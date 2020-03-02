20+ фотографий, которые лишний раз подтверждают, что котики — это жидкость

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Чем бы мы ни были заняты, всегда найдем пару минут, чтобы отвлечься и лишний раз посмотреть фото или видео с котиками. Поднимите руку, кто так не делает. Да и вообще, кошки, которых любишь, можно сказать, вопреки всему, точно умеют радовать, злить и еще как удивлять.

Редакция AdMe.ru любит всех животных, но котики забавляют нас чаще всего. Например, в интернете есть куча фотографий, подтверждающих, что кошки — это жидкость и они могут удобно разместиться в любой емкости. Посмотрите и убедитесь в этом тоже.

1. Упаковка подошла идеально

2. Сегодня я сплю здесь!

3. Кажется, в ней можно утонуть

4. Сегодня она решила быть яйцом

5. А этот котенок притворяется чипсами

6. Отличное место для толстой кошки

7. При высоких температурах котики плавятся

8. Вот, например, целый таз расплавленного золота

9. А ловушки для котов иногда работают даже слишком идеально

10. «Что-то пролилось под моим стулом»

11. «А моего кота пробило ножкой стула насквозь, но все нормально, он же жидкий»

12. Закотовка на зиму

13. Протек

14. «Кажется, мой котенок расплавился от жары»

15. Не игнорируйте кота, он все равно откуда-нибудь просочится и завоюет ваше внимание

16. Две чашечки пушистого, пожалуйста

17. Жидкость для стирки

18. «Я пролил котенка в подстаканник. Что мне делать?»

19. Похоже, сам Дали вдохновлялся котиками

20. Казалось бы, какой длинный кот. Но присмотритесь внимательнее

21. Лайфхак, если нужно сфотографировать котенка в полный рост

22. Этот кот не жидкость. Он скрипка

23. Просочился

24. Сколько здесь жидкости?

25. Забанил

26. Кто-то пролил кота на диван