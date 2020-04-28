20+ доказательств того, что с животными мужская суровость тает как кубик льда в горячем чае

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Если мужчина сказал строгое «нет» животному в доме, это значит, что его слово — закон. По крайней мере, так считали непоколебимые герои нашей статьи, пока их принципы не растворились словно по взмаху пушистой лапки. И вот уже брутальные отцы, мужья, которые терпеть не могли кота или собаку, спят с ними в одной кровати и потакают любым их капризам.

AdMe.ru лишний раз убедился, что питомцы обладают магическим умением покорять любое, даже самое суровое сердце, и эти 25 фото яркое тому доказательство.

«Мы никогда не заведем собаку!»

«40 лет считал, что коты — это не мое»

«Заблудившийся беспризорник превратился в папиного кота»

«Нам пришлось уговаривать его взять собаку, и когда мы ее получили, он запретил пускать ее на кровать или к столу. Теперь он беседует с Руби и дарит ей больше любви, чем кому-либо еще»

«Папа: „Я не разрешаю тебе заводить собаку!“ Тоже папа: „Быстрее сфоткай нас!“»

«Он сказал, что „защищает его от собаки“»

«Я не хочу такую собаку! Я хочу собаку, с которой смогу пойти в поход: немецкую овчарку или лабрадора». Фото 11 лет спустя

«21 год мой папа убеждал нашу семью, что он не собачник. Это он через час после того, как в доме появился щенок»

«Она может спать в гараже, но ее ни в коем случае нельзя пускать в дом»

«„Нам не нужна еще одна хаски. Это будет очень затратно, и повсюду будет слишком много шерсти“, — говорил мой жених. Кстати, на нем черная футболка, вся покрытая ее шерстью»

«Мой папа: „Нам не нужен кот. Я не хочу кота. Я не буду заботиться о кошке“. Также мой папа: мастерит для кошки кровать ручной работы на колесиках»

«Мой отец год назад: „Убери от меня эту собаку! Она похожа на крысу, я не хочу иметь с ней ничего общего“. Перенесемся в сегодняшний день...»

«Мой папа с детства боялся собак. Мой новый щенок наконец-то его покорил»

«Мой ворчливый отец с домашним животным, которого он не хотел»

«Мы не будем держать всех этих щенков»

«Мой папа через неделю после того, как сказал, что „в этом доме кошкам не место“»

«Мой сварливый старик, говоривший, что не хочет иметь ничего общего с „этой дворнягой“, пожелал „дворняге“ счастливого 3-го дня рождения»

«Мой муж, который не хочет собаку, дает ей свою футболку, потому что ей холодно»

Классическая иллюстрация встречи папы и собаки

«Папа сказал: „Ты заберешь его с собой, когда уедешь от нас“. Тоже папа: „Ты действительно собираешься взять его с собой?!“»

«Мой папа только что завел котенка»

«Мой папа был против того, чтобы я заводил собаку. Теперь он почти каждый день таскает мою немецкую овчарку с собой на рыбалку»

«Мой парень, считавший всех кошек злыми, теперь занимается скалолазанием, чтобы добраться до кошки. Почему? Потому что он хотел поцеловать ее в лобик»

А в вашей жизни были такие истории, когда кто-то из членов семьи был против животного, а потом стал с питомцем не разлей вода?