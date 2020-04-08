20+ детенышей животных, встреча с которыми стала нечаянной радостью

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Пушистые, крылатые, усатые «улучшатели настроения» — это универсальное спасение от любой хандры. Каждый день на свет появляются новые детеныши, один другого милее, а значит, жизнь продолжается, несмотря ни на что.

Мы в AdMe.ru залюбовались фотографиями хвостатых малышей и не заметили, как начали улыбаться им в ответ. Ловите нашу подборку мимимишных снимков и заряжайтесь позитивом на весь день.

«Мой пес нашел маленькую черепаху сегодня на прогулке. После того, как он понюхал своего нового друга, мы поместили малыша в более безопасное место»

Он толстокожий, но очень чувствительный. Слоненок Филимон из Московского зоопарка

«Нашла крольчонка на парковке у дома — за ним гонялись чайки. Теперь он в целости и сохранности в моем доме, отдыхает в маленьком гамаке, который я сделала для него»

От него отказалась мама. Зоотехникам пришлось ночевать на работе, чтобы носить его на руках, поить из шприца, разговаривать с ним. Малыш выжил!

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Так выглядит новорожденное потомство дикой кошки-рыболова

«Обнаружил змею в своем гараже. Она рожала. Я вышел, а когда вернулся, змея уползла, оставив 7 детенышей в углу. Я отнес их к ручью у подножия моего дома. Малышу на фото 15 минут от роду»

Братья Пит и Поль — это первое потомство панд в Берлинском зоопарке. Трудно поверить, что эти плюшевые малыши при рождении весили всего 136 г и 186 г

«Я нашел олененка, пока чинил забор»

Бабушка Чапи играет с орангутангом Алисой, помогая своей дочери заботиться о детеныше

«Однажды к кассе нашего зоопарка подкинули мешок. Открыли его, а там медвежонок! Назвали Лялей, выкормили из бутылочки. Сейчас она уже сама многодетная мама»

© Архив зоопарка "Лимпопо" © Архив зоопарка "Лимпопо"

Знаете ли вы, что спасенные детеныши тюленей проходят рыбную школу? Сначала их учат есть рыбу, потом — ловить ее и конкурировать с другими тюленями за еду

Этого енота не поделили между собой мама и другая самка, у которой не было детей. Они постоянно вырывали малыша друг у друга. Все закончилось тем, что его забрали из вольера и выкармливали искусственно

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Кошачьи лемуры носят свое потомство сначала на животе, потом — на спине. Детеныш держится за маму так цепко, что она спокойно прыгает с ним с ветки на ветку

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Этот детеныш похож на всех сразу: на крысеныша, выдренка, мангуста и щенка. На самом деле это циветта — хищник из подотряда кошкообразных

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Лисята начинают видеть и слышать только через 2 недели после рождения

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Так выглядит детеныш полосатого скунса. В 2 недели у него открываются глаза, а в месяц он уже умеет принимать оборонительную позу, поднимая хвост

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Эти рысята родились в «любовном треугольнике»: их отец бегал на свидания к их маме от законной бездетной «супруги». Забеременев, рысь прогнала самца. Он так и не увидел малышей, хотя слышал их писк и отвечал им

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Теленок носит шапочку, чтобы не обморозить ушки

Медвежата Норди и Шайна родились в Новосибирском зоопарке. Они такие активные и игривые, что зоотехники называют их «наш белый и пушистый ураган»

В птенцах попугая ара сложно заподозрить будущих ярких красавцев

Этот восхитительный момент, когда кенгуренок впервые высовывает мордочку из сумки матери

Как вы думаете, какое животное является самым милым «улучшателем настроения»?