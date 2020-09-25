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20+ сфинксов, которые в поисках тепла и уюта так напоминают нас с вами

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К сфинксам можно относиться по-разному, но равнодушными они совершенно точно никого не оставляют. Эти кошки тянутся к человеку, хотят проводить с ним максимум своего времени и очень любят тепло. И, если задуматься, когда наступают холода, все мы становимся немножко сфинксами и точно так же, как и они, ищем уюта и приятной компании.

У некоторых авторов AdMe.ru дома тоже живут эти космически красивые кошки. И в бонусе мы покажем вам их фотографии.

Осень — самое время для мягких свитеров

© Tea4Zenyatta / Reddit

И стильных теплых курточек с капюшоном

© kaliaboveall / Reddit

«Какая работа? Какая уборка? Спрячь пылесос, бери меня на ручки и неси под одеялко»

© oliamica / Instagram

Кстати, какого цвета ваш любимый пледик?

© cyraxible / Reddit

Осенью всем нам нужны вкусняшки, чтобы пережить холода было проще

© GoodolBen / Reddit

Но регулярно заниматься спортом можно начать уже сейчас, чтобы точно-точно успеть похудеть к лету

© somewhatpresent / Reddit

Самое время сделать воду погорячее и наслаждаться каждой минуткой, проведенной в ванной

© sav_***p / Reddit

Совсем скоро Хеллоуин, когда можно, как в детстве, сесть в кружочек и рассказывать по очереди страшные истории

© SnailTrails87 / Reddit

Или нарядиться в костюмы и отправиться за сладостями

© palamonstears / Reddit

Осень — это время философских размышлений долгими вечерами

© S1r3nS0ng99 / Reddit

И стойкого нежелания вылезать из постели по утрам

© PunkyBrister / Reddit

Осень — хорошее время для кулинарных экспериментов

© Freezerpops / Imgur

И для того, чтобы смотреть по телевизору то, что нравится

© anomalyofnature / Reddit

Самое уютное местечко в квартире — это подоконник. Правда, только в солнечные дни

© tjh727 / Reddit

А в пасмурные сгодится любое, если там теплее, чем в комнате. Абсолютно любое

© danaealexandra / Reddit

Осенью играть в «Найди кота» можно не только в интернете, но и в собственной квартире

© likewaterinyourlungs / Reddit

Лежать приятнее всего в обнимку с кем-нибудь

© danaealexandra / Reddit

И становится не так важно то, насколько вы разные

© Lily Nichols / Reddit

Осень — это время нежности

© EffectiveCoyote / Reddit

И желания быть как можно ближе друг к другу

© Namayee / Reddit

Осень — это тихие вечера, будто созданные для того, чтобы провести их с любимыми

© DontCallMeUncle69 / Reddit

Бонус: котики редакции к холодам готовы. Доказательство первое

Доказательство второе

Доказательство третье

На этом фото котик уперся головой в горячую батарею

А вы любите осень? А сфинксов?

Фото на превью oliamica / Instagram
21673
5k