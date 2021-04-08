20 эмоциональных животных, которым белый свет не мил без любимой игрушки

Многим хозяевам собак и кошек доставляет огромное удовольствие наблюдать, как их любимцы играют с какими-нибудь вещами. Но порой кажется, что некоторые предметы имеют исключительную ценность для подопечных. Они могут спать только с определенной игрушкой изо дня в день, бережно охранять ее или же сильно расстраиваться, когда та потерялась.

Мы в AdMe.ru даже и не догадывались, что домашние животные могут так эмоционально относиться к любимым вещам. В этой статье познакомимся с такими питомцами.

1. «Это Сису. Он несколько раз пытался украсть в магазине одну и ту же игрушку»

«В итоге вызвали службу отлова. Приехала девушка и отвезла его в приют, купив ему этого единорога. Сейчас они оба в новой семье».

2. «Мальчик загрустил после того, как его любимая игрушка окончательно развалилась на части»

3. «У нее есть привычка очень громко мяукать, пока я не уложу ее с любимой игрушкой»

4. «Любимая игрушка этого пса — свинка, которая в половину его размера, он носит ее повсюду»

5. «У нее самое удивительное выражение глаз»

«У Луны были плохие зубы, когда мы спасли ее 7 лет назад. За последние несколько лет часть зубов ей удалили, мы называем ее Беззубой. Она выглядит очаровательно со своей новой игрушкой».

6. «Мне очень понравилась эта игрушка»

7. «Наш котенок Морти всегда носит с собой свои игрушки»

Похоже, у него гигантский пушистый язык. © Blackout376 / Reddit

8. «Настоящий джентльмен всегда приветствует вас своей игрушкой!»

9. «Моя малышка Лара обожает свои маленькие игрушки из фольги»

10. «Сага любит листья. К сожалению, на улице очень холодно, поэтому решили взять ее любимую „игрушку“ домой»

11. «Когда тебе снится хороший сон и твой лучший друг тоже там»

12. «Это плюшевая игрушка с фототекстурой. Честно говоря, выглядит довольно жутко. Но Луне все равно нравится»

13. «Укрылась вместе со своим поросенком»

14. «Разорвал свою новую игрушку и посмотрел на меня, ожидая одобрения. Я не могу сказать, что согласен с его решением, но все равно полностью его поддерживаю»

15. «Его зовут Бадди, и он застенчивый, но иногда может быть очень энергичным»

16. «До и после того, как я пискнула игрушкой этого длинного мальчика»

17. «Сегодня у нее день рождения, и она уже порвала свою новую игрушку. Но выглядит такой счастливой»

18. «Ее любимая игрушка слишком большая и предназначалась для моей более крупной собаки»

19. «Старый мальчик ждет прогулки. Он всегда берет игрушку перед „гулять-гулять“»

20. «За 4 года она разорвала сотни игрушек, но ни за что не причинит вреда своему Дино»