый любимец? Есть ли в его внешности что-то особенное?