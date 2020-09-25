20+ сфинксов, которые в поисках тепла и уюта так напоминают нас с вами
К сфинксам можно относиться по-разному, но равнодушными они совершенно точно никого не оставляют. Эти кошки тянутся к человеку, хотят проводить с ним максимум своего времени и очень любят тепло. И, если задуматься, когда наступают холода, все мы становимся немножко сфинксами и точно так же, как и они, ищем уюта и приятной компании.
У некоторых авторов AdMe.ru дома тоже живут эти космически красивые кошки. И в бонусе мы покажем вам их фотографии.
Осень — самое время для мягких свитеров
И стильных теплых курточек с капюшоном
«Какая работа? Какая уборка? Спрячь пылесос, бери меня на ручки и неси под одеялко»
Кстати, какого цвета ваш любимый пледик?
Осенью всем нам нужны вкусняшки, чтобы пережить холода было проще
Но регулярно заниматься спортом можно начать уже сейчас, чтобы точно-точно успеть похудеть к лету
Самое время сделать воду погорячее и наслаждаться каждой минуткой, проведенной в ванной
Совсем скоро Хеллоуин, когда можно, как в детстве, сесть в кружочек и рассказывать по очереди страшные истории
Или нарядиться в костюмы и отправиться за сладостями
Осень — это время философских размышлений долгими вечерами
И стойкого нежелания вылезать из постели по утрам
Осень — хорошее время для кулинарных экспериментов
И для того, чтобы смотреть по телевизору то, что нравится
Самое уютное местечко в квартире — это подоконник. Правда, только в солнечные дни
А в пасмурные сгодится любое, если там теплее, чем в комнате. Абсолютно любое
Осенью играть в «Найди кота» можно не только в интернете, но и в собственной квартире
Лежать приятнее всего в обнимку с кем-нибудь
И становится не так важно то, насколько вы разные
Осень — это время нежности
И желания быть как можно ближе друг к другу
Осень — это тихие вечера, будто созданные для того, чтобы провести их с любимыми
Бонус: котики редакции к холодам готовы. Доказательство первое
Доказательство второе
Доказательство третье
На этом фото котик уперся головой в горячую батарею
А вы любите осень? А сфинксов?
Фото на превью oliamica / Instagram