20 фактов из жизни животных, о которых нам не рассказывали в школе

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На планете Земля существует более 8,7 млн видов животных, каждый из которых уникален и имеет свои привычки и особенности. Например, знали ли вы, что морские слоны способны задерживать дыхание на 2 часа, а все белые медведи — левши от рождения? Царство природы скрывает еще множество тайн, которые нам только предстоит познать.

AdMe.ru отыскал факты о животных, которые точно не оставят вас равнодушными.

1. Снежный барс носит хвост во рту. Таким образом он защищает нос от холода

2. Взрослые суслики целуются больше, когда на них смотрят люди, а вот молодые особи, наоборот, становятся более агрессивными

3. Полосы на шкуре тигра являются уникальными, как и отпечатки пальцев у людей

4. Комары любят кусать людей, которые употребляли алкоголь. Связно это с тем, что насекомых очень привлекает запах октанола (вещество, относящиеся к классу жирных спиртов)

5. В барсучьих норах есть специальная «комната», которая служит уборной

6. Альбатрос может спать во время полета: одна половина мозга у него отдыхает, а вторая следит, чтобы он удерживался в воздухе

7. Опоссумы прикидываются мертвыми, чтобы спастись от нападения хищника

8. Натренированные голуби могут различить, где живопись Пикассо, а где Клода Моне. Эксперимент показал, что мозг птиц также обобщал информацию и находил отличия даже на картинах, которые голуби видели впервые

9. Фламинго рождаются с серыми перьями. А розовыми они становятся от того, что питаются креветками

10. Рог носорога состоит из кератина, который содержится в волосах и ногтях

11. За одну ночь крот способен вырыть туннель длиною 70 метров

12. Японские макаки играют в снежки для развлечения. А еще они обожают купаться в горячих источниках

13. У выдр есть специальный кармашек, в котором они хранят камушек для открывания моллюсков

14. Вороны запоминают лица своих обидчиков и потом могут им мстить. Информацию птичий мозг хранит 5 лет

15. Дельфины спят с одним открытым глазом, при этом одно полушарие мозга у них бодрствует

16. Медведь гризли кусает с такой силой, что может раздавить шар для боулинга

17. Коты не чувствуют сладкую еду, так как у них нет соответствующего вкусового рецептора

18. Туканы сворачиваются в небольшой шарик, когда спят

19. Сердце креветки находится в голове

20. У некоторых котов и собак есть аллергия на людей. Чаще всего эту реакцию вызывает человеческая перхоть

А какой факт удивил вас больше всего?

Фото на превью brewer652 / pikabu

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