20+ сфинксов, которые в поисках тепла и уюта так напоминают нас с вами

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К сфинксам можно относиться по-разному, но равнодушными они совершенно точно никого не оставляют. Эти кошки тянутся к человеку, хотят проводить с ним максимум своего времени и очень любят тепло. И, если задуматься, когда наступают холода, все мы становимся немножко сфинксами и точно так же, как и они, ищем уюта и приятной компании.

У некоторых авторов AdMe.ru дома тоже живут эти космически красивые кошки. И в бонусе мы покажем вам их фотографии.

Осень — самое время для мягких свитеров

И стильных теплых курточек с капюшоном

«Какая работа? Какая уборка? Спрячь пылесос, бери меня на ручки и неси под одеялко»

Кстати, какого цвета ваш любимый пледик?

Осенью всем нам нужны вкусняшки, чтобы пережить холода было проще

Но регулярно заниматься спортом можно начать уже сейчас, чтобы точно-точно успеть похудеть к лету

Самое время сделать воду погорячее и наслаждаться каждой минуткой, проведенной в ванной

Совсем скоро Хеллоуин, когда можно, как в детстве, сесть в кружочек и рассказывать по очереди страшные истории

Или нарядиться в костюмы и отправиться за сладостями

Осень — это время философских размышлений долгими вечерами

И стойкого нежелания вылезать из постели по утрам

Осень — хорошее время для кулинарных экспериментов

И для того, чтобы смотреть по телевизору то, что нравится

Самое уютное местечко в квартире — это подоконник. Правда, только в солнечные дни

А в пасмурные сгодится любое, если там теплее, чем в комнате. Абсолютно любое

Осенью играть в «Найди кота» можно не только в интернете, но и в собственной квартире

Лежать приятнее всего в обнимку с кем-нибудь

И становится не так важно то, насколько вы разные

Осень — это время нежности

И желания быть как можно ближе друг к другу

Осень — это тихие вечера, будто созданные для того, чтобы провести их с любимыми

Бонус: котики редакции к холодам готовы. Доказательство первое

Доказательство второе

Доказательство третье

На этом фото котик уперся головой в горячую батарею