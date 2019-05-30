20 фактов из жизни животных, о которых нам не рассказывали в школе

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На планете Земля существует более 8,7 млн видов животных, каждый из которых уникален и имеет свои привычки и особенности. Например, знали ли вы, что морские слоны способны задерживать дыхание на 2 часа, а все белые медведи — левши от рождения? Царство природы скрывает еще множество тайн, которые нам только предстоит познать.