20 фактов о животных, которые вызовут неконтролируемый приступ умиления

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По данным Калифорнийского университета, люди и животные испытывают одинаковые эмоции, когда видят представителя своего вида. Все мы думаем о другом существе как о симпатичном и опасном одновременно. Но большинство из нас не знают, что во многих ситуациях животные ведут себя совсем так же, как люди.

Мы в AdMe.ru отыскали несколько интересных и трогательных фактов о животных, которые заставят вас полюбить их еще больше.

1. Морские выдры во сне держатся за лапы, чтобы их не унесло течением друг от друга

2. Выдры показывают своих детенышей, когда сталкиваются с опасностью, чтобы вызвать у нападающего сострадание

3. Белки сажают тысячи деревьев каждый год, потому что не помнят точное место, где закопали желуди

4. У дельфинов есть не только собственный язык, они также знают имена всех в своей стае. Они используют их, когда нужно позвать кого-то из сородичей

5. Тупики остаются с одним партнером на всю жизнь

6. Устрицы могут менять свой пол. Они принимают решение, кем быть, в зависимости от того, какой пол в данный момент больше подходит для спаривания

7. Морские коньки держат друг друга за хвост, чтобы не потеряться

8. Щенки мужского пола иногда позволяют щенкам женского пола выиграть в совместной игре, просто чтобы познакомиться с ними ближе

9. Квокка считается самым счастливым животным в мире

10. Коровы могут заводить друзей среди других коров и испытывают стресс, если их разделяют

11. Пингвины не только проводят вместе всю жизнь, но и тратят много времени на поиск подходящего камушка, чтобы сделать своему партнеру предложение быть вместе

12. Осьминоги собирают блестящие предметы и ракушки и строят из них сады вокруг своих пещер. Таким образом они маскируют укрытие, чтобы защитить себя и свой дом от нападения

13. Цыплята могут общаться друг с другом даже до того, как вылупятся. Для этого у них есть специальная система звуков

14. У красных панд очень пушистые хвосты. Зимой они используют их как одеяла, чтобы согреться во время сна

15. Белые медведи приветствуют друг друга, соприкасаясь носами. Эту же систему они используют, когда хотят попросить сородича об одолжении, например если им нужна еда

16. Слонята сосут кончик хобота для успокоения. Так же, как человеческие младенцы сосут большой палец

17. Даже после того, как медведь гризли вырастает и покидает мамину пещеру, он все равно устраивает собственное логово недалеко от нее

18. Когда детеныш коалы вырастает и перестает помещаться в сумку, мама носит его на своей спине

19. Кошки довольно редко трутся головой о людей или других кошек. Этим жестом они показывают, что доверяют другому существу

20. Белки могут заботиться о чужих бельчатах, если они остаются сиротами

А вы знали эти факты о животных? Какой из них удивил вас больше всего? Пожалуйста, поделитесь с нами в комментариях!