20+ кошек, создавая которых природа явно прибегла к фотошопу
Некрасивых кошек не бывает. По крайней мере, так считают все заядлые кошатники, а это как минимум половина населения планеты. Однако даже они порой вынуждены признать, что есть среди усатых-полосатых такие экземпляры, рядом с которыми все остальные меркнут. А все потому, что природа наградила их самой что ни на есть неординарной внешностью.
AdMe.ru не смог пройти мимо 20 представителей семейства кошачьих, чьи уникальные отметины и узоры были созданы природой, а не в фоторедакторе.
1. Не иначе как кот самого святого Валентина
2. Два бездонных океана глаз
3. Кот, у которого на мордочке еще один кот
4. Самый милый из ныне живущих вампиров
5. Шахматная доска на мордочке
6. Когда при печати неожиданно кончились цветные чернила в принтере
7. Потенциальный ведущий «Поля чудес» в обозримом будущем
8. «У моих родителей двуликая кошка, у которой даже десна двуцветная»
9. Очаровательная кошка с гетерохромией
10. Тыгыдык в его исполнении можно услышать даже из соседней галактики
11. Настоящий дьяволенок растет
12. «Встретил сегодня кота, у которого не глаза, а око Саурона»
13. «Все, кто видит моего кота, влюбляются в него с первого взгляда. Мне кажется, что вы следующие на очереди»
14. «Кошка моей мамы выглядит так, словно она вырядилась в модный свитер»
15. Когда все летучие мыши как летучие мыши, а ты среди них белая ворона
16. «Он выглядит как лев и кот одновременно»
17. Двуликая кошка-химера с разноцветными глазами
18. Кот, похожий на старого мастера кунг-фу
19. «Я называю породу этих кошек „Адам Драйвер“»
20. Зовите меня Холмс. Шерлок Холмс
21. Квартирная рысь
22. Этот плюшевый кот выглядит совсем как суровая советская игрушка
А как выглядит ваш усатый-полосатый любимец? Есть ли в его внешности что-то особенное?
Фото на превью saintleelyon / Reddit