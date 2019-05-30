20 фактов из жизни животных, о которых нам не рассказывали в школе
На планете Земля существует более 8,7 млн видов животных, каждый из которых уникален и имеет свои привычки и особенности. Например, знали ли вы, что морские слоны способны задерживать дыхание на 2 часа, а все белые медведи — левши от рождения? Царство природы скрывает еще множество тайн, которые нам только предстоит познать.
AdMe.ru отыскал факты о животных, которые точно не оставят вас равнодушными.
1. Снежный барс носит хвост во рту. Таким образом он защищает нос от холода
2. Взрослые суслики целуются больше, когда на них смотрят люди, а вот молодые особи, наоборот, становятся более агрессивными
3. Полосы на шкуре тигра являются уникальными, как и отпечатки пальцев у людей
4. Комары любят кусать людей, которые употребляли алкоголь. Связно это с тем, что насекомых очень привлекает запах октанола (вещество, относящиеся к классу жирных спиртов)
5. В барсучьих норах есть специальная «комната», которая служит уборной
6. Альбатрос может спать во время полета: одна половина мозга у него отдыхает, а вторая следит, чтобы он удерживался в воздухе
7. Опоссумы прикидываются мертвыми, чтобы спастись от нападения хищника
8. Натренированные голуби могут различить, где живопись Пикассо, а где Клода Моне. Эксперимент показал, что мозг птиц также обобщал информацию и находил отличия даже на картинах, которые голуби видели впервые
9. Фламинго рождаются с серыми перьями. А розовыми они становятся от того, что питаются креветками
10. Рог носорога состоит из кератина, который содержится в волосах и ногтях
11. За одну ночь крот способен вырыть туннель длиною 70 метров
12. Японские макаки играют в снежки для развлечения. А еще они обожают купаться в горячих источниках
13. У выдр есть специальный кармашек, в котором они хранят камушек для открывания моллюсков
14. Вороны запоминают лица своих обидчиков и потом могут им мстить. Информацию птичий мозг хранит 5 лет
15. Дельфины спят с одним открытым глазом, при этом одно полушарие мозга у них бодрствует
16. Медведь гризли кусает с такой силой, что может раздавить шар для боулинга
17. Коты не чувствуют сладкую еду, так как у них нет соответствующего вкусового рецептора
18. Туканы сворачиваются в небольшой шарик, когда спят
19. Сердце креветки находится в голове
20. У некоторых котов и собак есть аллергия на людей. Чаще всего эту реакцию вызывает человеческая перхоть
А какой факт удивил вас больше всего?
Фото на превью brewer652 / pikabu