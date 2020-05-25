20+ фото животных «до и после», между которыми словно нет ничего общего

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Эти фото — яркий пример того, как всего 5 минут могут изменить любое существо до неузнаваемости. Даже простая процедура ухода или прогулка по парку способна заставить нас задуматься, точно ли перед нами та же самая собака.

Мы в AdMe.ru спешим поделиться с вами милыми фотографиями, которые поднимут вам настроение.

1. Любовь и забота творят чудеса даже за 1 неделю!

2. Наконец-то он может видеть мир

3. «После похода к парикмахеру у меня появилась новая мягкая игрушка»

4. «До и после того, как моя собака поняла, что я вошел в комнату»

5. Остается милашкой с любой стрижкой

6. До и после того, как их с сестрой забрали из приюта

7. «Он заметил, что я его снимаю»

8. Магия душа

9. Его мордочка после первой стрижки

10. Его мордочка после того, как он понял, что вкусняшка не досталась ему первому

11. Должно быть, это такое облегчение!

12. До и после новой стрижки к отпуску

13. После того, как осознал, что играть в луже было плохой идеей...

14. До и после особой стрижки

15. Ожидание прогулки стоило того!

16. После того, как ему сказали, что он самый милый котик

17. «День, когда его привезли в приют vs. День его жизни у меня дома»

18. Во время своего первого осмотра и сейчас

19. До и после того, как заснули. Знакомо многим из нас

20. Первый раз попробовал собакочино

21. До и после прогулки в парке для собак

22. «Я подумал, что жена привела домой не ту собаку»

23. «Он проснулся, услышав, как я делаю фото»

Какое фото позабавило вас больше всего? Есть ли у вашего питомца подобные снимки?